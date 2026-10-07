Фактическое допущение к работе: как подтвердить трудовые отношения без договора в 2026 году

Правовая основа

Статья 16 ТК РФ называет два пути возникновения трудовых отношений: заключение договора в письменной форме либо фактическое допущение к работе уполномоченным представителем нанимателя. Второй вариант применяется, когда договор своевременно не оформили.

Верховный Суд РФ в обзоре от 27.04.2022 указал: отсутствие письменной формы само по себе не разрушает трудовые отношения. Норма о фактическом допущении защищает работника как более слабую сторону. Суды сегодня исходят из презумпции: если человек выполнял трудовую функцию с ведома нанимателя, договор признаётся заключённым, а уклонение от оформления расценивается как злоупотребление правом.

Что поменялось с 1 сентября 2026 года

Поправки в ТК РФ внесены законами от 20.02.2026 № 37-ФЗ, от 09.04.2026 № 90-ФЗ и № 91-ФЗ, от 25.04.2026 № 108-ФЗ.

Ключевое для нашей темы - рост годового лимита сверхурочных со 120 до 240 часов. При признании отношений трудовыми период переработки окажется больше, а компенсация по ст. 236 ТК РФ - выше.

Оплата: первые два часа - не менее полуторного размера, далее - двойной; свыше 120 часов в год - двойной за каждый час.

Малые предприятия (до 70 человек) получили право заключать срочные договоры по соглашению сторон. Но это не отменяет ст. 16 ТК РФ: неоформленные отношения всё равно признаются трудовыми.