«Белоснежка» с запятнанной репутацией или какова цена тщеславия? Спойлер — миллионные налоговые доначисления и штрафы

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор.
Агрессивный маркетинг, где фирма позиционирует себя как гиганта с филиалами по всей стране и тысячами сотрудников, часто маскирует схемы оптимизации налогов, такие как дробление бизнеса.
В результате — многомиллионные доначисления, пени и штрафы. В этой статье, мы разберем две реальные истории из судебной практики. Они покажут, как красивая реклама стала триггером для налоговых споров, и дадут рекомендации, чтобы избежать подобных ошибок. Прочтите, чтобы понять риски и защитить свою компанию.
История №1. «Белоснежка» — от глобальной империи до налогового краха
Постановление Арбитражного суда Уральского округа № А50-17821/2023 от 19.09.2024
Действующие лица
Налогоплательщик: ООО «Белоснежка» (Пермь), на УСН «доходы минус расходы».
Связанные лица: Сеть из ООО и ИП в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах — многие из них родственники или доверенные лица учредителя Ю.М. Старцева (дочь, супруга, друзья, номинальные директора).
Налоговая: Межрайонная ИФНС №23 по Пермскому краю.
Суды: Арбитражный суд Пермского края, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Уральского округа.
Цена вопроса
НДС: 89,3 млн руб.
Налог на прибыль: 7,7 млн руб.
НДФЛ: 10,2 млн руб.
Страховые взносы: 61,7 млн руб.
Итого по налогам: ~186 млн руб.
Пени и штрафы: 3,7 млн руб.
Суть дела: когда реклама становится уликой
На сайте «Белоснежки» были громкие недальновидные заявления:
«Филиалы в 5 городах», «1000+ сотрудников», «обслуживаем 250 000 кв. м в день», «работаем с 600+ магазинами».
Но при этом компания — на УСН, доступной только малому бизнесу. Налоговая увидела несоответствие и начала проверку. Выяснилось:
Филиалов не существует.
Сотрудники не оформлены.
Уборка ведётся через ИП и самозанятых, которые, по сути, — номинальные лица, контролируемые из одного офиса.
Все деньги от клиентов идут на разные счета, но управляются централизованно.
Расходы по УСН формируются искусственно — через оплату ГПХ, без удержания НДФЛ и взносов.
Это — классическая схема дробления: единый бизнес разбит на множество «малых» субъектов, чтобы сохранить УСН и минимизировать налоги.
Почему проиграли: факты важнее документов
Компания утверждала:
«Мы привлекаем подрядчиков. Каждый ИП — самостоятельный бизнес. У нас всё легально».
Но суды не поверили. Доказательства:
Общие IP-адреса для банковских операций.
Управление счетами из одного офиса.
Подписи в приказах и штатных расписаниях — одни и те же.
Свидетельства ИП: «Я не управлял бизнесом, просто дал паспорт по просьбе».
Реклама на сайте: все филиалы представлены как часть единой компании.
Вывод суда:
«Реклама подтверждает единство бизнеса. Формальные договоры с ИП — прикрытие. Цель — не ведение деятельности, а получение необоснованной налоговой выгоды».
Итогом явилось то, что УСН признана незаконной. Доначислены налоги по ОСНО.
История №2. Общий бренд сыграл в семейном бизнесе злую шутку
Определение Арбитражного суда Новосибирской области № А45-18893/2023 от 21.10.2024
Действующие лица
ИП Алоян Юрик Суренович (сын) и ИП Алоян Сурен Амиди (отец).
Сфера: Розничная торговля одеждой.
Режим: УСН.
Цена ошибки: 36,025 млн руб. (налоги, пени, штрафы).
Суть дела: экономия на рекламе обернулась потерей режима
Формально — всё в порядке:
Разные ИП, разные договоры, разные отчётности.
Каждый платит поставщикам, каждый сдаёт декларации.
Но на практике — всё иначе:
Одна соцсеть на двоих.
Общая реклама — «наш магазин», «наша команда».
Один IP-адрес для сдачи отчётности.
Родственные связи — отец и сын.
Налоговая сделала вывод: перед ней — не два ИП, а единый бизнес, искусственно разделённый, чтобы уложиться в лимиты УСН.
Аргументы предпринимателей:
«Мы работаем независимо. Рекламу объединили, чтобы сэкономить».
Аргументы ФНС и суда:
Ст. 105.1 НК РФ — взаимозависимость по родству.
Принцип деловой цели (ст. 54.1 НК РФ) — цель разделения — сохранение УСН, а не реальная экономическая необходимость.
Единство восприятия рынком — клиенты не знают, что это два ИП. Для них — один бренд.
Централизованное управление — один IP, общие контрагенты, совместные платежи.
Вывод суда:
«Формальное разделение не отменяет фактического единства. Совокупная выручка превысила лимит УСН. Право на упрощёнку утрачено».
Выводы и рекомендации
✅ Для бизнесменов:
Не хвастайтесь больше, преувеличивая масштабы бизнеса.
Реклама должна соответствовать реальности. Если у вас 10 сотрудников — не пишите про 1000.
Разделяйте бренды.
Если работаете с партнёром — делайте это публично и прозрачно:
«Торговля осуществляется двумя независимыми ИП: ИП Иванов и ИП Петров».
3. Не экономьте на юридической честности.
Общая страница в соцсетях — это не просто удобство. Это доказательство единства бизнеса.
✅ Для бухгалтеров:
Проверяйте не только цифры, но и контекст.
Есть ли признаки группы лиц? Общие IP, родственники, единое позиционирование?
Регулярно анализируйте право на УСН.
Даже если выручка в норме — проверьте численность, доли, контроль.
Документируйте раздельность.
Подписывайте соглашения о независимости, ведите раздельный учёт, используйте разные офисы и IP.
Цена тщеславия — это не только деньги. Когда вы хотите казаться больше, чем есть, вы рискуете стать жертвой собственной рекламы.
Форма — не пустая формальность. Форма — это защита от доначислений.
А когда вы игнорируете её ради «красивой картинки» — вы сами рисуете мишень на своей спине.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
