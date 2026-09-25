Как рассчитать стоимость оценки одного сотрудника

Стоимость оценки одного сотрудника нельзя получить, просто разделив счёт поставщика на количество приглашённых участников. В числителе должна находиться полная стоимость проекта, а в знаменателе — число сотрудников, по которым компания получила пригодный для решения результат.

Разница кажется формальной, пока проект не начался. Компания покупает 500 прохождений по 800 рублей и закладывает в бюджет 400 тысяч. После запуска часть сотрудников не завершает оценку, HR тратит несколько дней на администрирование, руководители согласуют требования к ролям, а ИТ-служба подключается к выгрузке данных. Расходы растут, но в отчёте продолжает фигурировать прежняя цена: 800 рублей на человека.

Эта цифра описывает тариф. Экономику проекта она не описывает.