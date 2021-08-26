Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками

Не секрет, что по разным причинам, в том числе, чтобы не платить НДФЛ с дивидендов, бизнесмены покупают недвижимость на баланс организации.

Причем, иногда речь может идти об объектах, совсем не связанных с коммерческой деятельностью предприятия, таких как: загородный дом учредителя, квартиры его детям и т.д.

Встречаются ситуации, когда организация один или несколько объектов недвижимости сдает в аренду.

Проблема приобретения зданий, помещений или земли на юридическое лицо заключается в том, что для того, чтобы получить деньги от их сдачи в аренду собственнику компании придется заплатить двойной налог:

вначале от сдачи в аренду по УСН или ОСНО,

а потом еще НДФЛ 13%-15% при выводе дивидендов на учредителя.

Знаю, дорогие читатели, вы любите статьи с примерами 😊) поэтому вот пример:

ООО «Резиденция» на УСН с объектом налогообложения «доходы» сдает в аренду недвижимость за - 150 000 руб. в месяц. Выручка компании за год по этому направлению составит – 1 800 000 руб. Доходы нарастающим итогом за 2025 г. вместе с другими видами деятельности не превысили - 60 000 000 руб. Организация не является плательщиком НДС.

Учредитель Белозёров Николай Евгеньевич резидент РФ, получает дивиденды ежеквартально.

Исходя из условий этого простого примера компания заплатит УСН 6% - 9 000 руб. в месяц и 108 000 руб. за год.

Дополнительно учредитель Белозёров Н.Е. должен будет уплатить в бюджет НДФЛ с дивидендов - 234 000 руб. (1 800 000 * 13%).

Суммарная налоговая нагрузка - 342 000 руб. с выручки 1 800 000 руб.

Далеко не все согласны с таким положением дел и ищут разные варианты, как сэкономить, по таким вопросам я консультирую в рамках частных консультаций.

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На практике иногда возникают ситуации, когда клиенты пытаются самостоятельно сэкономить, что далеко не всегда оказывается успешным. Изменения в законодательстве, вступившие в силу с 2025 года, и отмена ряда льгот стали для многих настоящим шоком.

Но, вернемся к договору доверительного управления, например, недвижимостью. Хотя доверительно управлять можно не только ей, но и долей в ООО, наследственным имуществом и много еще чем…

Вот цитата из недавнего обращения одного из клиентов, который заключил договор доверительного управления с ООО и взаимозависимым ИП с целью через предпринимателя вывода наличности:

«Арендодатель у нас по агентскому договору (договору управления) ИП.

В договоре прописано, что ИП от своего имени заключает договор с арендаторами.

Вся сумма договора поступает на р/с ИП, с которой ИП платит 6%.

И только небольшая часть перечисляется на р/с ООО. С которой ООО тоже платит 6%.».

В этом примере собственником недвижимости, сдаваемой в аренду, является ООО. Клиент был уверен, что решил свой вопрос и удачно оптимизировал налоги, заключив договор доверительного управления имуществом и перераспределив максимальный % арендной платы на Управляющего ИП.

Понимаю, как поморщили брови сейчас мои коллеги, подумав: «Какой нерабочий и кривой схематоз!».

Давайте разберемся почему такая модель несет за собой налоговые риски? И почему аналогичная схема также не работает, если договор доверительного управления заключается между двумя ИП или между ИП и гражданином без предпринимательского статуса.

Ну, а если у вас хватит терпения дочитать материал до конца, то вы узнаете, в какой ситуации договор доверительного управления имуществом может принести пользу и какие у него есть альтернативы.