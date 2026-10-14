Во сколько рублей обходится высокая текучка персонала: как посчитать замену без двойного учета

Высокая текучка персонала заставляет снова оплачивать поиск и подмену, а управляющего — тратить время на новичков. В условном примере замены горничной дополнительные выплаты составляют 30 000 ₽. Вместе с оценкой уже оплаченного времени получается 44 400 ₽, но считать всю сумму дополнительными выплатами нельзя. Чтобы посчитать стоимость замены, разделите выплаты и занятое время, затем добавьте подтверждённые потери, которые ещё не учтены.
Как посчитать текучку персонала за выбранный период
Для расчёта текучки персонала разделите число учтённых уходов на среднесписочную численность за тот же период и умножьте на 100%. До расчёта запишите, какие увольнения и перемещения сотрудников учитываете.
Записи по замене помогут управляющему выбрать, какой стандарт уточнить и какие ошибки разобрать: это видно по повторяющимся объяснениям и переделкам. Начните с последней замены и существующих записей о ней. Ваша работа — отметить задачи, потраченные часы и основания расходов; суммы и стоимость часа рассчитывает и сверяет бухгалтер. Если сведений не хватает, перечислите, что предстоит восстановить, и согласуйте с владельцем время для этой работы в течение смены.
Добровольные увольнения, завершение сезонной работы и внутренние переводы учитывайте раздельно. Для показателя уходов по собственной инициативе считайте только такие увольнения. Сравнивать результат с внешним показателем можно за одинаковый период и при одинаковом составе увольнений и перемещений.
Коэффициент показывает частоту уходов относительно численности. Стоимость текучки персонала из него не получить: на одной должности за год бывает несколько замен, а после другого ухода вакансию вообще не открывают. Для расчёта в рублях нужен список фактических замен с расходами по каждой.
Какие выплаты добавились из-за замены сотрудника
В цену замены включайте разницу между фактическими расходами и тем, что потратили бы, если бы опытный сотрудник продолжал работать. Этот денежный расчёт выполняет бухгалтер. Из фактической оплаты подмены он вычитает обычную зарплату, которую не выплачивали, пока должность была вакантна; полная оплата временного работника ещё не равна дополнительному расходу.
Перечень расходов есть в руководстве SHRM Foundation «Retaining Talent», в таблице 1. В нём выделены расходы на уход и замену сотрудника, временную подмену, время руководителя и наставника, освоение должности. Перечень помогает собрать собственные данные; зарубежные суммы на российский отель переносить нельзя.
Управляющий собирает основания расходов по замене:
объявление или услуги агентства по конкретной вакансии;
подмена: кто и какую работу выполнял;
дополнительные материалы и оплаченные услуги для обучения новичка;
переделки и денежные компенсации гостям, с указанием причин.
Бухгалтер сверяет суммы по документам и отделяет дополнительные выплаты от прежних расходов. Подписку на подбор, стоимость которой осталась прежней, показывает отдельно как стоимость общих ресурсов: её распределённая доля не становится дополнительной выплатой. Подписку нельзя целиком записывать на каждого принятого сотрудника; правило распределения сохраняют при сравнении отелей.
Оплаченную работу агентства не записывайте ещё и как собственные часы. Фактическое участие управляющего учитывайте отдельно по его задачам.
Как оценить время наставника и управляющего
Стоимость занятого времени получают умножением часов, потраченных на замену, на согласованную стоимость часа. Управляющий записывает задачи и часы: собеседования, объяснения, проверку работы. Наставник отмечает время показа уборки по стандарту и разбора ошибок. Дополняйте существующие записи после этих задач, пока помните подробности.
Бухгалтер рассчитывает стоимость часа: определяет состав расходов на оплату труда и часы за тот же период, на которые их делит. На всех объектах используют одинаковый состав расходов и правило расчёта часов; ставки при этом могут различаться.
Если задачи выполняли в пределах обычного оплаченного рабочего времени, дополнительных выплат за часы нет. Оценка показывает стоимость времени, занятого заменой, и помогает выбрать, какую работу упростить. Она сама по себе не доказывает будущую экономию на зарплате.
Каждый час учитывайте один раз. Часы проверки уборки не добавляйте повторно в переделки. При отдельной оплате дополнительной работы бухгалтер включает сумму в выплаты, а задачу и часы сохраняет рядом справочно с основанием выплаты. Повторную оценку этих часов в общий итог не прибавляют.
Какие потери от ошибок и несостоявшихся продаж можно подтвердить
Потери включайте в расчёт, когда можно показать, что произошло, как это связано с заменой и как посчитана сумма. Управляющий собирает сведения о событии: замечание по уборке, дополнительные материалы, время повторной работы. Денежную компенсацию гостю подтверждают документом о выплате с указанием причины.
Бухгалтер рассчитывает денежные последствия. Скидку показывает отдельно как уменьшение поступлений: нужны сумма и причина. Она не входит в дополнительные выплаты; уже учтённую в потерях скидку повторно не добавляют.
