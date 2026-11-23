Как наладить обработку входящих заявок и перестать терять лиды
Заявка пришла с сайта, но ответственный ещё не назначен. Клиент написал в мессенджер — сообщение осталось у отсутствующего сотрудника. Менеджер позвонил, не дозвонился и переключился на следующие обращения.
Формально лиды есть. Фактически часть клиентов не получает полноценной обработки.
Чтобы наладить работу с входящими заявками, нужно определить маршрут обращения: где оно фиксируется, кому передаётся, когда клиент получает ответ и как продолжается контакт.
1. Проверьте все точки поступления заявок
Составьте список каналов: формы сайта, звонки, почта, мессенджеры, социальные сети, обращения через партнёров. По каждому выясните, кто его проверяет и как информация попадает в общую систему.
Оставьте тестовые обращения и проследите их путь. Заявка должна сохранять источник, время поступления, контакты и содержание запроса. Проверьте также пропущенные звонки и сообщения, поступившие вне рабочего времени.
Если один клиент обращается несколько раз, важно сохранить историю. Иначе разные менеджеры могут начать разговор заново, задавать одинаковые вопросы и делать противоречивые предложения.
РОП должен видеть весь входящий поток, включая обращения, которые ещё не назначены сотрудникам.
2. Закрепите ответственность и порядок подхвата
Общая очередь без правил создаёт неопределённость: каждый считает, что заявку возьмёт кто-то другой.
Определите:
как выбирается ответственный;
как учитываются график и загрузка;
кто заменяет отсутствующего менеджера;
что происходит, если обращение не взято вовремя;
кто контролирует неназначенные заявки.
При передаче сохраняйте договорённости с клиентом. Новый ответственный должен понимать, что уже обсуждали и какое действие обещали.
Следите и за количеством открытых сделок. Если менеджеру постоянно добавляют обращения, но он не успевает выполнять следующие шаги, проблема требует пересмотра нагрузки.
Автоматическое распределение полезно, когда правила понятны и учитывают реальную доступность сотрудников.
3. Установите сроки и определите, что считается ответом
Фраза «обрабатывать быстро» не задаёт проверяемого требования.
Согласуйте срок первого действия для каждого канала, порядок работы вечером и в выходные, а также основания для передачи заявки другому сотруднику.
Разделяйте три события:
обращение зафиксировано;
менеджер попытался связаться;
содержательный контакт состоялся.
Автоматическое «Спасибо, заявка принята» подтверждает получение, но не решает вопрос клиента. Не стоит учитывать его как полноценную обработку.
Конкретные сроки выбирайте под модель продаж и возможности команды. Если клиенту обещан ответ в определённое время, отдел должен уметь это обещание выполнять.
При нарушении срока должно запускаться действие: уведомление ответственному, подключение подмены или решение РОПа.
4. Научите менеджеров вести первый контакт
Быстрый ответ теряет пользу, если сотрудник не понимает запрос и отправляет всем одинаковую презентацию.
В первом разговоре нужно выяснить задачу клиента, существенные условия выбора и подходящий следующий шаг. Объём вопросов зависит от ситуации: человек, готовый оформить заказ, не должен проходить ненужный опрос.
Дайте менеджерам актуальные материалы о продукте, структуру разговора и границы полномочий. Они должны знать, что могут предложить сами и когда требуется согласование.
Проверяйте применение на реальных звонках и переписке. Если сотрудник задаёт вопросы, но не использует ответы в предложении, одного обновления скрипта недостаточно — нужна отработка навыка.
5. Организуйте продолжение работы
Один недозвон не объясняет, почему заявка закрыта. Но бесконечный перенос задачи «позвонить ещё раз» тоже не показывает движение.
Определите порядок повторных попыток с учётом канала, содержания обращения и реакции клиента. После состоявшегося контакта фиксируйте договорённости и следующий шаг со сроком.
Например, вместо «напомнить о себе» — «обсудить вопросы к предложению во вторник». Если клиент попросил вернуться позже, сохраните причину и согласованную дату.
Отказ и отсутствие контакта учитывайте раздельно. Это разные ситуации, требующие разных действий.
Если потребность утратила актуальность или после предусмотренных попыток связи движения нет, завершите активную работу с понятным статусом. При наличии оснований определите повод для возвращения. Так база сохраняется, а очередь не заполняется формально активными сделками.
6. Контролируйте потери ежедневно
Для начала РОПу достаточно видеть:
обращения без ответственного;
заявки с нарушенным сроком первого действия;
долю заявок, по которым состоялся контакт;
просроченные задачи;
активные сделки без следующего шага.
Смотрите распределение по менеджерам, каналам и времени поступления. Общий показатель может скрывать необработанные вечерние обращения или перегрузку отдельного сотрудника.
Выборочно сопоставляйте статусы с разговорами и перепиской. Заполненная карточка ещё не подтверждает качественную работу.
Причины отказов тоже проверяйте. Формулировка «нецелевой» должна соответствовать согласованным критериям, иначе реальные потери можно скрыть классификацией.
С чего начать внедрение
Возьмите несколько обращений из разных каналов и восстановите их путь:
Попали ли они в систему?
Вовремя ли появился ответственный?
Получил ли клиент содержательный ответ?
Выполнены ли обещанные действия?
Понятен ли текущий результат?
Выберите один повторяющийся сбой, назначьте ответственного за исправление и дату проверки. Объясните команде новый порядок, затем проверьте его на следующих заявках.
Рабочая обработка входящих — это ситуация, в которой по каждому обращению можно установить ответственного, выполненные действия и дальнейший шаг либо подтверждённую причину завершения работы. Именно такую прозрачность нужно обеспечить прежде, чем увеличивать нагрузку на отдел.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .