ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Ольга Ульянова
Судебная практика по налоговым спорам
«Белоснежка» с запятнанной репутацией или какова цена тщеславия? Спойлер — миллионные налоговые доначисления и штрафы

«Белоснежка» с запятнанной репутацией или какова цена тщеславия? Спойлер — миллионные налоговые доначисления и штрафы

Сказочный размах и неприятная налоговая расплата. История о том, как погоня за громким имиджем и желание казаться бизнес-гигантом приводят к краху. Узнайте, как налоговики используют ваш же маркетинг против вас, и почему цена тщеславия исчисляется сотнями миллионов рублей доначислений, штрафов и непоправимым ударом по репутации.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Агрессивный маркетинг, где фирма позиционирует себя как гиганта с филиалами по всей стране и тысячами сотрудников, часто маскирует схемы оптимизации налогов, такие как дробление бизнеса. 

В результате — многомиллионные доначисления, пени и штрафы. В этой статье, мы разберем две реальные истории из судебной практики. Они покажут, как красивая реклама стала триггером для налоговых споров, и дадут рекомендации, чтобы избежать подобных ошибок. Прочтите, чтобы понять риски и защитить свою компанию.

История №1. «Белоснежка» — от глобальной империи до налогового краха

Постановление Арбитражного суда Уральского округа № А50-17821/2023 от 19.09.2024

Действующие лица

  • Налогоплательщик: ООО «Белоснежка» (Пермь), на УСН «доходы минус расходы».

  • Связанные лица: Сеть из ООО и ИП в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах — многие из них родственники или доверенные лица учредителя Ю.М. Старцева (дочь, супруга, друзья, номинальные директора).

  • Налоговая: Межрайонная ИФНС №23 по Пермскому краю.

  • Суды: Арбитражный суд Пермского края, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Уральского округа.

Цена вопроса

  • НДС: 89,3 млн руб.

  • Налог на прибыль: 7,7 млн руб.

  • НДФЛ: 10,2 млн руб.

  • Страховые взносы: 61,7 млн руб.

  • Итого по налогам: ~186 млн руб.

  • Пени и штрафы: 3,7 млн руб.

Суть дела: когда реклама становится уликой

На сайте «Белоснежки» были громкие недальновидные заявления:

«Филиалы в 5 городах», «1000+ сотрудников», «обслуживаем 250 000 кв. м в день», «работаем с 600+ магазинами». 

Но при этом компания — на УСН, доступной только малому бизнесу. Налоговая увидела несоответствие и начала проверку. Выяснилось:

  • Филиалов не существует.

  • Сотрудники не оформлены.

  • Уборка ведётся через ИП и самозанятых, которые, по сути, — номинальные лица, контролируемые из одного офиса.

  • Все деньги от клиентов идут на разные счета, но управляются централизованно.

  • Расходы по УСН формируются искусственно — через оплату ГПХ, без удержания НДФЛ и взносов.

Это — классическая схема дробления: единый бизнес разбит на множество «малых» субъектов, чтобы сохранить УСН и минимизировать налоги.

Почему проиграли: факты важнее документов

Компания утверждала:

«Мы привлекаем подрядчиков. Каждый ИП — самостоятельный бизнес. У нас всё легально». 

Но суды не поверили. Доказательства:

  • Общие IP-адреса для банковских операций.

  • Управление счетами из одного офиса.

  • Подписи в приказах и штатных расписаниях — одни и те же.

  • Свидетельства ИП: «Я не управлял бизнесом, просто дал паспорт по просьбе».

  • Реклама на сайте: все филиалы представлены как часть единой компании.

Вывод суда:

«Реклама подтверждает единство бизнеса. Формальные договоры с ИП — прикрытие. Цель — не ведение деятельности, а получение необоснованной налоговой выгоды». 

Итогом явилось то, что УСН признана незаконной. Доначислены налоги по ОСНО.

История №2. Общий бренд сыграл в семейном бизнесе злую шутку

Определение Арбитражного суда Новосибирской области № А45-18893/2023 от 21.10.2024

Действующие лица

  • ИП Алоян Юрик Суренович (сын) и ИП Алоян Сурен Амиди (отец).

  • Сфера: Розничная торговля одеждой.

  • Режим: УСН.

  • Цена ошибки: 36,025 млн руб. (налоги, пени, штрафы).

Суть дела: экономия на рекламе обернулась потерей режима

Формально — всё в порядке:

  • Разные ИП, разные договоры, разные отчётности.

  • Каждый платит поставщикам, каждый сдаёт декларации.

Но на практике — всё иначе:

  • Одна соцсеть на двоих.

  • Общая реклама — «наш магазин», «наша команда».

  • Один IP-адрес для сдачи отчётности.

  • Родственные связи — отец и сын.

Налоговая сделала вывод: перед ней — не два ИП, а единый бизнес, искусственно разделённый, чтобы уложиться в лимиты УСН.

Аргументы предпринимателей:

«Мы работаем независимо. Рекламу объединили, чтобы сэкономить». 

Аргументы ФНС и суда:

  • Ст. 105.1 НК РФвзаимозависимость по родству.

  • Принцип деловой цели (ст. 54.1 НК РФ) — цель разделения — сохранение УСН, а не реальная экономическая необходимость.

  • Единство восприятия рынком — клиенты не знают, что это два ИП. Для них — один бренд.

  • Централизованное управление — один IP, общие контрагенты, совместные платежи.

Вывод суда:

«Формальное разделение не отменяет фактического единства. Совокупная выручка превысила лимит УСН. Право на упрощёнку утрачено». 

Выводы и рекомендации

✅ Для бизнесменов:

  1. Не хвастайтесь больше, преувеличивая масштабы бизнеса.
    Реклама должна соответствовать реальности. Если у вас 10 сотрудников — не пишите про 1000.

  2. Разделяйте бренды.
    Если работаете с партнёром — делайте это публично и прозрачно:

«Торговля осуществляется двумя независимыми ИП: ИП Иванов и ИП Петров». 

3. Не экономьте на юридической честности.
Общая страница в соцсетях — это не просто удобство. Это доказательство единства бизнеса.

✅ Для бухгалтеров:

  1. Проверяйте не только цифры, но и контекст.
    Есть ли признаки группы лиц? Общие IP, родственники, единое позиционирование?

  2. Регулярно анализируйте право на УСН.
    Даже если выручка в норме — проверьте численность, доли, контроль.

  3. Документируйте раздельность.
    Подписывайте соглашения о независимости, ведите раздельный учёт, используйте разные офисы и IP.

Цена тщеславия — это не только деньги. Когда вы хотите казаться больше, чем есть, вы рискуете стать жертвой собственной рекламы. 

Форма — не пустая формальность. Форма — это защита от доначислений.
А когда вы игнорируете её ради «красивой картинки» — вы сами рисуете мишень на своей спине.

На этом завершаю свой материал.

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!

Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀

Информации об авторе

Ольга Ульянова

Ольга Ульянова

Аудитор-консультант в Индивидуальный предприниматель

183 подписчика149 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
Главная Главбух PRO Премиум