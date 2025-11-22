В какой ситуации АУСН обойдется дешевле обычной УСН в 2026 году

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Накануне налоговой реформы 2.0 дальновидные бизнесмены занимаются налоговым планированием. Сегодня разберем реальный кейс предпринимательницы, которой удалось не просто избежать роста налогов, но и легально значительно снизить налоговую нагрузку.

Клиентка — владелица патронажного центра (ОКВЭД 88.10). Ее бизнес связан с оказанием социальных услуг, где основные расходы — это зарплаты сиделок. Годовая выручка приближается к 20 млн ₽, при этом большая часть расходов (около 1,3 млн в месяц) была неофициальной. Но оформить документально эти расходы возможно.