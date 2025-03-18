Как избежать вызова на комиссию ФНС из-за «серых» зарплат сотрудников?

Традиционно – это займы, сделки с самозанятыми, всевозможные компенсации сотрудникам, не оформленные так как надо. Особый интерес также вызовет резкое и не обоснованное снижения зарплат при отсутствии падения темпов выручки и иных финансовых показателей.

Рассматривая схему с компенсациями и займами для сотрудников, важно помнить, что налоговики могут заподозрить незаконную оптимизацию, если такие выплаты выглядят как замаскированные зарплаты.

Например, если дистанционный сотрудник использует свое имущество в работе, ему полагается компенсация по статье 312.6 ТК РФ, которая не облагается налогами.

Однако некоторые работодатели могут использовать этот механизм для сокрытия реальных зарплат. Это повышает вероятность запроса со стороны ФНС и их проверки, если суммы будут слишком завышены, а документы оформлены абы как.

Контролеры также обращают внимание на случаи частых займов.

Недавний случай из практики, компания через зарплатный проект (!) выдавала займы топ-менеджерам компании, в итоге ФНС предложила доплатить с таких выплат налогов на 11 млн. руб. Это пример, как делать точно не стоит. И подобная «оптимизация» и нехитрый способ обналички точно прогорит, а на таких суммах – это криминал.

Выплаты по займам, которые не регистрируются официальным образом, подобны финансовым махинациям.

Например, в одном из дел арбитражный суд признал договор займа фиктивным и квалифицировал выплаты как зарплату, нанесшую ущерб бюджету из-за неуплаты НДФЛ и взносов (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа № Ф04-4290/2022 от 31.08.2022 года).

Компания рискует быть заподозренной в финансовых махинациях, если у нее с минимальным количеством сотрудников имеется обширное офисное пространство или множество рабочих мест на производстве. 👉 Например, не может один рабочий обслуживать 10 станков одновременно, а офисный сотрудник сидеть за 6-ю столами в 3-х кабинетах… Старайтесь избегать таких нелогичных ляпов.

Инспекторы налоговой службы будут исследовать возможность подмены трудовых договоров контрактами с самозанятыми или внештатными работниками. Если в таких договорах найдут признаки трудовых отношений, это может стать основанием для доначисления налогов и взносов.