В чем риски семейного дробления? Может ли оно стать панацеей для оптимизации налогов МСП в 2026? Примеры удачные и не очень

С 2026 г. вы слетаете с ПСН, если в 2025 г. ваша выручка превысила 10 млн. руб., придется переходить на УСН с уплатой НДС. Аналогично работая на упрощенке в 2025 г., если ваша годовая выручка >10 мл. руб. законодательство обязывает работать с НДС в 2026 г.
Исходя из многолетнего опыта налогового консультирования могу сказать, что 8 из 10 предпринимателей сразу же задумываются об открытии ИП на родственника и переброски на него части оборотов, чтобы не платить НДС. На сколько это удачная стратегия мы с вами разберемся на наглядных примерах.
1. Примеры удачного и опасного семейного дробления бизнеса
1.1 Удачные примеры
Многие предприниматели верят, что распределение активов между супругами, детьми и родителями спасёт от повышенных ставок, проверок и роста налоговой нагрузки. Когда это действительно так?
Пример №1
Ситуация: Семья в Москве владеет сетью кофеен. Общий оборот — 69 млн руб./год.
Решение: Сын открыл ИП на доставку кофе (отдельный бренд, отдельное приложение, отдельные курьеры).
Дочь — ИП на продажу мерча (кружки, футболки).
Родители остались на УСН в рамках лимита.
Результат - все три бизнеса реально функционируют.
Есть отдельные договоры с поставщиками, отдельные точки продаж, разные клиенты. ФНС не предъявила претензий. Бизнес был готов к проверке и благодаря нашей помощи заранее имел запас контраргументов на возможные претензии ФНС.
Почему сработало? Потому что каждый элемент добавлял реальную ценность, а не был «пустышкой». Более того — дочерние направления стали прибыльными и максимально обособленными сами по себе.
Пример №2
Ситуация: Семья из Санкт-Петербурга управляла бизнесом по продаже одежды и обуви. Рост продаж приблизил оборот к порогу УСН без НДС, а введение новых налоговых правил в 2025 году усилило давление на малый бизнес.
Решение: Разделили на два ООО: одно на муже и жене для розничной торговли одеждой, второе на брате жены для оптовых поставок обуви. Каждое предприятие имело отдельный склад, сайт и маркетинг, но обменивалось товарами по рыночным ценам. Опт был перенесен на отдельный склад.
Почему сработало? Дробление было признано законным в досудебном порядке, так как компании функционировали независимо, с разными клиентами и поставщиками. Налоговая экономия составила 15%, а разделение помогло оптимизировать логистику и снизить риски.
Пример №3
Ситуация: В Екатеринбурге семья занималась ремонтом автомобилей. Общий бизнес превысил лимиты УСН без НДС из-за расширения, и родители беспокоились о налогах в 2025 году.
Решение: Создали три ИП: на отце для кузовного ремонта, на матери для шиномонтажа, на сыне для продажи автозапчастей. Каждое ИП арендовало отдельные помещения в одном комплексе и работало с собственными клиентами. Никаких общих расчетов и пересечения персонала.
Почему сработало? ФНС подтвердила легитимность, поскольку каждый ИП имел уникальный фокус и финансовую независимость, без признаков единого управления. Это дало налоговую экономию в 18% и повысило эффективность за счет специализации. Бизнес до проверки был готов подтвердить деловую цель дробления, потому что тщательно проработал структуру.
Пример №4
Ситуация: Семья в Новосибирске развивала онлайн-магазин косметики. С ростом оборота возник риск выхода за рамки УСН без НДС, особенно с учетом налоговой реформы 2025 - 2026 года.
Решение: Разделили на два ИП. Одно на сестре для розничных продаж через сайт, второе на брате для производства натуральной косметики. Каждый ИП имел отдельные производственные мощности, бренды и каналы сбыта, с поставками по договорам.
Почему сработало? Дробление прошло проверку, так как сегменты были экономически обособленными, с разными рисками и рынками. Экономия на налогах достигла 22%, а бизнес стал более устойчивым к колебаниям спроса. ИП сестра продавала не только косметику произведенную ИП братом. На сайте у нее применялась оригинальная маркетинговая стратегия, которая четко подтверждала самостоятельность бизнеса и обособленность от производства брата ИП.
Пример №5
Ситуация: В Ростове-на-Дону семья управляла фермой по выращиванию овощей и их переработкой. Увеличение производства привело к превышению лимитов и бизнес должен был слететь на ОСНО, и новые правила 2025 года угрожали дополнительными налогами.
Решение: Сформировали три ООО: на родителях для выращивания, на дочери для переработки в консервы, на сыне для логистики и доставки. Каждое предприятие имело отдельные активы, сотрудников и контракты, имело уникальный собственный бренд.
Почему сработало? Судебная практика подтвердила отсутствие схемы, поскольку каждый бизнес имел самостоятельную ценность и не зависел от других. Налоговая оптимизация составила 19%, а разделение улучшило управление цепочкой поставок.
1.2 Неудачные примеры (уроки провалов)
Теперь о неудачах, которые служат предупреждением. В большинстве случаев суды считают искусственным дробление бизнеса, если его основная цель — уменьшить общую налоговую нагрузку участниками группы.
Всегда в особой зоне риска родственники (постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа по делу № А51-6529/2021 от 10.03.2022, Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А63-12897/2018 от 31.08.2020, Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А70-17448/2021 от 19.04.2022).
Во всех спорах про дробление инспекторы настаивают на взаимозависимости участников группы.
Пример №6
Классический случай из практики: торговая компания с выручкой 70 000 000 руб. дробится на три ИП - родственников.
