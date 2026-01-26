Какие схемы сегодня чаще всего интересуют налоговиков. Разбор примеров

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Налоговые органы всё активнее используют концепцию деловой цели и реального содержания операций. В зоне особого внимания — миграция бизнеса между регионами, операции с родственниками, спорные расходы и мнимые услуги. Обзор всех этих тем я давно провожу на своем канале.
Итак, рассмотрим несколько знаковых судебных споров.
Кейс №1. Дело о расходах на сомнительный спор. Фиктивные штрафы через третейский суд
В этом случае компания ООО «ДЭП Западный» (ИНН 3816022678, руководитель не указан, но связан с взаимозависимыми лицами) пыталась учесть в расходах по налогу на прибыль 35 млн рублей штрафа, якобы начисленного за нарушения по договору оказания услуг с ООО «Сибна» (заказчик — ФКУ «Упрдор «Прибайкалье»). Ключевые лица:
Стадницкая М.В. (судья третейского суда при ООО «Юридическая служба «ТЫПРАВ»»), представители ООО «Сибна».
Цена вопроса: 35 млн рублей штрафа, плюс третейский сбор 356 тыс. рублей. Инспекторы доказали, что нарушения были надуманы, акты о дефектах не соответствовали договору, техническая документация не представлена, спор создан искусственно (судья Стадницкая оформилась позже даты рассмотрения), материалы дела не сданы в арбитраж. Кроме того, компании взаимозависимы — ООО «ДЭП Западный» создано бывшим сотрудником ООО «Сибна» для зависимых сделок.
Кто победил: Налоговики.
Суды (Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, постановление от 03.04.2024 № Ф02-1161/2024) признали расходы фиктивными, так как штраф не признан должником и не подтвержден реальными нарушениями. Доначислено 4,27 млн рублей налога на прибыль и 2,15 млн пени.
Какие выводы можно сделать? Фиктивные споры через подконтрольные третейские суды не проходят проверку, слишком примитивный маневр, сейчас не 90-е. Отсутствие реальных нарушений и взаимозависимость сторон приводят к доначислениям.
Рекомендую: Всегда фиксируйте нарушения документально с фото, схемами и уведомлениями заказчика. Проверяйте контрагентов на взаимозависимость заранее.
Про то, как ФНС проверяет цену сделки, я рассказывала ранее:
- Как и когда налоговая инспекция проверяет цену сделки. Мифы vs реальность. Примеры. Судебная практика
Кейс №2. Дело о фиктивных расходах на рекламу. Услуги, которые никто не оказывал
Здесь предприниматель ИП Кощеев Е.В. (бывший замдиректора компании) якобы оказывал рекламные услуги ООО «Альпийский дом» (ИНН не указан, руководитель Исакова М.В.) по договорам от 2018–2019 годов, ведение соцсетей, дизайн меню, мониторинг отзывов.
Ключевые лица: гражданин с говорящей фамилией Кощеев Е.В., Исакова М.В., свидетель Рыженко Е.Н. (бухгалтер).
Цена вопроса: 844,8 тыс. рублей ежемесячных расходов, всего до 7 млн рублей в год.
Налоговики доказали фиктивность. В частости страницы в соцсетях не обновлялись годами, отзывы отвечали не Кощеев, а менеджеры и официантки; нет платежей за домены, модерацию или полиграфию; IP-адреса отчетности совпадают, счета в одном банке, обналичивание средств. Компании аффилированы — Кощеев был сотрудником.
Кто победил: ФНС.
Верховный суд (определение № 308-ЭС25-9640 от 17.09.2025) и нижестоящие инстанции (постановление Пятнадцатого апелляционного суда от 27.02.2025) подтвердили, что услуги не оказаны, расходы формальны.
Какие выводы можно сделать? Расходы на рекламу должны подтверждаться реальными действиями — обновлениями, платежами и отчетами. Аффилированность и отсутствие обновлений в соцсетях — красный флаг для инспекторов, ведущий к доначислениям.
Рекомендую: В аналогичных договорах указывайте четкие KPI (обновления, охват), фиксируйте работы скриншотами и чеками. Выбирайте независимых подрядчиков, чтобы избежать подозрений в аффилированности. Регулярно мониторьте соцсети на активность.
Материал, который пригодится вам в практической работе:
- Оптимизация налогообложения. Деловая цель — камень преткновения в налоговых спорах
Кейс №3. Дело о регистрации в нескольких регионах. Фиктивные переезды ИП за льготами УСН
Предприниматель Молодкина Олеся Анатольевна (ИНН 760500415057) регистрировалась в Севастополе, Мурманске и Калмыкии для льготных ставок УСН (4–1%), но деятельность вела в Москве и Ярославле (аренда имущества, займы).
Подробный разбор этого дела смотрите в статье:
- Еще один мигрировавший ИП потерпел фиаско в суде с ФНС, разбираемся почему? На этот раз речь о республике Калмыкия и массовом мигранте
Ключевые лица в этом судебном процессе:
Молодкина О.А., ее родственники (муж Молодкин С.В., свекровь Молодкина Л.С., мать Гришко Л.В.), связанные компании (ООО «Пегас», ООО «ЯрТорг»).
Цена вопроса: доначислено 7,5 млн рублей УСН, штраф 164,7 тыс. рублей.
ИП гастролировала между регионами, что привлекло внимание контролеров. Кстати, в такой же ловушке сейчас оказались налоговые туристы, в регионе которых отменили льготную ставку, и они сейчас хотят быстренько вернуться или перескочить в другой регион. Вы сильно рискуете привлечь к себе повышенное внимание ФНС и влететь на проблемы.
Кто победил: Налоговый орган.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (постановление № Ф08-1387/2025 от 31.03.2025) признал регистрации формальными и переезды фиктивными, исключительно ради льготной ставки УСН, а родственники использовались для незаконного дробления бизнеса.
Какие выводы можно сделать? Перерегистрация в льготных регионах без реальной деятельности — риск доначислений по полным ставкам. Аффилированные сделки с векселями и ликвидацией компаний маскируют доходы, но не проходят проверку.
Рекомендую: Сейчас самое время оценить собственные риски. Возможно провести налоговый аудит. Регистрируйтесь только там, где реально ведете бизнес — с имуществом и расходами. Избегайте векселей с длинными сроками; подтверждайте сделки реальными платежами. Проверяйте аффилированность через ЕГРЮЛ.
Кейс №4 Дело о выгодной сделке между родственниками. Дарение и продажа через дочь
Это дело о прогоревшем семейном бизнесе. Предприниматель Величко Ирина Васильевна (ИНН 323200509592) снялась с учета, подарила торговый центр дочери Величко В.Ю., которая зарегистрировалась как ИП на УСН (6%) и продала объект за 170 млн рублей.
Ключевые лица:
Величко И.В., дочь Величко В.Ю., покупатель SALM LIMITED RIGA FERAIOU (представитель Хатунцев А.В.).
Бизнес-дама пренебрегла налоговой безопасностью. То ли ни у кого не консультировалась. То ли кто-то дал ей «плохой» совет. Как бы то ни было, налоговики доказали фиктивность манипуляций с недвижимостью. События произошли в короткий срок (дарение 31.08.2018, продажа 21.09.2018) Никто не подумал о «следе денег», в частности: доходы шли на долги матери, аренда на ее счет. Платежи разбиты, чтобы не слететь с УСН.
Кто победил: При таких составляющих конечно налоговики.
Верховный суд (определение № 310-ЭС25-10172 от 27.10.2025) и суды (Арбитражный суд Центрального округа от 08.07.2025) признали схему для минимизации НДФЛ и НДС. Доначислено 25,9 млн НДС, 639,7 тыс. НДФЛ, 314,3 тыс., штрафы 23,8 тыс. + 11,9 тыс. рублей.
Какие выводы можно сделать? Сделки с родственниками для обхода налогов — О на аффилированности, отсутствии реальности и деловой цели. Бизнесу важно аккуратно оптимизировать налоги, чтобы избежать доначислений и штрафов.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию