В отчёте видно снижение продаж. РОП предлагает усилить контроль, маркетинг — обновить рекламу, менеджеры просят скидки. Но пока неизвестно, где возник сбой, каждое решение остаётся предположением.

Диагностика по этапам воронки помогает найти участок, на котором изменилась работа с клиентами. Важно проверить не только количество сделок, но и переходы между этапами: уменьшение продаж в конце может быть следствием сокращения заявок в начале.

Сначала уточните, что именно упало

Количество покупок, сумма продаж и поступление денег — разные показатели.

Если сделок столько же, а сумма меньше, проверьте средний чек и продуктовый состав. Если договоры заключены, но деньги не поступили, изучите сроки и условия оплаты.

Выберите сопоставимые периоды с учётом сезонности, запусков и цикла сделки. При длительной продаже сегодняшние оплаты могут относиться к обращениям прошлых месяцев.

Сверьте данные CRM с фактическими результатами. Неактуальные статусы или изменившиеся правила учёта способны исказить картину.

Для каждого перехода смотрите:

сколько клиентов вошло на этап;

сколько продвинулось дальше;

сколько отказалось;

сколько ещё находится в работе.

Клиент, который пока согласовывает условия, не равен потерянному клиенту.

1. Стало меньше заявок

Сравните объём обращений по источникам, продуктам и сегментам.

Если заявок меньше, а конверсии и средний чек сохраняются, снижение продаж может объясняться уменьшением входящего потока. Давление на менеджеров эту причину не устранит.

Проверьте:

какие источники дали сокращение;

менялись ли рекламные предложения и условия;

работают ли формы и передача обращений в CRM;

не сократился ли объём работы с действующей базой.

Отдельно оцените состав заявок. Одинаковое количество обращений не означает одинаковую готовность к покупке.

Разбирать этот участок нужно совместно с маркетингом. РОП показывает изменение потока и его влияние на план, затем руководители согласуют действия.

2. Заявки есть, состоявшихся контактов меньше

Здесь нужно проверить, как обращения доходят до менеджеров и что происходит после назначения ответственного.

Посмотрите время первого действия, распределение нагрузки, обработку вечерних обращений и дальнейшие попытки связаться после неудачного контакта.

Разделяйте попытку звонка и состоявшийся разговор. Отметка «позвонил» ещё не означает, что клиент получил ответ на свой запрос.

Сопоставьте сотрудников с похожими заявками. Если у одного накапливаются необработанные обращения, выясните причину: перегрузка, техническая проблема или нарушение порядка работы.

Первое действие — устранить подтверждённый сбой. Например, определить, кто подхватывает заявки отсутствующего сотрудника, и проверить соблюдение нового порядка.

3. Разговоры проходят, следующий шаг не возникает

Клиенты отвечают, но реже соглашаются на встречу, обсуждение продукта или подготовку предложения.

Проверьте соответствие ожиданий: что человеку обещали при обращении и что предлагает менеджер.

Затем изучите разговоры:

выясняется ли задача клиента;

понятны ли критерии выбора;

соответствует ли предложение полученным ответам;

объяснён ли смысл следующего шага;

зафиксирована ли договорённость.

Причина может находиться в навыках сотрудника, предложении или составе аудитории. Сравните успешные и неудачные сделки из сопоставимых групп.

Если проблема повторяется в конкретном действии менеджеров, организуйте тренировку и проверьте следующие разговоры. Общего совета «лучше выявлять потребность» недостаточно.

4. Предложения отправлены, решения нет

Проверьте, что происходило после отправки коммерческого предложения. Получил ли его клиент? Состоялось ли обсуждение? Какие вопросы остались?

Важно выяснить:

кто участвует в принятии решения;

какие условия требуют согласования;

что мешает двигаться дальше;

когда и каким способом продолжится разговор.

Статус «думает» не даёт этой информации.

Посмотрите и сроки подготовки предложения. Выполнила ли команда обещание клиенту или вернулась к нему позже согласованной даты?

По зависшим сделкам восстановите реальные договорённости. Затем определите следующий шаг либо зафиксируйте подтверждённую причину отказа. Не стоит бесконечно хранить в прогнозе сделки без понятных оснований.

5. Условия согласованы, оплат меньше

На этом участке отделите намерение купить от фактически завершённой покупки.

Проверьте корректность счетов и ссылок, доступность выбранного способа оплаты, сроки согласования документов, условия рассрочки и выполнение обещаний со стороны компании.

Уточните, действительно ли клиент подтвердил решение. Фраза «вроде готов» не равна согласованной покупке.

Часть проблем потребует участия финансовой службы, технических специалистов или собственника. РОП должен своевременно показать препятствие, назначить ответственного за следующий шаг и проверить решение.

Если воронка стабильна, а сумма продаж падает

Проверьте средний чек, скидки, долю разных продуктов и повторные покупки.

Возможно, команда продаёт столько же, но чаще выбираются более дешёвые предложения. Или новые клиенты поступают, а работа с действующей базой сократилась.

Разделите новые и повторные продажи. Уточните, кто отвечает за возвращение клиентов, есть ли задачи, подходящие предложения и обучение этой работе.

Рост скидок тоже требует разбора: на каких сделках их предоставляют и как это согласуется с экономикой бизнеса.

Как завершить диагностику

Выберите подтверждённую проблему и зафиксируйте:

На каком участке возникло отклонение. Какими данными и сделками подтверждается причина. Что меняется в работе. Кто отвечает и к какому сроку. Когда проверяются выполнение и результат.

Если отклонения есть на нескольких этапах, оцените их отдельно. Не стоит автоматически объяснять всю просадку одним фактором.

Начните с изменения, для которого есть основания и понятный способ проверки. Так диагностика превращается в последовательную работу с причинами падения продаж.