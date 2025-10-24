Пускать ли лису в свой амбар? Поможет ли вам АУСН сэкономить налоги. Подробный разбор и инструкция

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
С 2026 года бизнес в России получит «подарок» от законотворцев, о котором вы наверняка уже слышали. Если выручка на УСН или ПСН более 10 млн руб., то вы автоматом становитесь плательщиком НДС. Сложно не согласиться, что идея «так себе».
А вот на АУСН лимит для НДС — по-прежнему 60 млн. Звучит как спасательный круг для выручки 10–60 млн без НДС? Не торопитесь принимать решения. АУСН — это не золотая антикризисная пилюля, а лиса с пушистым хвостиком и острыми зубками. Эксперимент длится до 31 декабря 2027 года, с 2025-го режим доступен по всей России (при региональном законе).
Разберём, стоит ли пускать лису в амбар, с примерами, подводными камнями, оптимизацией и свежими правилами для маркетплейсов 2025 года.
Начнем с простой общей информации.
Автоматизированная УСН - кому и как применять?
Режим АУСН — не даром назван «автоматической упрощенкой». Налог считает ФНС, отчётность формирует банк. Вы только следите за операциями. Причем следить все-таки нужно.
Кто вместится в узкие рамки АУСН?
Условия жёстче, чем на УСН. Нарушите одно — с начала месяца слетаете на ОСНО
Условие
Лимит / Запрет
Регион
Регистрация в экспериментальном субъекте или спецрегионе
Структура
Нет филиалов/обособок. Доля юрлиц в уставе ≤25%
Доходы
≤60 млн руб./год (и за предшествующий год)
Персонал
≤5 чел. (средняя по Росстату). Есть еще запреты: нерезиденты, «досрочные» пенсионеры, зарплата наличкой/натурой, выплаты с НДФЛ 35/30/9%
ОС
Остаточная стоимость ≤150 млн руб. (по ФСБУ 6/2020, ежемесячно)
Деятельность
Запрещено 30+ видов (банки, страховщики, МФО, аутстаффинг, майнинг, ювелирка кроме серебра и др.)
На АУСН банк — ваш новый главный бухгалтер. Но сразу скажу, совсем без бухгалтера обойтись не получится, увы. Хотя расход на него у вас снизится.
Как перейти на АУСН?
Уведомление — в ЛК ФНС или через уполномоченный банк (реестр: Сбер, ВТБ, МКБ, ПСБ и др.).
Сроки:
- С ОСНО/ЕСХН — с 1 января (до 31 декабря).
- С УСН/самозанятых — с любого месяца (до конца предыдущего). Надо сказать достаточно удобный переход.
- Новички — в 30 дней после регистрации.
Все счета и безнал теперь только в уполномоченном банке. Банк передаёт данные ФНС ежедневно, удерживает налог (по желанию).
Совет: посчитайте нагрузку до перехода. АУСН может выйти дороже УСН даже чем УСН с НДС, все нужно просчитывать.
Ставки, налоги, автоматизация: где выгода?
Показатель
АУСН
УСН (6/15%)
Объект «Доходы»
8%
6%
Объект «Доходы минус расходы»
20% + мин. 3% с доходов ежемесячно
15% + мин. 1% (раз в год)
Страховые взносы
0 руб. (кроме травматизма 2040 руб./год)
30%+ с з/п
Налог на имущество
Нет (кроме кадастрового)
Есть
Отчётность
Ноль деклараций
6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС и др.
Правила «кассового метода» учета доходов и расходов действуют и на АУСН. Доходы для расчета налога идут из банка + ККТ + ЛК (взаимозачёты вносите сами).
По расходам открытый перечень (по ст. 252 НК), но только безнал или ККТ.
Ну и самое главное - налог считает ФНС. Банк присылает данные до 7-го, корректировка — до 10-го.
Пример:
ИП с 3 сотрудниками, выручка 30 млн, расходы 20 млн, з/п 5 млн
Режим
Налог
Взносы
Итого
УСН «Д-Р» 15%
1,5 млн
~1,5 млн
3 млн + НДС с 2026 (~3,6 млн)
АУСН «Д-Р» 20%
2 млн
2040 руб.
~2 млн — без НДС!
АУСН на маркетплейсах работает, но с нюансами
Раньше считали, что маркетплейсы = посредничество = слёт с АУСН. С 2025 года — можно, но по особым правилам.
Как признают доходы
Дата дохода — поступление денег на счёт/в кассу, независимо от даты продажи на маркетплейсе. Оплата = получение имущества, зачёт, перечисление третьим лицам по вашему поручению.
Операторы маркетплейсов передают данные в ФНС — налоговики используют их для расчёта. Доходы в валюте — пересчёт по курсу ЦБ на дату поступления. Курсовые разницы не считаются.
Какие подвохи у АУСН?
АУСН кажется раем для малого бизнеса (если не думать, что учет вам ведет ФНС). Можно без НДС до 60 млн, ноль взносов. Но это как кредит с низкой ставкой — мелкий шрифт скрывает комиссии. В 2025 году режим стал доступнее (по всей России, с маркетплейсами), но подвохи никуда не делись. Разберём их по полочкам, почему возникают, как бьют по карману и как избежать. С примерами из жизни — чтобы было понятно даже без калькулятора.
