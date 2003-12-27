Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 3 квартал 2024 год

УСН

1. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 октября. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.



2. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.



3. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию.



4. Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 9 месяцев. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 октября. Срок уплаты аванса 28 октября.



5. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



6. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября.



7. Уведомление об исчисленных налогах за 3 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 октября. Срок уплаты 28 октября.





Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 4 квартале 2024 г.



1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 ноября (за октябрь) и 25 декабря (за ноябрь).



2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 3 октября (по НДФЛ, удержанному с 23.09 по 30.09.2024), 25 октября (по НДФЛ, удержанному с 1.10 по 22.10.2024), 5 ноября (т.к. 3 выходной) (по НДФЛ, удержанному с 23.10 по 31.10.2024), 25 ноября (по НДФЛ, удержанному с 01.11 по 22.11.2024 и страховым взносам за октябрь), 3 декабря (по НДФЛ, удержанному с 23.11 по 30.11.2024), 25 декабря (по НДФЛ удержанному с 01.12 по 22.12.2024 и страховым взносам за ноябрь), 28 декабря (по НДФЛ удержанному с 23.12 по 31.12.2024). Сроки перечисления в бюджет: 7 октября (т.к. 5 выходной) , 28 октября, 5 ноября, 28 ноября, 5 декабря, 28 декабря (в том числе и НДФЛ за период с 23.12 по 31.12).



3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:



а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 25 октября, 25 ноября и 25 декабря при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

ЕСХН

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 октября, 28 ноября и 28 декабря.



2.ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.



3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.



4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию.



5. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



6. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября.



7. Уведомление об исчисленных налогах за 3 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 октября. Срок уплаты 28 октября.





Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 4 квартале 2024 г.



1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 ноября (за октябрь) и 25 декабря (за ноябрь).



2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 3 октября (по НДФЛ, удержанному с 23.09 по 30.09.2024), 25 октября (по НДФЛ, удержанному с 1.10 по 22.10.2024), 5 ноября (т.к. 3 выходной) (по НДФЛ, удержанному с 23.10 по 31.10.2024), 25 ноября (по НДФЛ, удержанному с 01.11 по 22.11.2024 и страховым взносам за октябрь), 3 декабря (по НДФЛ, удержанному с 23.11 по 30.11.2024), 25 декабря (по НДФЛ удержанному с 01.12 по 22.12.2024 и страховым взносам за ноябрь), 28 декабря (по НДФЛ удержанному с 23.12 по 31.12.2024). Сроки перечисления в бюджет: 7 октября (т.к. 5 выходной) , 28 октября, 5 ноября, 28 ноября, 5 декабря, 28 декабря (в том числе и НДФЛ за период с 23.12 по 31.12).



3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:



а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 25 октября, 25 ноября и 25 декабря при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.