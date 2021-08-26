Как современные технологии и свидетели помогают выявлять бенефициаров бизнеса. Как бухгалтеру снизить свои риски

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.

Далеко не всегда фактическим выгодоприобретателем бизнеса является тот, кто числится в документах.

Например, учредитель и директор ООО могут быть номиналами, а бенефициаром бизнеса является третье лицо. Такие ситуации по-прежнему не редкость.

Или если бизнес ведется одним гражданином, который зарегистрировался в налоговой ИП, но фактически вся прибыль от коммерческой деятельности отдается другому физлицу, которое находится в тени.

Реальные бенефициары – это лица, которые, несмотря на отсутствие формального контроля, фактически управляют компанией или ИП и используют их для достижения своих финансовых целей.

В условиях ужесточения законодательства такой подход может быть опасной игрой, поскольку правоохранительные органы и налоговики все более активно выявляют серые схемы. По возможности лучше обеляться и выходить разумно из тени.

Так, в 2025 г. за регистрацию ООО с учредителями, не имеющими отношения к бизнесу, УК РФ предусматривает уголовную ответственность по статье 173.1. «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», максимальная ответственность по этой статье - лишение свободы на срок до 5-ти лет.

Зачем налоговым и правоохранительным органам выявлять реального бенефициара?

Сотрудникам ФНС выявление реального бенефициара требуется для привлечения к ответственности выгодоприобретателя незаконной схемы. Согласно пункту 7 постановления Пленума Верховного суда РФ № 48 от 26.11.2019 года, субъекты преступлений по статье 199 УК РФ могут быть не только директор, но и лица, фактически управляющие бизнесом.

ФНС делала обзор судебных дел в письме № СД-4-18/17916@ от 30.12. 2022 года. Налоговая служба подробно описывает, как выявляются реальные бенефициары различных схем.

Методы выявления бенефициаров

Одним из наиболее эффективных методов, описанных в письме ФНС№ СД-4-18/17916@ является допрос сотрудников и в том числе бывших работников.

Например, допросы бывших сотрудников и контрагентов могут существенно способствовать раскрытию сложных финансовых схем, которые функционировали в компании. Это обстоятельство собственникам бизнеса нужно обязательно учитывать в работе.

Когда у людей нет причин беспокоиться о последствиях, они нередко становятся более открытыми и лояльными к контролирующим органам.

Вы никогда не знаете, кто может стать свидетелем против вас, и однажды уволенный недовольный работник может предоставить доказательства, ставшие причиной проверки.

Контролеры анализируют информацию, полученную в интернете в том числе на сайте компании и в соцсетях.

Эффективность современных технологий расследования сложно переоценить. Если к делу подключаются правоохранительные органы, то контролеры могут не ограничиться интернетом, собственными аналитическими системами, допросом свидетелей, но и речь может идти о прослушивании телефонных разговоров, изучении переписки, включая мессенджеры — все это позволят налоговым и правоохранительным органам выявить реальных управляющих компаний.

Про цифровой след я писала ранее подробно здесь “Как цифровой след влияет на налоговые риски”.

Тем не менее, для налоговых органов полиция не всегда является полноценным партнером. Законодательство требует, чтобы материалы для возбуждения уголовного дела приходили из налоговых проверок, которые могут значительно ограничивать свободу действий следствия.

Риски для главного бухгалтера

Глава бухгалтерии рискует оказаться под угрозой обвинения не только за собственные действия, но и за неправильные действия руководства. По статистике суды признают, что в 70% выгоду от схем уклонения от уплаты налогов получают не только руководители, но иглавные бухгалтеры и это очень печальная статистика.

Если налоговики докажут, что бухгалтер умышленно искажал налоговую отчетность или включал фиктивные операции в баланс, то он также будет нести ответственность.

Показательную историю главного бухгалтера из г. Санкт-Петербурга я рассматривала ранее здесь “Когда за дробление бизнеса уголовку получит главбух. История одной подставы”.

Как бухгалтеру защитить свои риски

Жизнь в напряженной обстановке с мутной структурой бизнеса может вызывать постоянный стресс и страх перед проверками. Каждый звонок или требование из налоговой инспекции или правоохранительных органов может стать потенциальным источником беспокойства.

Важно помнить, что меры защиты бухгалтера во многом зависят от согласования его действий с руководством компании. Если бухгалтер выполнял только указания топ-менеджера и не участвовал активно в создании сомнительных схем, суд учтет этот факт при оценке его степени вины.

Главные бухгалтеры и финансовые директоры должны проявлять дальновидность и предпринимать шаги для защиты не только компании, в которой они работают, но и себя лично. Однако важно подходить к этому без излишнего фанатизма, иначе с такими специалистами никто не захочет работать.

Необходимо задокументировать ответственные действия в виде письменных распоряжений директора.

В моей практике был случай, когда наемный директор принимал рискованные налоговые решения и реализовывал откровенно неэффективные финансовые стратегии. Учитывая свой опыт и компетенции, я понимала, что рано или поздно это приведет к негативным последствиям.

В такой ситуации я не шла на конфликт, но обязательно письменно информировала директора о возможных рисках и последствиях.

Если компромисс не удавалось достичь, я фиксировала его поручения через служебные записки, которые обязательно просила завизировать подписью директора.

Да, это ему не очень нравилось, но, чтобы избежать конфликта в таких обстоятельствах, требуется проявить максимальную дипломатичность и «подстилать себе соломку» заранее.

Подготовленные документальные доказательства значительно облегчили защиту моих интересов и позволили избежать негативной реакции со стороны собственника бизнеса, когда ошибки директора стали очевидны и привели к плачевным последствиям. Благодаря этому я смогла избежать значительного стресса и неприятностей.

👉По крайней мере, директора бенефициары, обещали в сердцах посадить на цепь за долги компании (!). Мне никто не сказал ни одного плохого слова, по документам было видно, что в пределах разумного я пыталась изменить ситуацию.

Устные поручения, напротив, могут стать источником проблем, если что-то пойдет не так.

Всегда храните документы и позаботьтесь о том, чтобы важная информация была доступна для внутренней проверки, но при этом обязательно защищена от доступа со стороны внешних проверяющих.

Помните, что ваше спокойствие и безопасность зависят от ваших действий. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо заранее проанализировать риски и подготовить различные сценарии защиты. Точно не стоит молчать и просто игнорировать опасную ситуацию.