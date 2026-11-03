Почему новый РОП начинает с изменений, которые никому не нужны?
Новый РОП выходит в компанию и уже через неделю начинает все перестраивать. Меняет формат планерок, вводит новые отчеты, переписывает скрипты, устанавливает дополнительные правила работы в CRM. Вроде бы человек проявляет инициативу, хочет улучшить результаты. Только продажи почему-то не растут, а команда начинает сопротивляться. Почему так происходит.
Новый РОП выходит в компанию и уже через неделю начинает всё перестраивать.
Меняет формат планёрок, вводит новые отчёты, переписывает скрипты, устанавливает дополнительные правила работы в CRM.
Вроде бы человек проявляет инициативу, хочет улучшить результаты. Только продажи почему-то не растут, а команда начинает сопротивляться.
Почему так происходит?
Часто новый руководитель хочет как можно быстрее доказать свою эффективность. Ему важно показать собственнику, что он пришёл с конкретными решениями и уже наводит порядок.
Поэтому он начинает менять то, что проще всего изменить.
Ввести новый отчёт можно за 1 день. Разобраться, почему отдел не выполняет план, гораздо сложнее.
Например, РОП вводит ежедневный контроль звонков, хотя основная проблема отдела заключается в низкой конверсии из встречи в оплату. Менеджеры тратят время на дополнительные отчёты, но на результат это практически не влияет.
Как действовать новому РОПу?
Я рекомендую первые 2 недели посвятить диагностике:
Изучить цифры. Посмотреть воронку, конверсии, выполнение плана и причины потери клиентов.
Поговорить с командой. Выяснить, что мешает менеджерам продавать и какие процессы действительно требуют изменений.
Разобраться в текущей системе. Понять, почему существующие правила появились и какие из них реально работают.
Определить приоритеты. Выбрать 1–2 проблемы, решение которых сильнее всего повлияет на результат.
И только после этого внедрять изменения.
При этом диагностика не означает, что руководитель должен 2 недели просто наблюдать. Очевидные критические проблемы нужно решать сразу.
Главная ошибка нового РОПа заключается в том, что он пытается сначала показать изменения, а уже потом разобраться, зачем они нужны.
Хорошего руководителя оценивают по результатам отдела, а не по количеству новых регламентов.
Коллеги, как считаете, сколько времени новому РОПу нужно на диагностику отдела перед первыми серьёзными изменениями?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .