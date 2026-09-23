Спорить и конфликтовать с коллегами стало опасно – можно легко лишиться работы

Когда в компании официально утвержден локальный нормативный акт «Кодекс этики», необходимость придерживаться его положений распространяется на всех сотрудников. Все больше работодателей стремится к формированию в коллективе доброжелательной и комфортной атмосферы. Сегодня за употребление мата и скверный характер даже высококвалифицированный работник может быть уволен. Рассмотрим на реальном примере, по которому сформировалась судебная практика.

Сотрудник пришел в компанию на руководящую должность, ему был назначен испытательный срок. Он обладал практическими навыками в профессии, сдал квалификационный экзамен – соответствовал занимаемому месту на 100%. Но при этом постоянно вступал в конфликты со своими подчиненными, которые в ответ на угрозы, проявление морального давления и различные оскорбления писали руководству докладные и пояснительные записки. Основная претензия звучала как нарушение профессиональной субординации и личных границ коллег.

Работодатель по окончании испытательного срока уволил специалиста как не прошедшего испытания. Уволенный был возмущен и обратился в суд с требованием восстановить его на работе. Суды трех инстанций поддерживали истца, аргументируя свое решение следующим утверждением – конфликты с коллегами не могут выступать основанием в признании специалиста несоответствующим занимаемой должности.

При рассмотрении спора в Верховном суде РФ вынесенное решение было прямо противоположным: работодатель вправе оценивать помимо профессиональных и деловые качества наемного сотрудника. Иными словами, опыта для выполнения служебных обязанностей недостаточно. Важна личностная характеристика человека. Суд детализировал качества, которые играют важную роль в выстраивании рабочих взаимоотношений: внимательность, вежливость, корректность, терпимость, доброжелательность, способность обойтись без оскорблений, грубости и угроз. Стоит отметить, что перечисленные качества были перечислены в Кодексе этики, утвержденном работодателем и предлагаемом для ознакомления всем новым сотрудникам компании. Истец также изучил документ, согласился с его положениями и правилами. Результат спора – признание увольнения грубияна законным. Детальнее изучить дело можно в Определении ВС от 15 июня 2026г. №56-КГ26-12-К9.