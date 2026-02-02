Обзор новостей по изменениям законодательства для бизнеса

🔐 Будьте осторожны. Увольнение по собственному желанию, совершенное под давлением и в условиях конфликта, может быть признано незаконным

Суд восстановил работника, самостоятельно написавшего заявление на увольнение по собственному желанию, и взыскал с компании более 600 тыс. руб. за вынужденный прогул + 25 тыс. руб. за причиненный моральный вред.

Работодатель не смог доказать, что при увольнении были объективно оценены и учтены (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

- Тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.

- Предшествующее поведение работника и его отношение к труду.

- Наложение трёх выговоров за два месяца было расценено как намеренные действия для увольнения конкретного сотрудника, лишившие его права на исправление. Иными словами, из материалов дела наглядно прослеживается, что сотрудника намеренно выживали из компании.

🗂 Основание: Определение Первого кассационного суда № 88-18450/2025 от 07.07.2025 г. Суд счел, что воля сотрудника не была осознанной из-за оказанного на него прессинга со стороны работодателя.

💡 Рекомендация: перед принятием заявления об увольнении проводите разъяснительную беседу, фиксируя адекватность сотрудника (желательно при свидетелях или на видео). Особенно если работник конфликтный и прощание с ним является проблемным. В противном случае даже увольнение по собственному желанию может быть оспорено в суде.