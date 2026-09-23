Налоговая обвинила в фиктивной миграции: как защищаться и что нужно доказать

Налоговая считает переезд ИП или компании в регион с низкой ставкой формальным? Разбираем, какие доказательства реального переезда нужно собрать, как отвечать на требования ФНС и какие ошибки чаще всего приводят к доначислениям.

Претензии о «налоговой миграции» возникают, когда ИП или организация меняют регион регистрации и начинают применять более низкую ставку УСН, а налоговая считает переезд формальным.

Сам факт смены региона нарушения не образует. Проблема возникает, когда инспекция утверждает, что регистрация изменилась только на бумаге, а сам налогоплательщик, управление бизнесом и хозяйственная деятельность фактически остались в прежнем регионе.

Если налоговая уже предъявила такие претензии, защищаться нужно не объяснением «я имел право переехать», а доказательствами реальности переезда.

Сначала нужно понять, за какой период предъявляются претензии

Это принципиально.

С 1 января 2025 года действует специальное правило пункта 2 статьи 346.21 НК РФ: если налогоплательщик на УСН переезжает в регион, где ставка ниже, в течение трёх налоговых периодов применяется ставка прежнего региона. ФНС прямо разъясняет этот порядок.

Поэтому основные споры о фиктивной миграции сегодня касаются либо периодов до 2025 года, либо ситуаций, в которых налоговый орган исследует не только ставку, но и реальность самого изменения места нахождения или проживания.

Для защиты сначала нужно разделить периоды. Нельзя механически переносить правила 2025–2026 годов на более ранние налоговые периоды.

Что пытается доказать налоговая

Обычно логика инспекции следующая:

регистрация изменилась → ставка уменьшилась → реальная жизнь и бизнес не изменились → единственная цель переезда состояла в снижении налога.

ФНС давно относит неоднократную смену места постановки на налоговый учёт к одному из критериев налогового риска.

Но для доначисления недостаточно просто сказать:

«Налогоплательщик переехал в льготный регион».

Инспекция должна доказать искусственность созданных условий.

В спорах налоговые органы обычно исследуют совокупность обстоятельств:

где человек реально проживал;

где находится недвижимость;

где проживает семья;

где учатся дети;

где производится основная часть расходов;

где находятся сотрудники;

где расположены офис и имущество бизнеса;

где находятся контрагенты;

откуда фактически осуществлялось управление;

где подписывались документы;

где использовались банковские карты;

куда доставлялась корреспонденция;

где находились телефон и иные цифровые устройства.

По одному обстоятельству такие дела обычно не решаются.

Ошибка № 1. Доказывать только регистрацию

Слабая позиция:

«У меня была официальная регистрация в новом регионе, поэтому ставка применялась законно».

Регистрация действительно важна, но для налогового спора этого обычно недостаточно.

В деле № А05-11761/2024 суд признал формальной регистрацию предпринимателя в Ненецком автономном округе, поскольку изменение адреса не сопровождалось фактическим изменением условий ведения бизнеса и проживания. Доначисление по УСН было оставлено в силе.

Поэтому защита должна показывать не факт оформления регистрации, а реальные последствия переезда.

Что нужно собрать налогоплательщику

Я бы разделил доказательства на четыре группы.

1. Проживание

Нужно подтвердить, что новый адрес не был техническим.

Полезны:

договор аренды или документы о собственности;

платежи за жильё;

коммунальные расходы;

интернет;

парковка;

покупки в магазинах нового региона;

медицинские услуги;

получение корреспонденции;

доставка товаров;

билеты и транспортные расходы.

Один договор аренды сам по себе слаб.

Договор + регулярные платежи + повседневные расходы + фактическое нахождение человека дают совсем другую картину.

2. Управление бизнесом

Особенно важно для ИП и компаний с дистанционной деятельностью.

Нужно показать, откуда фактически принимались предпринимательские решения:

где находился руководитель;

где велась переписка;

откуда проводились переговоры;

где подписывались документы;

где использовалась электронная подпись;

откуда осуществлялся доступ к банковским системам;

где находилось рабочее место.

Для современного бизнеса отсутствие офиса само по себе ещё не доказывает фиктивность переезда.

Если предприниматель оказывает консультационные услуги через интернет, ему не обязательно перевозить склад и производство.

Но тогда особенно важно подтвердить реальное нахождение самого предпринимателя в новом регионе.

3. Экономическая деятельность

Если после переезда появились:

новые клиенты;

сотрудники;

помещение;

инвестиции;

местные подрядчики;

расчётный счёт;

имущество;

проекты в регионе,

это серьёзно усиливает позицию.

Но отсутствие местных клиентов автоматически проигрыша не означает.

Например, IT-разработчик может жить в Калмыкии, а работать с заказчиками из Москвы.

Адвокат, консультант, дизайнер или программист также может оказывать услуги дистанционно.

Поэтому главный вопрос — соответствует ли характер бизнеса объяснению налогоплательщика.

4. Причины переезда

Не нужно доказывать, что снижение налога вообще не учитывалось.

Налогоплательщик вправе учитывать налоговые последствия своих решений.

Гораздо важнее показать, что переезд имел реальное содержание.

Причины могут быть разными:

приобретение недвижимости;

переезд семьи;

стоимость проживания;

климат;

запуск нового бизнеса;

близость родственников;

личные обстоятельства;

инвестиционный проект.

Но эти причины желательно подтверждать документами, а не только объяснениями, которые появились после начала проверки.

Что делать, если ФНС прислала большое требование

Самая распространённая ошибка — ответить сразу на каждый вопрос максимально подробно.

Не торопитесь.

Сначала составьте таблицу:

вопрос ФНС → что именно пытаются доказать → какой у нас ответ → чем он подтверждается.

