Сотрудник или директор, которого вызвали свидетелем по делу о фирме, обязан рассказать следователю о работе компании и коллегах (ст. 56 УПК). На вопрос, ответ на который против него самого, мужа или жены и близких родственников, он вправе не отвечать по статье 51 Конституции. Подозреваемый может отказаться от показаний целиком (ст. 46 УПК).
Повестка приходит бухгалтеру, директору или менеджеру, а дело возбуждено из-за компании. Страх у человека обычно двойной. Не хочется сказать лишнее о себе, и непонятно, где закон всё же требует ответа.
Что свидетель обязан рассказать о компании, а где вправе молчать?
Свидетель обязан давать показания о других людях и о делах фирмы (ст. 56 УПК). Промолчать он может, только когда ответ работает против него, супруга или близкого родственника (ст. 51 Конституции). У подозреваемого прав больше.
· Подозреваемый вправе не отвечать ни на один вопрос (ст. 46 УПК).
· Отказ свидетеля говорить о других грозит штрафом до 40 000 ₽, обязательными или исправительными работами (ст. 308 УК). Подозреваемому за молчание ничего не будет.
· Свидетель, который сознательно солгал, рискует штрафом до 80 000 ₽, обязательными или исправительными работами (ч. 1 ст. 307 УК). Когда такая ложь обвиняет кого-то в тяжком или особо тяжком преступлении, срок может дойти до 5 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 307 УК). Подозреваемого статья 307 не касается, но его слова тоже останутся в материалах.
Судебный департамент в отчёте за 2025 год насчитал 29 человек, осуждённых по статье 308 УК, считая свидетелей и потерпевших вместе. Редко, но не ноль.
Как отвечать о своих подписях, суммах и датах?
Про собственные решения и подписи свидетель вправе молчать по статье 51 Конституции, если ответ против него. Цифры по памяти называть не обязательно. Заглядывать в документы на допросе разрешено (ст. 189 УПК), поэтому ответ «уточню по документам» ложью не будет.
Честное «не помню» тоже законно. Статья 307 УК карает лишь заведомую ложь, то есть сознательную. Сказать «не помню» про то, что на самом деле помните, значит солгать.
Отказываясь от ответа против себя, супруга или близкого родственника, произнесите вслух «Отказываюсь отвечать по статье 51 Конституции. Прошу записать вопрос в протокол». Наказания за такой отказ закон не предусматривает (примечание к ст. 308 УК). А как он отразится на деле, заранее не скажет никто.
Что делать, если на допросе давят?
Угрожать на допросе запрещено (ст. 164 УПК). Следователь, который принуждает человека давать показания, сам совершает преступление (ст. 302 УК). Заметили давление, скажите об этом и попросите внести в протокол. Отказали, тогда допишите это своей рукой в замечаниях перед подписью.
Вопрос с готовой подсказкой вроде «вы же видели этот договор?» статья 189 УПК тоже запрещает. Попросите переформулировать его.
Больше 4 часов подряд допрашивать нельзя, потом положен перерыв хотя бы на час, а всего за день допрос длится не дольше 8 часов (ст. 187 УПК).
Почему суд верит протоколу больше, чем вашему рассказу?
В протокол обязаны занести все вопросы, включая те, что остались без ответа, а также почему человек отказался отвечать (ст. 190 УПК). Ответы пишут от первого лица. Раз подпись стоит, суд считает текст вашими словами, как бы ни звучал разговор в кабинете.
Как важна полная запись, видно по делу свидетеля К. Его осудили за отказ давать показания, апелляция приговор оставила. 30 сентября 2025 года Второй кассационный суд общей юрисдикции приговор отменил. Вопросов, оставленных К. без ответа, в протоколе не нашлось, а статья 51 к нему применима. О случае известно из пересказа определения, который вышел в декабре 2025 года.
Беседа без протокола показаниями не служит, однако способна обернуться новыми вопросами. Поэтому вслух стоит говорить лишь то, что не страшно потом прочитать в протоколе.
Как проверить протокол перед подписью?
1. Прочитайте все страницы. Дать протокол на чтение обязаны (ст. 190 УПК).
2. Увидели ошибку, попросите поправить запись. Следователь должен выполнить такую просьбу.
3. Запись не поправили, тогда внизу протокола напишите замечание. Советую не откладывать, позже доказать, что протокол неполный, труднее.
4. Страницы с пустыми строками не подписывайте.
Если замечание приняли, подпись ставят на каждой странице. Если вписать замечание не дают, протокол не подписывают и называют причину, которую обязаны внести (ч. 2 ст. 167 УПК).
Может ли юрист компании прийти на допрос вместо адвоката?
Свидетель имеет право взять с собой на допрос адвоката (ст. 56 УПК). Адвокат находится рядом, даёт короткие советы при следователе и, если тот разрешит, сам задаёт вопросы (ст. 53 и 189 УПК). Штатный юрист фирмы, у которого нет статуса адвоката, такой роли не получит.
Изменить показания позже можно, хотя первые никуда из дела не исчезнут. Свидетель, который до приговора сам признал, что солгал, от ответственности освобождается (примечание к ст. 307 УК).
Адвокат Битюцкий А.А.