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Ольга Ульянова
НДФЛ

Как не попасть на НДФЛ, получая переводы на карту от физлиц. Отдельно про зоозащитников

Статья пригодится гражданам, получающим переводы от физлиц на свою карту, и опасающихся что им доначислят НДФЛ.
Как не попасть на НДФЛ, получая переводы на карту от физлиц. Отдельно про зоозащитников

Дорогие читатели, приветствую вас! С вами на связи Ольга Ульянова аудитор. Решила с вами вновь обсудить острую тему переводов с карты на карту между физлицами. 

Вначале разберемся, кто в группе риска

Переживать по этому поводу нужно тем, кто не оформился ИП или самозанятым, но ведет какую-либо коммерческую деятельность «под черным флагом». 

В этом случае вы рискуете получить доначисление не только НДФЛ, но и НДС, если вас поймают. Общая ставка НДС составляет сейчас 20%, а ставки по НДФД для отдельных видов доходов поднимут с 2025 года до 22%. 

В зоне риска так же граждане, которые оформлены ИП или самозанятыми, но не все поступления на карту отражают в составе выручки и облагают налогами.

Чтобы понять, на сколько риски доначислений реальны, обратимся к нормам законодательства и официальным разъяснениям чиновников.

Порядок обложения НДФЛ доходов граждан регулирует глава 23 НК. В частности, объектом обложения НДФЛ является доход, полученный налогоплательщиком (ст. 209 НК). 

Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме (ст. 41 НК). Перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, установлен статьей 217 НК. 

Безвозмездно — значит даром, тогда налог не платится. Денежные средства, получаемые от физлиц в порядке дарения, освобождены от НДФЛ (п. 18 ст. 217 НК). Сам по себе факт банковского перевода между физлицами не является объектом налогообложения, если не доказано, что он не безвозмездный.

Обратите внимание, в случае дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев освобождение от уплаты НДФЛ не применяется. 

Налоговая и Минфин неоднократно подтверждали подобный подход в своих письмах (письма Минфина от 11.01.24 № 03-04-05/1006 от 25.02.22 № 03-04-05/13552, письмо ФНС от 27.06.18 № БС-3-11/4252@).

Следовательно, чтобы избежать рисков вы должны суметь доказать, что банковский перевод на карту вы получили в качестве подарка или финансовой помощи.

Самое простое, если при переводе будет соответствующий комментарий к платежу. При его отсутствии гипотетически нужно быть уверенным, в том, что лицо, перечислившее вам средства, на допросе подтвердит, что деньги вам подарили. 

Вызовут человека на допрос в ФНС или нет лотерея, все зависит от того, на сколько часто и какие суммы поступают вам на карту от других граждан. Иначе говоря, заинтересуется вами фискальные органы или нет. Учитывая на сколько, с каждым годом ужесточается контроль, имеет смысл перестраховаться.

Примеры доходов, которые не облагаются НДФЛ:

  • Подарок от друга или родственника — если вам перечислил деньги друг или родственник в качестве подарка, такие денежные средства не подлежат налогообложению.

  • Возвращенные долги — если кто-то вернул вам долг (при условии, что вы можете документально подтвердить, что это действительно возвращение долга, а не вознаграждение за услуги или продажу), это также не считается налогооблагаемым доходом.

  • Финансовая помощь — если вы получаете финансовую помощь от родственников или друзей для покрытия неожиданных расходов или в связи с трудной жизненной ситуацией, такие переводы также освобождены от налогообложения.

Отдельно про зоозащитников и волонтеров

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что зоозащитники и волонтеры, получая деньги на карту для оплаты срочного лечения бездомной кошки или собаки, также не обязаны уплачивать НДФЛ. 

Ведь деньги, перечисленные на их счета другими физическими лицами в качестве безвозмездной помощи или пожертвования, подпадают под тот же пункт 18.1 статьи 217 НК.

Пример:

Представим себе ситуацию. Волонтер Юлия занимается помощью бездомным животным. Однажды ей позвонили друзья и сообщили о бездомной кошке, которая попала под машину и нуждается в срочной операции. Юлия распространила информацию о сборе средств среди своих знакомых и в социальных сетях, указывая номер своей банковской карты для пожертвований, а также попросила при переводе сделать комментарий «На операцию кошке».

Благодаря отзывчивым людям, на карту Юлии за несколько дней поступило 50 тысяч рублей — именно та сумма, которая необходима для оплаты лечения и последующей реабилитации кошки в ветеринарной клинике. 

В данном случае поступления средств на карту Юлии от различных людей являются безвозмездными пожертвованиями, направленными на благотворительную цель.

Таким образом, Юлия не обязана уплачивать НДФЛ с полученной суммы. Вся сумма пожертвований может быть использована исключительно на оплату лечения кошки, что и является целью сбора средств.

Необходимо отметить важность документального подтверждения целевого использования таких средств. Чеки или квитанции из ветеринарной клиники могут служить доказательством, что полученные средства были потрачены именно на благотворительную цель. Это поможет избежать возможных вопросов у налоговых органов и подтвердит правомерность необложения НДФЛ. 

Надеюсь, что данная информация была полезной. Если у вас возникнут вопросы по этому поводу, пишите комментарии или мне личные сообщения. И обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые полезные обзоры и рекомендации.

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Ольга Ульянова
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Как не попасть на НДФЛ, получая переводы на карту от физлиц. Отдельно про зоозащитников

Статья пригодится гражданам, получающим переводы от физлиц на свою карту, и опасающихся что им доначислят НДФЛ.

Как не попасть на НДФЛ, получая переводы на карту от физлиц. Отдельно про зоозащитников
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