Когда общий главный бухгалтер — красный флаг для ФНС и становится причиной налоговых доначислений. Разбор судебного дела и рекомендации бизнесу

Итог суда

ФНС выиграла. Суд подтвердил взаимозависимость компаний и признал сделки искусственными.

Как одно лицо в двух должностях обернулось крахом схемы

Налоговая инспекция обнаружила интересную деталь: Козин С.Б. носил сразу две шляпы, или если вам больше нравится сидел сразу на двух стульях. В ООО «Фрэмтас» он работал заместителем коммерческого директора и контролировал выполнение работ субподрядчиками.

Одновременно тот же человек был главным бухгалтером в ООО «Станкозавод Комсомолец» и подписывал документы от имени субподрядчика.

Получилась парадоксальная ситуация, именно из-за нее рухнула вся схема, Козин контролировал работы от имени заказчика и в то же время от имени исполнителя подтверждал их выполнение. Фактически один человек играл в теннис сам с собой. Он же и выступил триггером миллионных доначислений.

Следует отметить, что дело проходило судебные инстанции с переменным успехом.

Первая инстанция полностью поддержала налоговиков - отказала в удовлетворении требований.

Апелляция частично встала на сторону налогоплательщика, признав недействительными доначисления по операциям 2016 года с ООО «Станкозавод Комсомолец» на сумму около 60 млн руб.

Кассация развернула ситуацию на 180 градусов, отменив решение апелляции и восстановив доначисления в полном объеме. Суд кассационной инстанции выявил критические недостатки в позиции налогоплательщика.