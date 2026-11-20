Что свидетель обязан рассказать о компании, а где вправе молчать?

Свидетель обязан давать показания о других людях и о делах фирмы (ст. 56 УПК). Промолчать он может, только когда ответ работает против него, супруга или близкого родственника (ст. 51 Конституции). У подозреваемого прав больше.

· Подозреваемый вправе не отвечать ни на один вопрос (ст. 46 УПК).

· Отказ свидетеля говорить о других грозит штрафом до 40 000 ₽, обязательными или исправительными работами (ст. 308 УК). Подозреваемому за молчание ничего не будет.

· Свидетель, который сознательно солгал, рискует штрафом до 80 000 ₽, обязательными или исправительными работами (ч. 1 ст. 307 УК). Когда такая ложь обвиняет кого-то в тяжком или особо тяжком преступлении, срок может дойти до 5 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 307 УК). Подозреваемого статья 307 не касается, но его слова тоже останутся в материалах.

Судебный департамент в отчёте за 2025 год насчитал 29 человек, осуждённых по статье 308 УК, считая свидетелей и потерпевших вместе. Редко, но не ноль.