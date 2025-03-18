Как избежать вызова на комиссию ФНС из-за «серых» зарплат сотрудников?

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.
По информации, предоставленной Росстатом, уровень средней заработной платы в различных секторах экономики и регионах значительно возрос. Всегда было интересно откуда Статистика берет такие интересные данные, но статья не об этом.
Официальная статистика вынуждает проанализировать соответствие зарплат вашего предприятия установленным нормам, чтобы избежать ненужного внимания со стороны контролирующих органов.
На сайте Росстата вы можете посмотреть показатели здесь и сверить с зарплатами в вашей компании.
Кто рискует попасть под прицел контролеров?
Компании, чьи зарплаты находятся на уровне, ниже среднеотраслевых значений на 35% и более, рискуют привлечь внимание налоговых инспекторов.
Однако привлечь внимание может не только средний показатель зарплаты, но и численность персонала. Существуют целые отрасли, в которых не особо принято оформлять персонал в штат, особенно при высокой текучке кадров.
Важно отметить, что бизнес также может стать объектом внимания контролеров, если он показывает минимальное количество сотрудников при высоком уровне производства и хорошей рентабельности. Инспекторы могут использовать данные из налоговых деклараций и другие доступные источники информации для анализа финансового положения предприятия.
Такая ситуация может вызвать подозрения в том, что часть зарплаты работникам выплачивается в конверте, что подразумевает уклонение от уплаты налогов и взносов.
Поэтому важно регулярно пересматривать фонд оплаты труда (ФОТ) и корректировать его в соответствии с актуальными среднеотраслевыми показателями. А чтобы снизить риски оформлять персонал хотя бы на неполную ставку.
Расчеты с сотрудниками вызывающие риски
Традиционно – это займы, сделки с самозанятыми, всевозможные компенсации сотрудникам, не оформленные так как надо. Особый интерес также вызовет резкое и не обоснованное снижения зарплат при отсутствии падения темпов выручки и иных финансовых показателей.
Рассматривая схему с компенсациями и займами для сотрудников, важно помнить, что налоговики могут заподозрить незаконную оптимизацию, если такие выплаты выглядят как замаскированные зарплаты.
Например, если дистанционный сотрудник использует свое имущество в работе, ему полагается компенсация по статье 312.6 ТК РФ, которая не облагается налогами.
Однако некоторые работодатели могут использовать этот механизм для сокрытия реальных зарплат. Это повышает вероятность запроса со стороны ФНС и их проверки, если суммы будут слишком завышены, а документы оформлены абы как.
Контролеры также обращают внимание на случаи частых займов.
Недавний случай из практики, компания через зарплатный проект (!) выдавала займы топ-менеджерам компании, в итоге ФНС предложила доплатить с таких выплат налогов на 11 млн. руб. Это пример, как делать точно не стоит. И подобная «оптимизация» и нехитрый способ обналички точно прогорит, а на таких суммах – это криминал.
Выплаты по займам, которые не регистрируются официальным образом, подобны финансовым махинациям.
Например, в одном из дел арбитражный суд признал договор займа фиктивным и квалифицировал выплаты как зарплату, нанесшую ущерб бюджету из-за неуплаты НДФЛ и взносов (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа № Ф04-4290/2022 от 31.08.2022 года).
Компания рискует быть заподозренной в финансовых махинациях, если у нее с минимальным количеством сотрудников имеется обширное офисное пространство или множество рабочих мест на производстве.
👉 Например, не может один рабочий обслуживать 10 станков одновременно, а офисный сотрудник сидеть за 6-ю столами в 3-х кабинетах… Старайтесь избегать таких нелогичных ляпов.
Инспекторы налоговой службы будут исследовать возможность подмены трудовых договоров контрактами с самозанятыми или внештатными работниками. Если в таких договорах найдут признаки трудовых отношений, это может стать основанием для доначисления налогов и взносов.
Тренды и последние изменения
В течение последнего года в среднем по стране зарплаты увеличились на 15,2 тыс. руб. Наиболее значительное повышение наблюдается в финансовом секторе, где сотрудники стали зарабатывать на 37,2 тыс. руб. больше, чем в прошлогоднем показателю. За ним следуют IT-сектор и добывающая отрасль, где повышения составили 33,2 тыс. и 24,7 тыс. руб. соответственно. Так что понятно откуда статистика - зарплаты банкиров и работников нефтянки + к ним программисты.
Тем не мнее работодатель обязан обеспечивать зарплату не ниже установленного федерального МРОТ:
Если в вашем регионе минимальная ставка выше, то следует ориентироваться на нее (ст. 133 ТК РФ).
Ответственность за выплату зарплаты в конверте
Следует учитывать, что выплаты зарплат в конвертах могут привести к серьезным последствиям для работодателя, поэтому к этому вопросу нужно подходить внимательно.
В соответствии с НК РФ (статьи 122, 123) за неуплату налогов предусмотрены штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы, а за умышленную неуплату – 40%.
В случае нарушения правил учета и бухгалтерской отчетности (статья 15.11 КоАП) директора могут подвергнуть штрафу от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а при повторном нарушении — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Дисквалификация возможна на срок от года до двух лет. Уголовная ответственность (статья 199.1 УК) за неуплату налогов в крупном размере может привести к штрафу от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а также к аресту на срок до шести месяцев или лишению свободы на срок до двух лет.
В завершение, уход от «серых» зарплат предполагает необходимость детальных расчетов и обдуманной стратегии, чтобы не сделать хуже. Если у вас не получается справится с задачей самостоятельно, всегда можно обратиться за помощью.
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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