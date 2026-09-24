МРОТ в 2027 году: рост до 28,9 тысячи рублей
В сентябре 2026 года министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Правительства объявил: в 2027 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируют поднять до 28 935 рублей.
По сравнению с уровнем 2026 года (27 093 рубля) рост составит примерно 6,8%. Министр пояснил, что эта величина соответствует прогнозному росту заработных плат в стране в следующем году. Главная цель — ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами.
Важно не путать: хотя сейчас озвучена цифра 28,9 тыс. рублей, официальный федеральный закон, закрепляющий МРОТ на 2027 год, ещё предстоит принять. Обычно это делают в конце 2026 года, и документ вступит в силу с 1 января 2027-го.
Долгосрочная цель. Антон Силуанов также напомнил о задаче, поставленной Президентом: довести МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году.
Связь с другими показателями. По закону МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
Региональные особенности. Субъекты РФ вправе устанавливать свой минимальный размер оплаты труда через трёхстороннее соглашение (между работодателями, профсоюзами и властями).
Главное условие: региональный МРОТ не может быть ниже федерального. Для регионов с особыми климатическими условиями (Крайний Север и приравненные территории) к МРОТ дополнительно применяются районные коэффициенты и процентные надбавки.
Контекст дискуссий. Пока власти ориентируются на цифру 28,9 тыс. рублей, в Госдуме обсуждались и другие инициативы. Например, группа депутатов предлагала изменить саму методику расчёта: перейти от привязки к медианной зарплате к учёту средней зарплаты с поправкой на инфляцию. При таком подходе оценка МРОТ на 2027 год выходила заметно выше — около 51 966 рублей. Однако пока официальная позиция — сохранить текущую логику расчёта с небольшим корректирующим ростом.
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