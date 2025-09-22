Обзор схем оптимизации налогообложения с помощью ЗПИФ + разбор судебной практики

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Три факта, с которых начинается любой разговор про ПИФ/ЗПИФ и налоги инвестиционные фонды не являются юрлицами. Налог на прибыль и НДС они не платят. Налогообложение возникает у пайщика при выплате дохода (погашение/продажа паев, промежуточные выплаты). Физлица-резиденты платят НДФЛ: 13% до 2,4 млн руб. Управляющая компания, выплачивая вознаграждение членам инвесткомитета ЗПИФ, начисляет страховые взносы и отчитывается (письмо Минфина РФ № 03‑15‑05/42434 от 28.04.2025; подп. 1.1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

Почему вообще бизнес идет в ЗПИФ? Потому что возникает отложенное налогообложение. Пока доход «внутри» фонда — налогов у пайщика нет. Кроме того, возможна гибкость выплат. Так Управляющая компания может планировать промежуточные выплаты так, чтобы пайщик не попадал на повышенную ставку НДФЛ. Консолидация активов и управление ими через доверительное управление.