Все используют один офис, общую бухгалтерию и сайт. ФНС без особых сложностей объединяет доходы, доначисляет порядка 9 000 000 руб. НДС и штрафов. Бизнес закрывается из-за долгов. Это реальный пример из обзора налоговых споров за 2023-2025 годы.
Пример №7
Еще одна история провала. Сервисный центр, разделенный на ремонт (отец) и продажу запчастей (сын). Общий персонал и клиенты вызывают подозрения. В 2023 году ИФНС проводит выездную проверку, начисляет 4 000 000 руб. плюс пени. Сотрудники дали показания против предпринимателей. Бизнесмены тратят годы на суды, но проигрывают.
Гипотетический сценарий для 2026 года: после снижения порогов для уплаты НДС на УСН до 10 000 000 руб. компания по доставке еды дробится на пять ИП и ООО на семью. Но все заказы идут через один сайт, бренд и бухгалтерия общая. ФНС, используя новые инструменты мониторинга, выявляет схему и доначисляет налоги за три года. Итог — банкротство и уголовное дело за уклонение.
Эти примеры показывают, что неудачи происходят из-за отсутствия реальной самостоятельности. ФНС смотрит на суть, а не на форму. Если схема не проработана глубоко до внедрения, то потерпит фиаско.
2. Подводные камни семейного дробления, связанные с недвижимостью
В этом году ко мне обращались 5 бизнесменов, которым ФНС доначислила миллионные суммы УСН из-за дарения коммерческой недвижимости между близкими родственниками ИП. Данное обстоятельство, конечно являлось для них крайне неприятным и болезненным сюрпризом.
Дарение недвижимости между родственниками ИП — это достаточно частый спутник семейного дробления бизнеса, и эта сделка с больших подвохом.
Доход образуется, если ИП на УСН получает недвижимость в дар от близкого родственника, но затем использует ее в предпринимательской деятельности (например, для сдачи в аренду или бизнеса).
В этом случае не применяется освобождение от НДФЛ (по п. 18.1 ст. 217 НК РФ).
Сумма дохода рассчитывается как рыночная стоимость недвижимости на момент регистрации дарения, подтвержденная отчетом независимого оценщика.
Судебная практика:
- Постановление АС СЗО по делу № А42-3385/2020 от 13.05.2021г. На этом основании пункт 18.1 ст. 217 НК РФ, освобождающий от налогообложения сделки по дарению недвижимости между близкими родственниками, не подлежит применению.
- Постановление АС ЗСО по делу № А70-7983/2019 от 05.10.2020 г. Суды постановили: рассчитывать налог по УСН надо с рыночной стоимости.
Если коммерческая недвижимость дарится между родственниками не ИП, то в отдельных случаях налога можно избежать (письмо Минфина N 03-04-05/35604 от 10.04.2025 г.).
3. Полезные материалы, которые могут помочь вам избежать серьезных неприятностей
Ранее я выпускала серию статей по данной теме, которая вызвала большой интерес у читателей. Напомню, о чем были эти материалы, и в чем их практическая польза.
- Как дробление бизнеса просчитали благодаря недвижимости. Разбор причины многомиллионных доначислений в деле № А27-11136/2023 от 11.07.2025
В этой публикации вы найдете классический кейс про «дробление бизнеса» в группе компаний, занимающихся арендой. Прочитав ее, вы поймете, как делать точно не нужно.
- Как муж и жена попали на налоги за дробление бизнеса и налоговый туризм (миграцию) – определение Верховного суда
Статья на реальном примере дела ООО «Койдинлес» предупреждает о рисках схем по искусственному дроблению бизнеса между ООО и взаимозависимым ИП для минимизации налогов. Из нее вы узнаете почему суд встал на сторону ФНС и обязал компанию доплатить почти 9,5 млн рублей, выделяя ключевые аргументы ФНС, ставшие причиной проигрыша: миграцию в льготный регион, сохранение единой бизнес-структуры, работу с одними и теми же контрагентами и признаки финансовой взаимозависимости.
- Ядовитая смесь – семейное дробление бизнеса + франшиза. Какая схема дробления бизнеса гарантированно прогорит и почему?
В материале вы найдете примеры судебных дел когда семейное дробление было вскрыто благодаря общему бренду. А также даны полезные рекомендации как избежать неприятных налоговых последствий.
- Семейное дробление бизнеса. Почему чтобы не платить НДС в 2025 году открыть ИП на жену плохая идея
Подробная статья предназначена для представителей малого бизнеса, которые хотят оценить риски регистрации дополнительного ИП на родственника, чтобы избежать уплаты НДС в 2025 году. В ней вы найдете полезные советы и чек-листы от аудитора, разбор судебной практики и актуальных разъяснений чиновников.
- Я открыл бизнес на родственника, что мне за это будет?
Данная статья предназначена для предпринимателей, которые хотят оценить риски и возможные последствия регистрации бизнеса на одного из родственников. Вы найдете информацию о причинах, по которым бизнес может быть оформлен на члена семьи, а также рассмотрим, какой налоговый эффект достигается при таком оформлении. Кроме того, традиционно включены полезные советы для бизнеса и обзор актуальной судебной практики.
- Семейное дробление бизнеса. Брачный договор не спасет от доначислений
Читайте о двух практических примерах, связанных с брачным договором и налогообложением ИП.
Подводя итог - дробление дроблению рознь! В условиях налоговой реформы 2025 – 2026 гг. фискальные контроль будет только ужесточаться. Если вы не уверены в безопасности своей стратегии, и в том, что учли все нюансы, лучше обратиться за помощью. Я открыта к сотрудничеству!
