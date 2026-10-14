Во сколько рублей обходится высокая текучка персонала: как посчитать замену без двойного учета

Как посчитать текучку персонала за выбранный период

Для расчёта текучки персонала разделите число учтённых уходов на среднесписочную численность за тот же период и умножьте на 100%. До расчёта запишите, какие увольнения и перемещения сотрудников учитываете.

Записи по замене помогут управляющему выбрать, какой стандарт уточнить и какие ошибки разобрать: это видно по повторяющимся объяснениям и переделкам. Начните с последней замены и существующих записей о ней. Ваша работа — отметить задачи, потраченные часы и основания расходов; суммы и стоимость часа рассчитывает и сверяет бухгалтер. Если сведений не хватает, перечислите, что предстоит восстановить, и согласуйте с владельцем время для этой работы в течение смены.

Добровольные увольнения, завершение сезонной работы и внутренние переводы учитывайте раздельно. Для показателя уходов по собственной инициативе считайте только такие увольнения. Сравнивать результат с внешним показателем можно за одинаковый период и при одинаковом составе увольнений и перемещений.

Коэффициент показывает частоту уходов относительно численности. Стоимость текучки персонала из него не получить: на одной должности за год бывает несколько замен, а после другого ухода вакансию вообще не открывают. Для расчёта в рублях нужен список фактических замен с расходами по каждой.