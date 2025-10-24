Пускать ли лису в свой амбар? Поможет ли вам АУСН сэкономить налоги. Подробный разбор и инструкция

Как перейти на АУСН?

Ну и самое главное - налог считает ФНС . Банк присылает данные до 7-го, корректировка — до 10-го.

По расходам открытый перечень (по ст. 252 НК), но только безнал или ККТ .

Правила «кассового метода» учета доходов и расходов действуют и на АУСН. Доходы для расчета налога идут из банка + ККТ + ЛК (взаимозачёты вносите сами).

15% + мин. 1% (раз в год)

Совет : посчитайте нагрузку до перехода . АУСН может выйти дороже УСН даже чем УСН с НДС, все нужно просчитывать.

Все счета и безнал теперь только в уполномоченном банке . Банк передаёт данные ФНС ежедневно , удерживает налог (по желанию).

- С УСН/самозанятых — с любого месяца (до конца предыдущего). Надо сказать достаточно удобный переход.

- С ОСНО/ЕСХН — с 1 января (до 31 декабря).

Уведомление — в ЛК ФНС или через уполномоченный банк (реестр: Сбер, ВТБ, МКБ, ПСБ и др.).

АУСН на маркетплейсах работает, но с нюансами

Операторы маркетплейсов передают данные в ФНС — налоговики используют их для расчёта. Доходы в валюте — пересчёт по курсу ЦБ на дату поступления. Курсовые разницы не считаются.

Дата дохода — поступление денег на счёт/в кассу, независимо от даты продажи на маркетплейсе. Оплата = получение имущества, зачёт, перечисление третьим лицам по вашему поручению.

Раньше считали, что маркетплейсы = посредничество = слёт с АУСН. С 2025 года — можно, но по особым правилам.

Какие подвохи у АУСН?

АУСН кажется раем для малого бизнеса (если не думать, что учет вам ведет ФНС). Можно без НДС до 60 млн, ноль взносов. Но это как кредит с низкой ставкой — мелкий шрифт скрывает комиссии. В 2025 году режим стал доступнее (по всей России, с маркетплейсами), но подвохи никуда не делись. Разберём их по полочкам, почему возникают, как бьют по карману и как избежать. С примерами из жизни — чтобы было понятно даже без калькулятора.

1. Искусственное дробление становится прозрачным, семейный бизнес ФНС может легко отследить

Допустим, вы (или группа компаний) пытаетесь разделить бизнес, чтобы влезть в лимиты АУСН (≤5 сотрудников, ≤60 млн). Например, выносите топ-менеджеров с высокими зарплатами в новую фирму на АУСН, чтобы сэкономить на взносах. ФНС это расценит как схему уклонения — и аннулирует режим с доначислениями по ОСНО (налог на прибыль 25% + НДС 22%).

Уже с 2025-м контроль усилился. В частности инспекторы смотрят на общие адреса, сотрудников, поставщиков и даже IP-адреса. Если новая фирма "зеркалит" старую — привет, штрафы до 40% от неуплаченного налога (ст. 122 НК РФ).

Пример:

ИП с выручкой 70 млн "вырезает" розницу в ООО на АУСН (5 продавцов). ФНС видит те же товары, клиентов — и доначисляет 5 млн налогов + пеню.

Как избежать?

Выносите на другое юрлицо (ИП) отдельный вид деятельности. Докажите деловую цель, что разные контрагенты, самостоятельные решения.

2. Взаимозачёты невыгодны. Расходы "исчезают", а доходы остаются

Что это? При АУСН доходы от зачёта (например, бартер или погашение долга) учитываются автоматически, но расходы — нет. Только безналичные платежи через банк или ККТ. С 2025-го это смягчили для маркетплейсов (зачёты теперь OK), но в обычных сделках — нет.

Вы платите налог с "прибыли", которой на бумаге нет. При объекте "доходы минус расходы" (20%) это может добавить 10–20% к нагрузке.

Пример:

Поставщик зачитывает ваш долг 500 тыс. руб. за товар в оплату своих услуг. Доход: +500 тыс. (налог ~100 тыс.). Расход: 0 руб. Итого переплата 100 тыс. в квартал.

Как избежать? Всегда расплачивайтесь через банк (даже с долгами). Предоплата поставщикам — зелёный свет. Для маркетплейсов: фиксируйте зачёты в ЛК ФНС.

3. Подотчётные расходы без ККТ — минус в налоге

Наличные под отчёт (на бензин, командировки) учитываются только с чеком ККТ по признаку "расход". Без чека — расход не пройдёт, налог вырастет.

ККТ для расходов — редкость в малом бизнесе, а пробить чек на аванс (а не на факт трат) может вызвать вопросы: "Почему чек на 10 тыс., а потратили 5 тыс.?" ФНС может снять весь расход.

Пример:

Менеджер берёт 20 тыс. под отчёт на рекламу. Чек пробит, но не на всю сумму — расход: 0 руб. Налог: +4 тыс. (8% от "доходов").

Как избежать?

Переходите на корпоративные карты (расходы автоучитываются). Или централизуйте закупки через банк. Наличку минимизируйте — АУСН любит безнал.

4. Минимальный налог в убытках: платите 3% ежемесячно, даже в минус

При "доходы минус расходы" (20%) — минимальный налог 3% от доходов за месяц, если обычный расчёт меньше. В отличие от УСН (1% раз в год), здесь — ежемесячно.

Сезонные бизнесы (лето — пик, зима — спад) платят "за прекрасное далеко".

Пример:

Месяц убытка: доход 500 тыс., расходы 600 тыс. Обычный налог: 0. Мин.налог на АУСН: 15 тыс. (3%). За год — 180 тыс. "впустую".

Как избежать?

Переносите крупные расходы (аренда, маркетинг) на конец месяца. Выбирайте "доходы" (8% фиксировано), если убытки часты. Мониторьте в ЛК банка.

5. На 12 месяцев не выйдешь без последствий

С 2025-го, если перешли с УСН/НПД в середине года на АУСН, — нельзя менять режим 12 месяцев. Нарушение — ОСНО с доначислениями.

Если бизнес растёт (>60 млн или >5 чел.), вы "застрянете" и потеряете спецрежим. Плюс: утрата права — уведомление в 15 дней, иначе штраф.

Пример:

Переход в марте 2025 на АУСН. В июне наняли 6-го сотрудника — слёт на ОСНО с марта. Доначисления: ~2 млн + пеня. Получилась так себе оптимизация.

Как избежать?

Переходите в начале года. Мониторьте лимиты ежемесячно (доход, штат, ОС). Имейте план Bозврат на УСН возможен, но с расчётами.

Если выручка 10–60 млн и без НДС — АУСН спасёт, но только с "страховкой". Посчитайте свою нагрузку и проконсультируйтесь — лучше заранее, чем с доначислениями в суде.