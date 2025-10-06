В чем риски семейного дробления? Может ли оно стать панацеей для оптимизации налогов МСП в 2026? Примеры удачные и не очень

Исходя из многолетнего опыта налогового консультирования могу сказать, что 8 из 10 предпринимателей сразу же задумываются об открытии ИП на родственника и переброски на него части оборотов, чтобы не платить НДС. На сколько это удачная стратегия мы с вами разберемся на наглядных примерах.

С 2026 г. вы слетаете с ПСН, если в 2025 г. ваша выручка превысила 10 млн. руб., придется переходить на УСН с уплатой НДС. Аналогично работая на упрощенке в 2025 г., если ваша годовая выручка >10 мл. руб. законодательство обязывает работать с НДС в 2026 г.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор . Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

1. Примеры удачного и опасного семейного дробления бизнеса

1.1 Удачные примеры

Многие предприниматели верят, что распределение активов между супругами, детьми и родителями спасёт от повышенных ставок, проверок и роста налоговой нагрузки. Когда это действительно так?

Пример №1

Ситуация: Семья в Москве владеет сетью кофеен. Общий оборот — 69 млн руб./год. Решение: Сын открыл ИП на доставку кофе (отдельный бренд, отдельное приложение, отдельные курьеры). Дочь — ИП на продажу мерча (кружки, футболки). Родители остались на УСН в рамках лимита. Результат - все три бизнеса реально функционируют. Есть отдельные договоры с поставщиками, отдельные точки продаж, разные клиенты. ФНС не предъявила претензий. Бизнес был готов к проверке и благодаря нашей помощи заранее имел запас контраргументов на возможные претензии ФНС. Почему сработало? Потому что каждый элемент добавлял реальную ценность, а не был «пустышкой». Более того — дочерние направления стали прибыльными и максимально обособленными сами по себе.

Пример №2

Ситуация: Семья из Санкт-Петербурга управляла бизнесом по продаже одежды и обуви. Рост продаж приблизил оборот к порогу УСН без НДС, а введение новых налоговых правил в 2025 году усилило давление на малый бизнес. Решение: Разделили на два ООО: одно на муже и жене для розничной торговли одеждой, второе на брате жены для оптовых поставок обуви. Каждое предприятие имело отдельный склад, сайт и маркетинг, но обменивалось товарами по рыночным ценам. Опт был перенесен на отдельный склад. Почему сработало? Дробление было признано законным в досудебном порядке, так как компании функционировали независимо, с разными клиентами и поставщиками. Налоговая экономия составила 15%, а разделение помогло оптимизировать логистику и снизить риски.

Пример №3

Ситуация: В Екатеринбурге семья занималась ремонтом автомобилей. Общий бизнес превысил лимиты УСН без НДС из-за расширения, и родители беспокоились о налогах в 2025 году. Решение: Создали три ИП: на отце для кузовного ремонта, на матери для шиномонтажа, на сыне для продажи автозапчастей. Каждое ИП арендовало отдельные помещения в одном комплексе и работало с собственными клиентами. Никаких общих расчетов и пересечения персонала. Почему сработало? ФНС подтвердила легитимность, поскольку каждый ИП имел уникальный фокус и финансовую независимость, без признаков единого управления. Это дало налоговую экономию в 18% и повысило эффективность за счет специализации. Бизнес до проверки был готов подтвердить деловую цель дробления, потому что тщательно проработал структуру.

Пример №4

Ситуация: Семья в Новосибирске развивала онлайн-магазин косметики. С ростом оборота возник риск выхода за рамки УСН без НДС, особенно с учетом налоговой реформы 2025 - 2026 года. Решение: Разделили на два ИП. Одно на сестре для розничных продаж через сайт, второе на брате для производства натуральной косметики. Каждый ИП имел отдельные производственные мощности, бренды и каналы сбыта, с поставками по договорам. Почему сработало? Дробление прошло проверку, так как сегменты были экономически обособленными, с разными рисками и рынками. Экономия на налогах достигла 22%, а бизнес стал более устойчивым к колебаниям спроса. ИП сестра продавала не только косметику произведенную ИП братом. На сайте у нее применялась оригинальная маркетинговая стратегия, которая четко подтверждала самостоятельность бизнеса и обособленность от производства брата ИП.

Пример №5

Ситуация: В Ростове-на-Дону семья управляла фермой по выращиванию овощей и их переработкой. Увеличение производства привело к превышению лимитов и бизнес должен был слететь на ОСНО, и новые правила 2025 года угрожали дополнительными налогами. Решение: Сформировали три ООО: на родителях для выращивания, на дочери для переработки в консервы, на сыне для логистики и доставки. Каждое предприятие имело отдельные активы, сотрудников и контракты, имело уникальный собственный бренд. Почему сработало? Судебная практика подтвердила отсутствие схемы, поскольку каждый бизнес имел самостоятельную ценность и не зависел от других. Налоговая оптимизация составила 19%, а разделение улучшило управление цепочкой поставок.

1.2 Неудачные примеры (уроки провалов)

Теперь о неудачах, которые служат предупреждением. В большинстве случаев суды считают искусственным дробление бизнеса, если его основная цель — уменьшить общую налоговую нагрузку участниками группы. Всегда в особой зоне риска родственники (постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа по делу № А51-6529/2021 от 10.03.2022, Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А63-12897/2018 от 31.08.2020, Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А70-17448/2021 от 19.04.2022). Во всех спорах про дробление инспекторы настаивают на взаимозависимости участников группы.

Пример №6

Классический случай из практики: торговая компания с выручкой 70 000 000 руб. дробится на три ИП - родственников. Все используют один офис, общую бухгалтерию и сайт. ФНС без особых сложностей объединяет доходы, доначисляет порядка 9 000 000 руб. НДС и штрафов. Бизнес закрывается из-за долгов. Это реальный пример из обзора налоговых споров за 2023-2025 годы.

Пример №7