1. Искусственное дробление становится прозрачным, семейный бизнес ФНС может легко отследить
Допустим, вы (или группа компаний) пытаетесь разделить бизнес, чтобы влезть в лимиты АУСН (≤5 сотрудников, ≤60 млн). Например, выносите топ-менеджеров с высокими зарплатами в новую фирму на АУСН, чтобы сэкономить на взносах. ФНС это расценит как схему уклонения — и аннулирует режим с доначислениями по ОСНО (налог на прибыль 25% + НДС 22%).
Уже с 2025-м контроль усилился. В частности инспекторы смотрят на общие адреса, сотрудников, поставщиков и даже IP-адреса. Если новая фирма "зеркалит" старую — привет, штрафы до 40% от неуплаченного налога (ст. 122 НК РФ).
Пример:
ИП с выручкой 70 млн "вырезает" розницу в ООО на АУСН (5 продавцов). ФНС видит те же товары, клиентов — и доначисляет 5 млн налогов + пеню.
Как избежать?
Выносите на другое юрлицо (ИП) отдельный вид деятельности. Докажите деловую цель, что разные контрагенты, самостоятельные решения.
2. Взаимозачёты невыгодны. Расходы "исчезают", а доходы остаются
Что это? При АУСН доходы от зачёта (например, бартер или погашение долга) учитываются автоматически, но расходы — нет. Только безналичные платежи через банк или ККТ. С 2025-го это смягчили для маркетплейсов (зачёты теперь OK), но в обычных сделках — нет.
Вы платите налог с "прибыли", которой на бумаге нет. При объекте "доходы минус расходы" (20%) это может добавить 10–20% к нагрузке.
Пример:
Поставщик зачитывает ваш долг 500 тыс. руб. за товар в оплату своих услуг. Доход: +500 тыс. (налог ~100 тыс.). Расход: 0 руб. Итого переплата 100 тыс. в квартал.
Как избежать? Всегда расплачивайтесь через банк (даже с долгами). Предоплата поставщикам — зелёный свет. Для маркетплейсов: фиксируйте зачёты в ЛК ФНС.
3. Подотчётные расходы без ККТ — минус в налоге
Наличные под отчёт (на бензин, командировки) учитываются только с чеком ККТ по признаку "расход". Без чека — расход не пройдёт, налог вырастет.
ККТ для расходов — редкость в малом бизнесе, а пробить чек на аванс (а не на факт трат) может вызвать вопросы: "Почему чек на 10 тыс., а потратили 5 тыс.?" ФНС может снять весь расход.
Пример:
Менеджер берёт 20 тыс. под отчёт на рекламу. Чек пробит, но не на всю сумму — расход: 0 руб. Налог: +4 тыс. (8% от "доходов").
Как избежать?
Переходите на корпоративные карты (расходы автоучитываются). Или централизуйте закупки через банк. Наличку минимизируйте — АУСН любит безнал.
4. Минимальный налог в убытках: платите 3% ежемесячно, даже в минус
При "доходы минус расходы" (20%) — минимальный налог 3% от доходов за месяц, если обычный расчёт меньше. В отличие от УСН (1% раз в год), здесь — ежемесячно.
Сезонные бизнесы (лето — пик, зима — спад) платят "за прекрасное далеко".
Пример:
Месяц убытка: доход 500 тыс., расходы 600 тыс. Обычный налог: 0. Мин.налог на АУСН: 15 тыс. (3%). За год — 180 тыс. "впустую".
Как избежать?
Переносите крупные расходы (аренда, маркетинг) на конец месяца. Выбирайте "доходы" (8% фиксировано), если убытки часты. Мониторьте в ЛК банка.
5. На 12 месяцев не выйдешь без последствий
С 2025-го, если перешли с УСН/НПД в середине года на АУСН, — нельзя менять режим 12 месяцев. Нарушение — ОСНО с доначислениями.
Если бизнес растёт (>60 млн или >5 чел.), вы "застрянете" и потеряете спецрежим. Плюс: утрата права — уведомление в 15 дней, иначе штраф.
Пример:
Переход в марте 2025 на АУСН. В июне наняли 6-го сотрудника — слёт на ОСНО с марта. Доначисления: ~2 млн + пеня. Получилась так себе оптимизация.
Как избежать?
Переходите в начале года. Мониторьте лимиты ежемесячно (доход, штат, ОС). Имейте план Bозврат на УСН возможен, но с расчётами.
Если выручка 10–60 млн и без НДС — АУСН спасёт, но только с "страховкой". Посчитайте свою нагрузку и проконсультируйтесь — лучше заранее, чем с доначислениями в суде.
Оптимизация для группы компаний
Чтобы не утяжелять статью смотрите в таблице:
Схема
Как работает
Риски
Хранитель активов
АУСН покупает оборудование → сдаёт в аренду группе
Лимит ОС 150 млн
Управляющая компания
5 топ-менеджеров в АУСН → без взносов
Доказать реальность управления
Торговый дом
Продажа без НДС клиентам, которым он не нужен
Не быть агентом/комиссионером
Субаренда
Аренда по минимуму → субаренда по максимуму
Рыночные цены, деловая цель
Не забывайте про золотое правило. Вернее, их два деловая цель + самостоятельность. Иначе риски обвинения в дроблении дробление.
Что сделать перед 2026 г.:
Смоделируйте нагрузку (УСН + НДС vs АУСН, а может удержитесь на ПСН?).
Если на маркетплейсах — настройте учёт по новым правилам.
А чтобы лиса не утащила кур, проконсультируйтесь с налоговым экспертом (например, со мной 😊) — один неверный шаг, и ваш амбар пуст.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
