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Елена Чурсинова
Зарплата
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МРОТ в 2027 году: рост до 28,9 тысячи рублей

В сентябре 2026 года министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Правительства объявил: в 2027 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируют поднять до 28 935 рублей.

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По сравнению с уровнем 2026 года (27 093 рубля) рост составит примерно 6,8%. Министр пояснил, что эта величина соответствует прогнозному росту заработных плат в стране в следующем году. Главная цель — ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами.

Важно не путать: хотя сейчас озвучена цифра 28,9 тыс. рублей, официальный федеральный закон, закрепляющий МРОТ на 2027 год, ещё предстоит принять. Обычно это делают в конце 2026 года, и документ вступит в силу с 1 января 2027-го. 

Долгосрочная цель. Антон Силуанов также напомнил о задаче, поставленной Президентом: довести МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году. 

  • Связь с другими показателями. По закону МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. 

  • Региональные особенности. Субъекты РФ вправе устанавливать свой минимальный размер оплаты труда через трёхстороннее соглашение (между работодателями, профсоюзами и властями).

  • Главное условие: региональный МРОТ не может быть ниже федерального. Для регионов с особыми климатическими условиями (Крайний Север и приравненные территории) к МРОТ дополнительно применяются районные коэффициенты и процентные надбавки. 

Контекст дискуссий. Пока власти ориентируются на цифру 28,9 тыс. рублей, в Госдуме обсуждались и другие инициативы. Например, группа депутатов предлагала изменить саму методику расчёта: перейти от привязки к медианной зарплате к учёту средней зарплаты с поправкой на инфляцию. При таком подходе оценка МРОТ на 2027 год выходила заметно выше — около 51 966 рублей. Однако пока официальная позиция — сохранить текущую логику расчёта с небольшим корректирующим ростом. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

3 подписчика45 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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