ОСНО организации: что сдаем за 2025 год

Отчетность по налогам и взносам

1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 (Приказ ФНС России от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@) – срок сдачи 25 марта. Новая форма!Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 30 марта, т.к. 28 - выходной.



2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС России от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@) – срок сдачи 26 января, т.к. 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 января, 2 марта и 30 марта.



3. Декларация по налогу на имущество организаций. КНД-1152026 (Приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@ (ред. от 17.03.2025)) – срок сдачи 25 февраля. Сдается в налоговую инспекцию. Срок уплаты налога не позднее 2 марта т.к. 28 февраля - выходной.



4. ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разделом 2 (Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Срок сдачи - 26 января. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются по 15 числам. Подраздел 1.2 сдается только на работников, у которых были особенности в стаже - отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, вредные и тяжелые условия труда и т.д.



5. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 26 января, т.к 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!.



6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)) - 25 февраля. Сдается в налоговую инспекцию.



7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.



8. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2025 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 26 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



9. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.