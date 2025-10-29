Что будет в 2026 г. с льготными ставками НДС 5% и 7% на УСН? Можно ли работать с вычетами НДС и без? Разбираем выгодную стратегию

Кто и когда обязан платить НДС на УСН?

С 2025 года обязанность уплачивать НДС возникает у организаций и ИП на УСН, чьи доходы по итогам предыдущего года или нарастающим итогом с начала текущего года превысили 60 млн рублей. Важный нюанс - доходы считаются «кассовым методом» (по оплате), то есть с учетом всех полученных авансов.

С 2026 года принцип остается тот же, но этот порог будет снижен до 10 млн рублей, что вовлечет в систему НДС еще больше малых предприятий.

Для таких «упрощенцев»-плательщиков НДС законодательство предлагает два пути:

1. Применять льготные ставки без права на вычет входного НДС.

5% — если доходы за предыдущий год составили от 60 млн до 250 млн рублей.

7% — если доходы находятся в диапазоне от 250 млн до 450 млн рублей.

Заявление о выборе ставки подавать не нужно — ФНС увидит ставку по декларации.

В 2026 г. с учетом коэффициента дефлятора (1,090) и снижения лимита: 5% — если доходы за предыдущий год составили от 10 млн ₽ до 272, 5 млн рублей. 7% — если доходы находятся в диапазоне от 272, 5 до 490, 5 млн. рублей.

2. Применять общие ставки НДС с правом на вычет входного налога при любом доходе выше 10 млн. руб.

В 2025 году - 20% или 10%.

С 2026 года - 22% или 10%.

Критически важно учесть то, что выбор между этими двумя вариантами — не формальность. Вы не можете применять их одновременно для разных клиентов. Разве, что, используя договор простого товарищества (но об этом чуть позже, запаситесь терпением).

Как разъяснила ФНС, выбранная ставка должна применяться ко всем операциям. Решение, которое вы примете и отразите в учетной политике, будет действовать как минимум 12 последовательных кварталов (НЕ месяцев, кварталов!).