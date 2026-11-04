Как выстроить управление отделом продаж: система для собственника

Вы наняли РОПа, внедрили CRM, договорились о плане. Но каждую неделю приходится подключаться: спрашивать о зависших сделках, согласовывать обычные условия и выяснять, почему прогноз опять изменился. РОП занят, менеджеры работают, но без вашего участия продажи начинают буксовать.

Вы наняли РОПа, внедрили CRM, договорились о плане. Но каждую неделю приходится подключаться: спрашивать о зависших сделках, согласовывать обычные условия и выяснять, почему прогноз опять изменился.

РОП занят, менеджеры работают, но без вашего участия продажи начинают буксовать.

Чтобы выстроить управление отделом продаж, нужно определить, кто замечает отклонения, выясняет причины, принимает решения и проверяет результат. Если эта работа начинается только после вопроса собственника, управление по-прежнему остаётся на нём.

Задача — передать его руководителю, сохранив прозрачность происходящего и понятный порядок контроля.

1. Начните с диагностики

Новый отчёт можно ввести за день. Разобраться, почему отдел не выполняет план, сложнее. Поэтому изменения часто начинаются с дополнительных таблиц, переписанного скрипта и другого формата планёрок. Требований становится больше, а причина потерь остаётся прежней.

Например, РОП усиливает контроль количества звонков, хотя клиенты теряются после встреч: менеджеры отправляют предложение и не договариваются о его обсуждении.

До изменения правил проверьте:

выполнение плана за сопоставимые периоды;

источники заявок и результаты работы с ними;

этапы, на которых останавливаются сделки;

причины отказов;

нагрузку менеджеров;

вопросы, которые постоянно доходят до РОПа и собственника.

Сопоставляйте цифры с конкретными сделками и разговорами. Запись «дорого» в CRM ещё не объясняет отказ: клиент мог не увидеть ценности, не располагать бюджетом или сравнивать разные по составу предложения.

Поговорите с командой и выясните, почему существующие правила появились. Иначе можно отменить полезный процесс просто потому, что новому руководителю привычнее работать иначе.

Результат диагностики — одна-две подтверждённые проблемы, с которых начнутся изменения.

2. Разделите ответственность собственника и РОПа

Собственник требует самостоятельности, но каждое решение приходится согласовывать с ним. РОП привыкает спрашивать разрешение, а затем слышит: «Почему я должен всё решать за тебя?»

Чтобы выйти из этого круга, нужны конкретные договорённости.

Собственник определяет цели, ресурсы и ограничения бизнеса: какой результат нужен, какие расходы и условия продаж допустимы.

РОП организует достижение результата: готовит план, распределяет задачи, управляет воронкой, развивает сотрудников и разбирает отклонения.

Менеджеры ведут клиентов: выполняют договорённости, продвигают сделки, фиксируют информацию и сообщают о препятствиях.

Закрепите, какие условия РОП согласовывает самостоятельно, какие решения по команде принимает, когда сообщает о рисках и в каких случаях подключает собственника.

Ответственность должна соответствовать полномочиям. Сложно требовать результата от руководителя, который не может перераспределить заявки или изменить работу сотрудников.

Собственнику тоже нужно соблюдать договорённости. Если регулярно ставить менеджерам задачи в обход РОПа, у команды появятся два центра управления. Обычные рабочие вопросы возвращайте руководителю, а разногласия обсуждайте с ним напрямую.

3. Свяжите план продаж с ресурсами

«Нужно продать на шесть миллионов» — цель. Для управления необходимо понять, за счёт чего она выполнима.

Условный пример: при среднем чеке 100 тысяч рублей нужны 60 сделок. Если конверсия квалифицированных заявок в продажу составляет 20%, потребуется около 300 таких заявок. Эти цифры иллюстрируют расчёт, а не задают норматив.

Теперь нужно проверить:

откуда поступят заявки;

на каких данных основана конверсия;

справится ли команда с объёмом;

сколько сделок уже находится в работе;

успеют ли они завершиться в плановом периоде.

При трёхмесячном цикле нельзя автоматически рассчитывать на оплаты от заявок следующего месяца в том же месяце.

Отдельно определите, что планируете: сумму договоров, продажи по управленческим правилам компании или поступление денег. При рассрочках эти значения различаются.

Распределяя план, учитывайте подготовку сотрудников, клиентские сегменты и нагрузку. Проверьте и экономику: выполнение плана через недопустимые скидки может противоречить целям бизнеса.

4. Сделайте воронку прозрачной

Откройте несколько сделок в CRM. Понятно ли, что происходит с клиентами и почему менеджеры ожидают продажу?

За статусом «в работе» могут скрываться и согласование договора, и презентация, на которую две недели нет ответа. Основания для прогноза у этих сделок разные.

Для каждого этапа определите:

Какое событие подтверждает переход на него. Что менеджер должен выяснить и зафиксировать. Какое действие требуется дальше.

Отправленное и обсуждённое предложение — разные состояния сделки. Во втором случае известны реакция клиента, вопросы и порядок согласования.

У активной сделки должны быть ответственный, актуальная информация и следующий шаг со сроком. Если покупку отложили — причина и дата возвращения к разговору.

При этом не перегружайте CRM обязательными полями. Собирайте сведения, которые помогают вести клиента, оценивать ситуацию и принимать решения.

5. Определите показатели для контроля

РОПу нужно замечать отклонения до подведения итогов месяца. В базовый ежедневный контроль можно включить:

Количество новых заявок. Достаточно ли возможностей для будущих продаж?

Скорость обработки. Не ждут ли клиенты ответа из-за перегрузки или ошибок распределения?

Конверсии ключевых этапов. Где меняется движение клиентов?

Количество продаж и сумма. Как отдел идёт относительно плана?

Средний чек. Не отстаёт ли сумма продаж при достаточном количестве сделок?

Просроченные задачи и сделки без следующего шага. Какие клиенты могут остаться без внимания?

Набор нужно адаптировать под бизнес, а у каждого показателя определить источник и правила расчёта.

Учитывайте цикл сделки. Деление сегодняшних оплат на сегодняшние заявки не покажет качество обработки одной группы клиентов, если покупка занимает несколько недель. Сравнивайте сопоставимые группы, у которых было достаточно времени пройти воронку.

План на текущую дату тоже не всегда распределяется равномерно: продажи могут зависеть от запусков, сезонности и графиков платежей.

Собственнику нужны выполнение плана, обоснованный прогноз, существенные отклонения и действия РОПа. Ежедневный контроль показателей не требует ежедневного ручного вмешательства владельца.

6. Превратите отчётность в решения

РОП присылает таблицу с отставанием. Собственник отвечает: «Нужно усилиться». Через неделю приходит новый отчёт с той же проблемой.

Чтобы отчётность влияла на работу, обсуждайте пять вопросов:

Где результат расходится с планом и как изменился прогноз? Что известно о причине и чем это подтверждается? Какие действия предпринимаем? Кто отвечает и к какому сроку? Когда и по каким данным проверим эффект?

Допустим, стало меньше оплат после встреч. Проверка разговоров показывает: менеджеры общаются с инициатором покупки, но не выясняют остальных участников согласования.

Тогда задача — разобрать зависшие сделки, уточнить участников решения, определить следующие шаги и отработать нужные вопросы на обучении. Затем проверить применение в новых разговорах.

Это условный пример связи между проблемой, проверкой и действием. Формулировка «провести обучение продажам» такой конкретики не даёт.

На следующей встрече возвращайтесь к договорённостям. При длинном цикле сначала оценивайте изменение действий, затем движение сделок и позже — итоговые продажи.

7. Освободите РОПу время на управление командой

Руководитель может весь день исправлять сообщения, согласовывать предложения и лично вытаскивать сделки. Аналитика и обучение при этом постоянно переносятся.

Попросите его три–пять рабочих дней фиксировать фактические задачи. Затем определите, что требует его решения, что можно делегировать и какие повторяющиеся вопросы должны решаться по правилам.

Если РОП постоянно делает работу за менеджеров, выясните причину. Возможно, сотрудникам не хватает подготовки или их самостоятельные решения регулярно отменяют.

Развитие навыков должно продолжаться после разбора звонка. Сначала руководитель выясняет результат разговора и повлиявшие на него моменты. Затем обсуждает их с сотрудником, выбирает одну-две точки для изменения и проверяет следующий звонок.

Согласие менеджера на разборе ещё не означает, что навык появился.

Изучайте и успешные сделки. Выясняйте, как сильные сотрудники задают вопросы, обсуждают сомнения и возвращают клиентов после паузы. Найденные приёмы проверяйте в сопоставимых ситуациях, затем передавайте команде.

8. Установите основания для вмешательства собственника

Участие владельца необходимо там, где требуется его уровень решения. Заранее договоритесь, когда РОП подключает вас сразу:

существенный риск невыполнения плана;

выход за бюджет;

условия вне полномочий руководителя;

угроза потери значимого контракта;

ограничение со стороны другого подразделения.

Сообщение должно содержать факты, последствия и предлагаемые варианты действий.

Если маркетинг не обеспечивает согласованный поток заявок, РОП показывает разрыв и влияние на план. Дальше требуется совместное решение. Руководитель продаж не должен оставаться один с проблемой за пределами его полномочий.

После своего участия разберите, почему оно понадобилось. Возможно, вопрос действительно требовал решения владельца. А возможно, для повторяющейся ситуации до сих пор нет понятного порядка.

С чего начать

Попросите РОПа подготовить к ближайшей встрече обоснованный прогноз, одну-две подтверждённые проблемы и предложения по их решению.

Со своей стороны определите, какие полномочия передаёте руководителю и где сохраняете согласование.

После встречи должны остаться договорённости: что меняется, кто отвечает, какие ресурсы нужны и когда проверяется результат. Если появился только обновлённый отчёт, работу нужно продолжить.

Начните с одной проблемы и доведите решение до проверки эффекта. Так собственник получает возможность контролировать продажи через работу руководителя, а РОП — действительно управлять отделом.