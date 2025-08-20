«Белоснежка» с запятнанной репутацией или какова цена тщеславия? Спойлер — миллионные налоговые доначисления и штрафы

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Агрессивный маркетинг, где фирма позиционирует себя как гиганта с филиалами по всей стране и тысячами сотрудников, часто маскирует схемы оптимизации налогов, такие как дробление бизнеса.

В результате — многомиллионные доначисления, пени и штрафы. В этой статье, мы разберем две реальные истории из судебной практики. Они покажут, как красивая реклама стала триггером для налоговых споров, и дадут рекомендации, чтобы избежать подобных ошибок. Прочтите, чтобы понять риски и защитить свою компанию.