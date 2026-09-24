МРОТ в 2027 году: рост до 28,9 тысячи рублей

В сентябре 2026 года министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Правительства объявил: в 2027 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируют поднять до 28 935 рублей.

По сравнению с уровнем 2026 года (27 093 рубля) рост составит примерно 6,8%. Министр пояснил, что эта величина соответствует прогнозному росту заработных плат в стране в следующем году. Главная цель — ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами.

Важно не путать: хотя сейчас озвучена цифра 28,9 тыс. рублей, официальный федеральный закон, закрепляющий МРОТ на 2027 год, ещё предстоит принять. Обычно это делают в конце 2026 года, и документ вступит в силу с 1 января 2027-го.