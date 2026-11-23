Заявка пришла с сайта, но ответственный ещё не назначен. Клиент написал в мессенджер — сообщение осталось у отсутствующего сотрудника. Менеджер позвонил, не дозвонился и переключился на следующие обращения.

Формально лиды есть. Фактически часть клиентов не получает полноценной обработки.

Чтобы наладить работу с входящими заявками, нужно определить маршрут обращения: где оно фиксируется, кому передаётся, когда клиент получает ответ и как продолжается контакт.

1. Проверьте все точки поступления заявок

Составьте список каналов: формы сайта, звонки, почта, мессенджеры, социальные сети, обращения через партнёров. По каждому выясните, кто его проверяет и как информация попадает в общую систему.

Оставьте тестовые обращения и проследите их путь. Заявка должна сохранять источник, время поступления, контакты и содержание запроса. Проверьте также пропущенные звонки и сообщения, поступившие вне рабочего времени.

Если один клиент обращается несколько раз, важно сохранить историю. Иначе разные менеджеры могут начать разговор заново, задавать одинаковые вопросы и делать противоречивые предложения.

РОП должен видеть весь входящий поток, включая обращения, которые ещё не назначены сотрудникам.

2. Закрепите ответственность и порядок подхвата

Общая очередь без правил создаёт неопределённость: каждый считает, что заявку возьмёт кто-то другой.

Определите:

как выбирается ответственный;

как учитываются график и загрузка;

кто заменяет отсутствующего менеджера;

что происходит, если обращение не взято вовремя;

кто контролирует неназначенные заявки.

При передаче сохраняйте договорённости с клиентом. Новый ответственный должен понимать, что уже обсуждали и какое действие обещали.

Следите и за количеством открытых сделок. Если менеджеру постоянно добавляют обращения, но он не успевает выполнять следующие шаги, проблема требует пересмотра нагрузки.

Автоматическое распределение полезно, когда правила понятны и учитывают реальную доступность сотрудников.

3. Установите сроки и определите, что считается ответом

Фраза «обрабатывать быстро» не задаёт проверяемого требования.

Согласуйте срок первого действия для каждого канала, порядок работы вечером и в выходные, а также основания для передачи заявки другому сотруднику.

Разделяйте три события:

обращение зафиксировано;

менеджер попытался связаться;

содержательный контакт состоялся.

Автоматическое «Спасибо, заявка принята» подтверждает получение, но не решает вопрос клиента. Не стоит учитывать его как полноценную обработку.

Конкретные сроки выбирайте под модель продаж и возможности команды. Если клиенту обещан ответ в определённое время, отдел должен уметь это обещание выполнять.

При нарушении срока должно запускаться действие: уведомление ответственному, подключение подмены или решение РОПа.

4. Научите менеджеров вести первый контакт

Быстрый ответ теряет пользу, если сотрудник не понимает запрос и отправляет всем одинаковую презентацию.

В первом разговоре нужно выяснить задачу клиента, существенные условия выбора и подходящий следующий шаг. Объём вопросов зависит от ситуации: человек, готовый оформить заказ, не должен проходить ненужный опрос.

Дайте менеджерам актуальные материалы о продукте, структуру разговора и границы полномочий. Они должны знать, что могут предложить сами и когда требуется согласование.

Проверяйте применение на реальных звонках и переписке. Если сотрудник задаёт вопросы, но не использует ответы в предложении, одного обновления скрипта недостаточно — нужна отработка навыка.

5. Организуйте продолжение работы

Один недозвон не объясняет, почему заявка закрыта. Но бесконечный перенос задачи «позвонить ещё раз» тоже не показывает движение.

Определите порядок повторных попыток с учётом канала, содержания обращения и реакции клиента. После состоявшегося контакта фиксируйте договорённости и следующий шаг со сроком.

Например, вместо «напомнить о себе» — «обсудить вопросы к предложению во вторник». Если клиент попросил вернуться позже, сохраните причину и согласованную дату.

Отказ и отсутствие контакта учитывайте раздельно. Это разные ситуации, требующие разных действий.

Если потребность утратила актуальность или после предусмотренных попыток связи движения нет, завершите активную работу с понятным статусом. При наличии оснований определите повод для возвращения. Так база сохраняется, а очередь не заполняется формально активными сделками.

6. Контролируйте потери ежедневно

Для начала РОПу достаточно видеть:

обращения без ответственного;

заявки с нарушенным сроком первого действия;

долю заявок, по которым состоялся контакт;

просроченные задачи;

активные сделки без следующего шага.

Смотрите распределение по менеджерам, каналам и времени поступления. Общий показатель может скрывать необработанные вечерние обращения или перегрузку отдельного сотрудника.

Выборочно сопоставляйте статусы с разговорами и перепиской. Заполненная карточка ещё не подтверждает качественную работу.

Причины отказов тоже проверяйте. Формулировка «нецелевой» должна соответствовать согласованным критериям, иначе реальные потери можно скрыть классификацией.

С чего начать внедрение

Возьмите несколько обращений из разных каналов и восстановите их путь:

Попали ли они в систему? Вовремя ли появился ответственный? Получил ли клиент содержательный ответ? Выполнены ли обещанные действия? Понятен ли текущий результат?

Выберите один повторяющийся сбой, назначьте ответственного за исправление и дату проверки. Объясните команде новый порядок, затем проверьте его на следующих заявках.

Рабочая обработка входящих — это ситуация, в которой по каждому обращению можно установить ответственного, выполненные действия и дальнейший шаг либо подтверждённую причину завершения работы. Именно такую прозрачность нужно обеспечить прежде, чем увеличивать нагрузку на отдел.