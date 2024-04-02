ФНС дала новые разъяснения о дарении квартиры между родственниками и подсказала кейс для оптимизации

Налоговая служба в своем письме рассказала, какие родственники освобождаются от уплаты НДФЛ при получении недвижимости в дар. Основной вопрос заключается в том, обязан ли налогоплательщик, получивший квартиру в дар от двоюродного брата, уплатить НДФЛ.

Речь о письме ФНС № БС-4-11/831@ от 29.01. 2024 года. В нем вроде бы нет ничего нового, но есть интересная оговорка, о том, что родство можно доказать через суд, тогда льгота по НДФЛ предоставляется.

В документе налоговая напомнила о положениях п. 18.1 ст. 217 НК. Согласно этой норме, доходы в виде недвижимости, полученной в форме дарения, не облагаются НДФЛ, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками.

Давайте разберемся подробнее, кто согласно действующим нормам законодательства считаются членами семьи и родственниками, и кто может попытаться доказать родство через суд.

В силу ст. 2 Семейного кодекса РФ относит к членам семьи: супругов, родителей и детей (усыновителей и усыновленных).

Другими членам семьи считаются:

Мало того имеются специальные нормы, регулирующие понятие «член семьи» в конкретных правоотношениях.

Так в ч. 2 ст. 325 ТК, регулирующей вопросы компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, к членам семьи работника отнесены муж, жена, несовершеннолетние дети, фактически проживающим с работником.

Членам семьи судьи признают: мужа/жену, родители, детей, иных близких родственников, вмести живущих с судьей (ст. 3 Кодекса судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012). К близким родственникам судей относят мужа/жену, родителей, детей, а также ими считаются усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, а также дедушки, бабушки, внуки.

На основании Постановления Правительства РФ от 27 мая 2006 года № 313, считаются членами семей погибших военнослужащих следующие категории лиц:

вдовы (вдовцы) без нового брака;

несовершеннолетние дети;

дети-инвалиды до 18 лет;

дети до 23 лет, получающие образование;

лица, находившиеся на иждивении погибшего военнослужащего.

Нормами жилищного законодательства членами семьи собственника жилого помещения считаются проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи (ч. 1 ст. 31 ЖК).

Через суд можно доказать родство с любыми родственниками: тетей, дядей, братом, дедом, внуком.

Что примечательно, чиновники Минфина давали комментарии о том, что под семьей понимаются лица, связанные родством и (или) свойством, в том числе совместно проживающие и ведущие общее хозяйство. Признание физлица членом семьи дарителя возможно судом в порядке особого производства (письмо Минфина от 05.08.2015 № 03-04-05/45273).

Для этого придется обратиться в суд в с заявлением об установлении факта родственных отношений с тем, кому дарится имущество (пп. 1 п. 1 ст. 262, п. 1 ч. 2 ст. 264 ГПК).

В итоге, если вы докажите через суд степень родства с одариваемым, ему не придется уплачивать НДФЛ с подарка, в случае подарка на значительную сумму признание родства через суд, позволит сэкономить.

Например, при стоимости квартиры 35 000 000 ₽, признание родства сэкономит одариваемому 5 150 000 ₽.

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