Пустой номер сам по себе не доказывает несостоявшуюся продажу. Нужны сведения о спросе и причине отказа, например запись о бронировании, которое отель не смог принять из-за неготовности номера. Из суммы несостоявшейся продажи бухгалтер вычитает расходы, которых удалось избежать, поскольку гость не проживал в отеле. Разницу называют потерянным маржинальным доходом; полную потенциальную выручку считать потерянной прибылью нельзя.
Общая надбавка за неопытность новичка повторно включит последствия, уже учтённые в подмене и переделках. При добавлении потерь продаж проверьте, не оценён ли тот же упущенный результат через стоимость времени. Последствия без достаточных данных оставляйте отдельной строкой с пометкой не оценено. Отсутствие оценки не означает отсутствия потерь.
Из чего складывается условная стоимость замены горничной
По нашим расчётам, в условном примере замена горничной обходится в 30 000 ₽ дополнительных выплат. Уже оплаченное время наставника и управляющего оценено отдельно — в 14 400 ₽. Расходы сравниваем с продолжением работы опытной горничной.
Все суммы, ставки и часы условны: это не данные отеля и не рыночные ориентиры. Наставник и управляющий работают в пределах обычного оплаченного времени, их часы в другие статьи не включены. Из расходов на подмену уже вычтена обычная зарплата, которую не выплачивали, пока должность была вакантна. Потерянные продажи, снижение производительности сверх уже учтённого и прочие неучтённые последствия в итог не вошли.
Таблица расчёта в текстовом виде:
Дополнительные выплаты
Объявление о вакансии: 6 000 ₽.
Подмена сверх обычных расходов на труд: 18 000 ₽.
Дополнительные материалы и внешнее обучение: 2 000 ₽.
Материалы для переделок и денежные компенсации гостям, без часов наставника и управляющего: 4 000 ₽.
Итого: 6 000 + 18 000 + 2 000 + 4 000 = 30 000 ₽.
Оценка уже оплаченного времени
Наставник: 8 часов × 600 ₽ = 4 800 ₽.
Управляющий: 12 часов × 800 ₽ = 9 600 ₽.
Итого: 4 800 + 9 600 = 14 400 ₽.
Ставки означают условную полную стоимость часа для работодателя. Общая оценка по выбранным статьям: 30 000 + 14 400 = 44 400 ₽. Дополнительные выплаты составляют только 30 000 ₽. Скидок и распределённых общих расходов в примере нет.
Для сравнения возьмём условную начисленную зарплату без премий: 50 000 ₽ в месяц. За год получится 50 000 × 12 = 600 000 ₽. Доля оценки замены: 44 400 / 600 000 × 100% = 7,4%. Процент описывает только неполный условный пример и не задаёт норму для российских отелей.
Как собрать годовые расходы по каждому отелю
Годовую стоимость считайте по фактическим заменам, используя одинаковый перечень статей. Рядом показывайте число завершённых замен: без него суммы по объектам трудно сравнить. Текучку персонала в компании и расходы на неё полезно видеть вместе, но умножение всех уходов на цену найма завысит результат, если часть сотрудников не заменяли.
Для сети отелей подойдёт такой порядок:
Управляющий собирает существующие записи по каждой замене: отель, должность, даты ухода и приёма, причина ухода, задачи, часы и основания расходов. Уход без последующего найма отмечает отдельно. Недостающие денежные суммы передаёт на расчёт и сверку бухгалтеру.
Бухгалтер сверяет выплаты по документам, оценивает часы и подтверждённые потери. Расходы кадровой службы и подписок, которые остались прежними, распределяет отдельно от дополнительных выплат, не записывая их целиком на каждый объект.
Владелец утверждает перечень статей, правила расчёта и распределения общих расходов. Определяет начало наблюдения за заменой и дату или событие его окончания, чтобы управляющие учитывали обучение и ошибки одинаково.
По каждому отелю владелец получает число завершённых замен, дополнительные выплаты, стоимость занятого времени и подтверждённые потери раздельно. Общие расходы, неоценённые последствия и незавершённые замены показывают отдельно.
Если к концу года наблюдение продолжается, замена остаётся незавершённой: укажите уже учтённые расходы и то, что ещё предстоит. В годовой итог включайте записи соответствующего периода без повторного переноса ранее учтённых сумм. При сравнении объектов сохраняйте одинаковые периоды и состав статей, разделяйте должности.
Снижение текучки персонала планируйте после разбора причин уходов и расходов. Причины записывайте со слов увольняющихся и проверяйте по условиям найма, графикам, обращениям к управляющему. Дорогое обучение само по себе не объясняет, почему сотрудники уходят.
После изменения работы проверяйте результаты раздельно. Уменьшение нагрузки управляющего и наставника подтвердят освободившиеся часы. Денежную экономию покажет снижение дополнительных выплат при сопоставимом объёме работы.