Например:

Где вы фактически проживали?

Это не бытовой вопрос.

Налоговая проверяет реальность регистрации.

Где находятся ваши сотрудники?

Проверяется изменение организации бизнеса.

С какого IP-адреса использовался банк-клиент?

Проверяется место фактического управления.

Где обучались дети?

Проверяется центр жизненных интересов.

То есть отвечать нужно не механически, а понимая доказательственное значение вопроса.

Опасно давать приблизительные ответы

Например:

«Я большую часть времени жил в новом регионе».

Возникает вопрос: сколько именно?

Лучше, если возможно, построить хронологию:

январь — март — находился там;

апрель — командировка;

май — август — проживал по новому адресу;

сентябрь — поездка в Москву и т. д.

Чем конкретнее можно восстановить факты, тем сильнее защита.

Не скрывайте очевидные обстоятельства

Если у предпринимателя осталась квартира в Москве, это не означает автоматически фиктивную миграцию.

Не нужно пытаться её замалчивать.

Нужно объяснить:

кто там проживает;

почему она сохранилась;

как часто предприниматель приезжает;

связано ли помещение с бизнесом;

где находится основное место проживания.

Налоговая всё равно получит сведения из Росреестра.

Лучше объяснить неудобный факт, чем создать впечатление, что его пытались скрыть.

Нужно ли доказывать «центр жизненных интересов»

Этим выражением налоговые органы пользуются часто.

Но защита не должна сводиться к одному абстрактному показателю.

Нужно разложить его на конкретные факты:

где человек живёт + где находится его семья + где он работает + где несёт повседневные расходы + где управляет бизнесом.

И затем показать, почему совокупность этих обстоятельств подтверждает реальный переезд.

Налоговая не вправе выбирать человеку место проживания

Это важная линия защиты.

Само по себе то, что налогоплательщик переехал именно в регион с низкой ставкой, не превращает его действия в нарушение.

Налоговое законодательство допускает установление субъектами РФ различных ставок УСН.

Если лицо действительно изменило место жительства или место нахождения и выполнило требования закона, наличие налоговой экономии ещё не означает фиктивность.

Спор возникает именно тогда, когда инспекция доказывает искусственное создание условий, а не просто выгодность переезда.

Суды в таких делах оценивают совокупность фактов и применяют положения статьи 54.1 НК РФ и подход о недопустимости искусственного создания условий для налоговой выгоды.

Особое внимание — умысел

Если ФНС квалифицирует нарушение как умышленное, последствия серьёзнее.

Например, по делу № А05-11761/2024 инспекция и суд исходили из того, что предприниматель сознательно создал формальную регистрацию ради пониженной ставки. Суд указал на направленность действий именно на неправомерное уменьшение налога.

Поэтому в возражениях важно отдельно анализировать:

доказан ли умысел;

какие конкретно действия налогоплательщика признаны умышленными;

когда они совершены;

какие доказательства это подтверждают;

не подменяет ли инспекция доказательство умысла самим фактом налоговой экономии.

Плохая стратегия защиты

Обычно плохо работают четыре довода:

«Я был зарегистрирован официально».

«Закон разрешал ставку 1%».

«У налоговой нет права проверять, где я жил».

«Я никому не обязан объяснять причины переезда».

Каждый из этих тезисов может быть юридически понятен сам по себе, но он не отвечает на главный довод ФНС:

регистрация была формальной.

Хорошая стратегия защиты

Нужно построить последовательную историю:

1. Почему состоялся переезд.

2. Когда он произошёл.

3. Где налогоплательщик реально жил.

4. Как изменился его быт.

5. Как после переезда осуществлялось управление бизнесом.

6. Какие доказательства существовали уже тогда, а не появились после проверки.

7. Почему отдельные связи со старым регионом сохранились.

И главное — каждый значимый тезис должен подтверждаться документально.

Чек-лист, если налоговая уже предъявила претензии

Не давайте развёрнутые пояснения в первый же день.

Сначала:

1. Определите проверяемые налоговые периоды.

2. Рассчитайте сумму возможных доначислений, пеней и штрафа.

3. Выпишите все обстоятельства, на которых ФНС основывает вывод о фиктивности.

4. По каждому обстоятельству соберите встречные доказательства.

5. Восстановите календарь фактического нахождения налогоплательщика.

6. Отдельно подтвердите управление бизнесом из нового региона.

7. Проверьте будущие показания родственников, сотрудников и арендодателя на предмет фактических противоречий — не согласовывая ложные версии.

8. Не создавайте документы задним числом.

9. Проанализируйте вопрос умысла отдельно от самого факта переезда.

10. Только после этого готовьте письменные возражения.

Главное

В споре о налоговой миграции защищается не адрес в паспорте.

Защищается реальность переезда.

Чем больше у налогоплательщика объективных следов обычной жизни и управления бизнесом в новом регионе, тем сложнее налоговой утверждать, что регистрация существовала исключительно ради пониженной ставки.

И наоборот: если кроме регистрации и договора аренды за несколько тысяч рублей ничего не изменилось, спор становится значительно сложнее.

С 2025 года законодатель существенно ограничил экономический эффект переезда в регион с более низкой ставкой УСН: прежняя ставка сохраняется на три налоговых периода. Поэтому сейчас особенно важно не смешивать новые правила с проверками прошлых лет и анализировать каждый период отдельно.

Игорь Кобзарев, налоговый адвокат

Для «Клерка» я бы поставил заголовок именно «Налоговая обвинила в фиктивной миграции: как защищаться и что нужно доказать» — он понятнее и сильнее, чем академическое «защита налогоплательщиков при налоговой миграции».