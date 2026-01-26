Какие схемы сегодня чаще всего интересуют налоговиков. Разбор примеров

Кейс №1. Дело о расходах на сомнительный спор. Фиктивные штрафы через третейский суд

В этом случае компания ООО «ДЭП Западный» (ИНН 3816022678, руководитель не указан, но связан с взаимозависимыми лицами) пыталась учесть в расходах по налогу на прибыль 35 млн рублей штрафа, якобы начисленного за нарушения по договору оказания услуг с ООО «Сибна» (заказчик — ФКУ «Упрдор «Прибайкалье»). Ключевые лица:

Стадницкая М.В. (судья третейского суда при ООО «Юридическая служба «ТЫПРАВ»»), представители ООО «Сибна».

Цена вопроса: 35 млн рублей штрафа, плюс третейский сбор 356 тыс. рублей. Инспекторы доказали, что нарушения были надуманы, акты о дефектах не соответствовали договору, техническая документация не представлена, спор создан искусственно (судья Стадницкая оформилась позже даты рассмотрения), материалы дела не сданы в арбитраж. Кроме того, компании взаимозависимы — ООО «ДЭП Западный» создано бывшим сотрудником ООО «Сибна» для зависимых сделок.

Кто победил: Налоговики.

Суды (Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, постановление от 03.04.2024 № Ф02-1161/2024) признали расходы фиктивными, так как штраф не признан должником и не подтвержден реальными нарушениями. Доначислено 4,27 млн рублей налога на прибыль и 2,15 млн пени.

Какие выводы можно сделать? Фиктивные споры через подконтрольные третейские суды не проходят проверку, слишком примитивный маневр, сейчас не 90-е. Отсутствие реальных нарушений и взаимозависимость сторон приводят к доначислениям.

Рекомендую: Всегда фиксируйте нарушения документально с фото, схемами и уведомлениями заказчика. Проверяйте контрагентов на взаимозависимость заранее.

Про то, как ФНС проверяет цену сделки, я рассказывала ранее:

