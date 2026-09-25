Как рассчитать стоимость оценки одного сотрудника

Стоимость оценки одного сотрудника нельзя получить, просто разделив счёт поставщика на количество приглашённых участников. В числителе должна находиться полная стоимость проекта, а в знаменателе — число сотрудников, по которым компания получила пригодный для решения результат.
Разница кажется формальной, пока проект не начался. Компания покупает 500 прохождений по 800 рублей и закладывает в бюджет 400 тысяч. После запуска часть сотрудников не завершает оценку, HR тратит несколько дней на администрирование, руководители согласуют требования к ролям, а ИТ-служба подключается к выгрузке данных. Расходы растут, но в отчёте продолжает фигурировать прежняя цена: 800 рублей на человека.
Эта цифра описывает тариф. Экономику проекта она не описывает.
Сначала определите единицу расчёта
В одном проекте могут одновременно существовать три показателя стоимости.
Стоимость одного приглашения рассчитывается делением затрат на всех сотрудников, которым направили доступ. Показатель нужен для планирования закупки, но ничего не говорит о результате.
Стоимость одного завершённого прохождения учитывает только тех, кто дошёл до конца. Она показывает, как на экономику повлияли неявка, технические затруднения и повторные приглашения.
Стоимость одного пригодного результата считается по сотрудникам, чьи данные можно использовать для поставленной задачи. Участник мог завершить оценку, но пройти её не по тому профилю должности, нарушить процедуру или оставить недостаточно данных для интерпретации. Для кадрового решения такого результата фактически нет.
Если компания сравнивает поставщиков, внутренние проекты или разные методы оценки, полезнее третья величина. Именно за пригодный результат бизнес в конечном счёте платит.
Базовая формула выглядит так:
Стоимость одного пригодного результата = полная стоимость проекта ÷ количество пригодных результатов.
Главная работа начинается внутри числителя и знаменателя. Нужно заранее договориться, какие расходы относятся к проекту и по каким признакам результат считается пригодным.
Какие затраты включить в числитель
Для управленческого расчёта расходы удобно разделить на постоянные и переменные.
Постоянные затраты почти не зависят от числа участников в пределах одного проекта. Это настройка модели оценки, согласование профилей ролей, интеграция, проверка безопасности, обучение администраторов и подготовка управленческого отчёта. Проект на 300 человек не всегда требует втрое больше такой работы, чем проект на 100 человек.
Переменные затраты растут вместе с выборкой. К ним относятся прохождения методик, время участников, индивидуальные отчёты, обратная связь, поддержка и повторные попытки. Некоторые статьи ведут себя ступенчато: до 500 участников хватает одного администратора, после этого появляется второй.
В полный расчёт обычно входят:
Лицензия, доступ к платформе или оплата методик.
Работа внешних оценщиков и методологов.
Подготовка профилей должностей и критериев сравнения.
Интеграция, выгрузка данных и согласование с ИТ и безопасностью.
Время HR на списки, приглашения, напоминания и контроль прохождения.
Время руководителей на формулировку требований и разбор результатов.
Подготовка индивидуальных и групповых отчётов.
Повторные прохождения, исправление ошибок и поддержка участников.
Рабочее время самих сотрудников можно считать отдельно. Оно не всегда увеличивает кассовый бюджет: зарплата уже начислена. Однако час, потраченный на оценку, нельзя одновременно использовать в основной работе. Для массового проекта эта нагрузка становится заметной, поэтому руководителю полезно видеть две цифры.
Кассовая стоимость на сотрудника включает внешние платежи и дополнительные закупки.
Полная экономическая стоимость добавляет время внутренних специалистов и участников.
Разделение снимает спор о том, считать ли зарплату расходом проекта. Финансовый директор видит платёж, операционный руководитель — общую нагрузку на компанию.
Пример расчёта на 500 сотрудников
Предположим, компания пригласила 500 сотрудников. Оценку завершили 468 человек. Пригодными для запланированного сравнения оказались 452 результата: у остальных не совпал профиль роли, были незавершённые блоки или потребовалось повторное прохождение.
Внешние расходы составили:
доступ к методикам и платформе — 360 000 рублей;
настройка проекта и профилей — 90 000 рублей;
доля затрат на интеграцию, отнесённая на этот цикл, — 60 000 рублей.
Внутренние трудозатраты:
72 часа HR по полной ставке 1 200 рублей — 86 400 рублей;
30 часов руководителей и методолога по ставке 2 200 рублей — 66 000 рублей;
16 часов ИТ и службы безопасности по ставке 1 800 рублей — 28 800 рублей.
Полная стоимость проекта без времени участников равна 691 200 рублям.
Если разделить эту сумму на 500 приглашённых, получится 1 382 рубля. На 468 завершивших — 1 477 рублей. На 452 пригодных результата — 1 529 рублей.
Все три расчёта математически верны. Для решения о закупке наиболее честной будет последняя цифра, потому что именно 452 результата можно использовать дальше.
Теперь добавим время участников. Среднее прохождение заняло 50 минут, полная стоимость часа сотрудника принята равной 900 рублям. Для 468 завершивших нагрузка составила 351 000 рублей. Полная экономическая стоимость проекта выросла до 1 042 200 рублей, или примерно до 2 306 рублей за пригодный результат.
Это расчётный пример. Ставки, продолжительность и перечень работ каждая компания подставляет свои. Важно не само значение, а единая граница расчёта. Нельзя в одном варианте учитывать время руководителей, а в другом оставлять его за скобками.
Как распределять разовые расходы
Интеграция, настройка справочников и обучение администраторов могут использоваться несколько лет. Если всю сумму отнести на первый запуск, стоимость одного сотрудника окажется завышенной. Если вообще убрать её из расчёта следующих циклов, проект станет искусственно дешёвым.
Разовые расходы можно распределить по ожидаемому сроку использования или по числу запланированных циклов. Например, интеграция стоимостью 600 тысяч рублей рассчитана на десять сопоставимых запусков. Тогда в экономику одного цикла попадает 60 тысяч.
Такой подход работает, пока предположение остаётся реалистичным. Если после первого запуска проект могут закрыть, делить затраты на пять будущих лет слишком оптимистично. Для решения о покупке лучше показать два сценария: пилот без обещанного продолжения и регулярную программу оценки.
Отдельно стоит учитывать доработки. Если под каждую новую группу требуется заново менять обмен данными, это уже не разовая интеграция, а повторяющийся расход.
Почему низкая цена на человека может оказаться дорогой
Два предложения нельзя сравнивать по цене прохождения, если состав результата различается. В одном варианте компания получает файл с индивидуальными баллами. В другом — готовые индивидуальные и групповые отчёты, сравнение с требованиями роли, хранение истории и контроль прохождения.
Первое предложение может стоить 700 рублей за участника, второе — 1 100. Но если после дешёвого варианта HR вручную собирает 500 отчётов, а аналитик неделю сводит подразделения, разница исчезает.
Перед сравнением нужно привести предложения к одной комплектации. Проверить, входят ли в стоимость:
повторные попытки и техническая поддержка
настройка профилей ролей
групповой отчёт и выгрузка исходных данных
хранение результатов и сравнение периодов
обучение администраторов
работа эксперта после оценки
Если нужной функции нет, рядом ставят стоимость ручной работы или отдельной услуги. Только после этого делят итог на одинаковый знаменатель.
Когда показатель нужно считать заново
Стоимость одного сотрудника меняется не только вместе с тарифом. Пересчёт нужен, если изменилась численность выборки, длительность методик, доля завершивших, формат обратной связи или объём участия руководителей.
Особенно сильно на показатель влияет процент пригодных результатов. Допустим, компания снизила стоимость проекта на 10%, но из-за слабой коммуникации завершение упало с 94 до 75%. Цена приглашения стала ниже, а цена полезного результата выросла.
Поэтому после проекта плановый расчёт стоит заменить фактическим. В нём уже известны реальные часы, число повторных попыток, завершение и количество результатов, которые дошли до кадрового решения. На следующую закупку компания выходит не с тарифом из коммерческого предложения, а со своей стоимостью единицы результата.
Самая дешёвая оценка получается не там, где минимальна цена теста. Она получается там, где компания не оплачивает лишние операции и использует полученные данные. Если отчёты выпущены, но руководители не применили их ни в одном решении, стоимость пригодного результата формально можно посчитать. Стоимость принятого решения будет бесконечной: решений не было.