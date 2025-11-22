В какой ситуации АУСН обойдется дешевле обычной УСН в 2026 году

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Накануне налоговой реформы 2.0 дальновидные бизнесмены занимаются налоговым планированием. Сегодня разберем реальный кейс предпринимательницы, которой удалось не просто избежать роста налогов, но и легально значительно снизить налоговую нагрузку.
Клиентка — владелица патронажного центра (ОКВЭД 88.10). Ее бизнес связан с оказанием социальных услуг, где основные расходы — это зарплаты сиделок. Годовая выручка приближается к 20 млн ₽, при этом большая часть расходов (около 1,3 млн в месяц) была неофициальной. Но оформить документально эти расходы возможно.
Проблема
Ей грозило применение УСН 6% + НДС 5%. С 2026 года у неё:
- патент слетает (лимит снижается до 20 млн ₽);
- обычная УСН перестаёт освобождать от НДС (порог тоже 20 млн ₽).
Решение
Мы рассчитали три сценария на 2026 год и помогли выбрать оптимальный.
Сравнение налоговой нагрузки в 2026 году (примерные расчёты)
Сценарий/ Показатель
№1 УСН 6% + НДС 5%
№2 АУСН «Доходы» 8%
№ 3АУСН «Доходы − Расходы» 20%
Выручка (включая НДС 5%)
20 000 000 ₽
20 000 000 ₽
20 000 000 ₽
Доход для расчета налога УСН/АУСН
19 000 000 ₽
20 000 000 ₽
20 000 000 ₽
Налог к уплате (УСН/АУСН)
1 140 000 ₽
1 600 000 ₽
600 000 ₽
НДС к уплате
~1 000 000 ₽
0 ₽
0 ₽
Итого налоги
~2 140 000 ₽
1 600 000 ₽
600 000 ₽
Страховые взносы за сотрудников
5,5 – 6 млн ₽
3 тыс. ₽/год
3 тыс. ₽/год
Фиксированные взносы ИП за себя
≈60+ тыс. ₽ + 1% с дохода >300 тыс.₽
0 ₽
0 ₽
Общая нагрузка (налоги + взносы)
~7,7 – 8,2 млн ₽
~1,603 млн ₽
~603 тыс. ₽
Годовая экономия
—
+6,1 млн ₽
+7,1 – 7,6 млн ₽
Вывод: при доле расходов 80–96 % от выручки (а это некоторые сервисы с большим штатом, например, патронаж, клининг, образование, IT-аутсорс, салоны красоты и т.д.) АУСН «Доходы − Расходы» с минимальным налогом 3 % даёт нагрузку в 10–12 раз ниже, чем УСН + НДС 5 %. Также решение подойдет для стартапов с оборотами более 20 млн ₽, но выходом на точку безубыточности не в первый год или не мгновенно.
Почему в этом кейсе именно 3 %, а не 20 %
Потому что прибыль (20 млн − 19,2 млн) = 0,8 млн ₽ 20 % × 0,8 млн = 160 тыс. ₽ Но есть такое понятие как обязательный «минимальный налог». На АУСН он 3 % от доходов = 600 тыс. ₽ Платим минимум 600 тыс. ₽ → эффективная ставка 3 %.
Очевидные плюсы АУСН
- Нет страховых взносов 30 % за сотрудников (экономия несколько млн ₽ в год в нашем кейсе);
- ИП не платит фиксированные взносы за себя (ещё минус 60–200 тыс. ₽);
- Банк сам считает и платит НДФЛ за сотрудников;
- Не проводится выездных проверок, связанных с правильностью исчисления АУСН, но камеральные проверки и проверки по другим основаниям (например, НДФЛ с сотрудников) возможны;
- Не сдаём отчетность по НДФЛ за сотрудников, декларацию по УСН;
- НДС не платим (пока выручка не станет> 60 млн за год).
Риски, о которых важно помнить, переходя на УСН
«Серые» зарплаты. На АУСН ФНС получает все данные о движении средств. Регулярный вывод денежек с расчетного счета перед зарплатой может быть расценен как признак выплат «в конвертах». Выездную проверку на АУСН вам не проведут (на этом налоговом режиме их нет), но доначислить НДФЛ могут обязать.
Дробление бизнеса. Создание нескольких ИП для соблюдения лимитов — классическая схема, которую ФНС успешно оспаривает. Сейчас если у «независимых» ИП общие процессы, клиенты и управление, налоговая доначислит налоги как единому бизнесу.
В итоге стоит ли переходить на АУСН?
Автоматизированная УСН — не панацея, но мощный инструмент для легальной оптимизации. Она идеально подходит для бизнеса с высокой долей легализуемых расходов (особенно зарплатных) и оборотами до 60 млн рублей, но небольшим штатом персонала.
Пример нашей клиентки наглядно показывает, что правильный выбор объекта налогообложения на АУСН позволяет сократить налоги в разы по сравнению с классической УСН, которая с 2026 года станет для многих бизнесов капканом из-за обязательного НДС.
Есть и другая категория кто-то замер и ждёт «чуда», кто-то в панике открывает-закрывает ИП или переписывает бизнес с мужа на жену. Такие «быстрые» схемы — это мина замедленного действия. При первой же проверке ФНС доначислит всё с пенями и штрафами. А в 2026 году, когда начнётся пожар, тушить его будет уже поздно и в разы дороже.
Принятие решения требует индивидуального расчета и учета всех нюансов вашего бизнеса. Не ждите 2026 года — самые выгодные условия для перехода действуют сейчас. Мы проведем для вас персональный налоговый анализ, спрогнозируем нагрузку на всех режимах и поможем легально минимизировать платежи в бюджет без рисков, количество мест ограничено.
