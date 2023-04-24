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Ольга Ульянова аудитор
Оптимизация налогообложения

Как оптимизировать налоги, чтобы у ФНС не возникло претензий

Из статьи вы узнаете, в чем отличие легального налогового планирования от незаконной налоговой схемы. До какого уровня можно безопасно снижать налоги. Как самостоятельно контролировать налоговую нагрузку компании или ИП. А также какие изменения произошли в налоговом контроле в 2023 году.
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Как оптимизировать налоги, чтобы у ФНС не возникло претензий
Визуальное оформление Анастасии Ушанёвой «Финансы под контролем»

С вами на связи вновь Ольга Ульянова аудитор.

Как практикующий налоговый консультант и аудитор, могу сказать, что вопрос безопасного снижения налоговой нагрузки волнует всех без исключения бизнесменов.

Что греха таить, я и сама, будучи предпринимателем, не стремлюсь переплачивать налоги в бюджет.

Сегодня мы с вами выясним, где же проходит тонкая грань, между законным налоговым планированием и «серыми схемами», за которые гарантированно накажут контролирующие органы.

В каком случае один и тот же способ оптимизации налогообложения может быть как рискованным, так и безопасным для компании.

Вначале разберемся с терминами

Налоговая нагрузка – это расчетный показатель, по которому инспекция анализирует не занижаете ли вы платежи в бюджет.

Процент налоговой нагрузки считается по формуле, утвержденной в приказе ФНС № ММ-3-06/333 от 30.05.2007:

Налоговая нагрузка = Сумма уплаченных взносов / Доходы х 100

Например, за год ИП заработал 5 000 000 руб., а заплатил налогов в бюджет 250 000 руб.

Его налоговая нагрузка = 250 000 руб. / 5 000 000 руб. х 100 = 5%.

Мало это или много зависит от сферы деятельности ИП, для разных отраслей ФНС утверждает свои допустимые показатели.

Необоснованной налоговой выгодой считается уменьшение налога, условно в рамках законодательства, но, по сути, происходит обогащение за счет бюджета. Вот тут как раз все достаточно вариативно.

Если налоговики сумеют доказать необоснованную налоговую выгоду, то они снимают расходы и вычеты НДС, что оборачивается доначислением налогов, штрафами и пенями (ст. 54.1 НК, ФНС России № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 года, Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 года).

Фирмы-однодневки – компании, не ведущие реальной коммерческой деятельности. Их изначально создают для получения необоснованной налоговой выгоды, а затем бросают или закрывают. Руководители и учредители таких фирм, обычно являются номиналами (письмо ФНС № ЕД-4-2/13005@ от 24.07.2015).

Номинальный руководитель или попросту «подставное лицо» физлицо, которое числится директором только на бумаге, но фактически не управляет организацией.

Налоговая схема – это построение всевозможных моделей расчетов, которые подразумевают так или иначе уход от уплаты налогов. Следует понимать, когда употребляется термин «схема», уже фонит незаконными действиями и аферами. Поэтому экономию налогов в рамках законодательства называют налоговым планированием или оптимизацией налогов.

Четыре принципа снижения налогов

Укрупненно, лично я, выделила для себя четыре методики уменьшения платежей в бюджет.

1. Занижение доходов или налогооблагаемой базы

Например:

  • не на всю выручку пробиваются чеки ККТ;

  • занижение стоимости продаваемого ТМЦ или ОС;

  • занижение объемов выполненных работ, оказанных услуг;

  • обналичивание денег без уплаты налогов либо с искусственно низким налогообложением;

  • уход от приема в штат сотрудников посредством договоров с самозанятыми и ИП;

  • дробление бизнеса, чтобы занизить выручку и не попасть на высокие налоги;

  • невозвратный подотчет.

2. Завышение расходов и налоговых вычетов

Например:

  • завышение стоимости работ, или товаров, которые признаются в налоговых расходах;

  • использование документов от «фирм-однодневок» или «дружественных» контрагентов;

  • признание затрат, не связанных с коммерческой деятельностью;

  • завышение себестоимости выпускаемой продукции;

  • использование в расчетах «низконалоговых» посредников;

  • фиктивные сделки без деловой цели.

3. Использование пониженных ставок и налоговых льгот

Например:

  • переезд в льготный регион по УСН;

  • применение льготных ставок НДС, налога на имущества, налога на прибыль и т.д.;

  • использование амортизационной премии;

  • резидентство в ТОСЭР, ОЭЗ, Сколково;

  • использование резервов в налоговом учете;

  • имущественные и социальные вычеты;

  • налоговые каникулы.

4. Применение неоднозначных трактовок законодательства, противоречивой судебной практики и разъяснений чиновников

Самые грубые и рискованные способы обычно относятся к первой группе, а самые безопасные – к третьей группе.

С завышением расходов из варианта два можно играть как за рамками законодательства, так и соблюдая их. Ну а варианты из четвертой группы выбирают те, кто готов рисковать и при необходимости судиться с налоговой службой либо те, кто толком не разобрались в законодательстве и просто выбрали вариант, который показался им более выгодным.

Последнее, кстати, чревато налоговыми рисками.

Маркеры налоговиков

Всего таких маркеров 12 и уважающему себя бухгалтеру хорошо бы их знать наизусть так же, как и план счетов бухучета. О них налоговики рассказали в письме № 03-02-07/1/8547 от 15.02.2017 года.

То, что контролеры установили критерии, на которые можно ориентироваться уже неплохо. Ведь даже под условные правила игры можно подстроиться и самостоятельно анализировать свои риски, а также уточнить налоговые обязательства, не дожидаясь проведения выездной налоговой проверки (далее ВНП).

Маркер № 1 Налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли или виду деятельности

Проверить свои данные можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС.

Маркер № 2 Наличие убытков в бухгалтерской или налоговой отчетности на протяжении нескольких налоговых периодов

Риском считается, если бизнес работает с убытком более двух лет.

Маркер № 3 Доля вычетов НДС выше, чем хотят налоговики

Средним допустимым значением считается 89%. Допустимые показатели для I квартала 2023 года я размещала здесь.

Маркер № 4 Темп роста расходов опережает темп роста доходов от реализации товаров (работ, услуг)

Контролеры считают, если расходы растут быстрее, чем доходы, то бизнесменом используется какая-то незаконная оптимизация.

Маркер № 5 Среднемесячная зарплата ниже среднего показателя по виду экономической деятельности

Информацию о среднем уровне зарплаты можно получить на официальных интернет-сайтах Росстата (www.gks.ru) и ФНС (www.nalog.ru)

Маркер № 6 Искусственное сдерживание перехода со спецрежима на ОСНО

О нем свидетельствует неоднократное приближение показателей, дающих право применять спецрежим, к критическим значениям, но не переход на общий режим налогообложения. Чаще всего речь идет о потере права на применение упрощенки.

Маркер № 7 Заключение договоров с перекупщиками и посредниками без наличия разумных экономических и иных причин

В данном случае ФНС анализирует имеется ли признаки необоснованной налоговой выгоды.

Например, если среди контрагентов есть однодневки или у организаций, предоставляющих услуги, нет необходимых ресурсов, мощностей, персонала.

Маркер № 8 Непредставление пояснений о в ФНС

ФНС возьмет вас на карандаш, если вы будете несвоевременно отвечать на требования или ваши ответы будут недостоверны или нелогичны.

Маркер № 9 Частая смена места нахождения и налоговых инспекций

Частым считается «миграция» компании или ИП более 2-х раз в течении календарного года.

Маркер № 10 Рентабельность «вышла из чата»

В названии я конечно пошутила. Рискованным считается отклонение уровня рентабельности организации от среднестатистического уровня рентабельности по виду деятельности. Если активы компании внушительные, а прибыль низкая в сравнении с аналогичными предприятиями, контролеры заподозрят неладное.

Маркер № 11 Расходы ИП приближаются к его доходам

Данный показатель проверяют только у ИП. Например, для предпринимателей на общем режиме безопасная доля вычетов НДФЛ считается 83%. Инспекторы могут прийти с ВНП, если ИП более 2-х лет подряд завышает расходы и они почти не отличаются от доходов.

Маркер № 12 – Ведение бизнеса с высокими налоговыми рисками

Достаточно расплывчатая характеристика. На практике к этой категории относится сотрудничество с «фирмами-однодневками», «техническими компаниями», сделки без деловой цели, с аффилированными лицами, использование в расчетах векселей, вывод прибыли в офшорные юрисдикции.

В своем телеграм-канале я делаю обзоры различных способов оптимизации налогов, подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Изменения в налоговом контроле в 2023 году

С 1 января 2023 года у всех, кто платит налоги появился единый налоговый счет (ЕНС), для зачисления на него единого налогового платежа (ЕНП), включающий почти все налоги, сборы и страховые взносы. Причем пока со всем этим у налоговиков бардак, что для налогоплательщиков совсем не радужно.

В настоящее время из-за коллапса с ЕНС бюджет не дополучает деньги, в которых остро нуждается. По прогнозам налоговых аналитиков, к которым я присоединяюсь, вторая половина 2023 года должна быть ознаменована рекордным количеством ВНП и доначислений по результатам налоговых проверок.

В особой группе риска организации, на балансе которых числится недвижимость или транспортные средства, включая бывшие предметы лизинга. Чиновники разработали законопроект № 47595-8 , в котором появился новый термин – предварительные обеспечительные меры.

Если законопроект № 47595-8 примут, то налоговики получат право арестовывать имущество бизнесменов до того, как стала известна окончательная сумма доначислений по результатам налоговой проверки.

О том, как можно вывести имущество из ООО я писала ранее здесь и здесь.

Взгляд со стороны снижает риски

Если компания или ИП сомневается в своем учете, из ФНС постоянно поступают запросы, либо бухгалтер ведет себя странно, имеет смысл обратиться за помощью к опытному специалисту. Провести хотя бы экспресс-аудит для оценки собственной налоговой безопасности.

Убедитесь, что доходы и расходы, хозяйственные операции у вас отражаются правильно, а по расчетам с бюджетом не существенных нарушений..

Например, на прошлой неделе ко мне обратился бизнесмен из г. Москвы с несложным вопросом, связанным с зависшим подотчетом директора.

Однако, взглянув на его оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) стало понятно, что начинать надо вовсе не со снижения налогов, а с восстановления его учета. Иначе проблем с налоговиками вряд ли удастся избежать.

✅ Желаю, чтобы у вас всегда были: «Финансы под контролем»!

Больше полезной информации в моем телеграм канале.

Ну и конечно до новых встреч на Трибуне Клерка ♥, я уже готовлю для вас новый полезный материал, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Ольга Ульянова аудитор

Ольга Ульянова аудитор

Аудитор-консультант

28 подписчиков

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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