Обзор новостей по изменениям законодательства для бизнеса

🔐 Будьте осторожны. Увольнение по собственному желанию, совершенное под давлением и в условиях конфликта, может быть признано незаконным
Суд восстановил работника, самостоятельно написавшего заявление на увольнение по собственному желанию, и взыскал с компании более 600 тыс. руб. за вынужденный прогул + 25 тыс. руб. за причиненный моральный вред.
Работодатель не смог доказать, что при увольнении были объективно оценены и учтены (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
- Тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.
- Предшествующее поведение работника и его отношение к труду.
- Наложение трёх выговоров за два месяца было расценено как намеренные действия для увольнения конкретного сотрудника, лишившие его права на исправление. Иными словами, из материалов дела наглядно прослеживается, что сотрудника намеренно выживали из компании.
🗂 Основание: Определение Первого кассационного суда № 88-18450/2025 от 07.07.2025 г. Суд счел, что воля сотрудника не была осознанной из-за оказанного на него прессинга со стороны работодателя.
💡 Рекомендация: перед принятием заявления об увольнении проводите разъяснительную беседу, фиксируя адекватность сотрудника (желательно при свидетелях или на видео). Особенно если работник конфликтный и прощание с ним является проблемным. В противном случае даже увольнение по собственному желанию может быть оспорено в суде.
📱 Разрабатывается возможность подписания трудового договора через мессенджер МАХ
Минтруд готовит законопроект, который позволит использовать национальный мессенджер МАХ для кадрового документооборота, включая подписание трудового договора.
🗂 Основание: новость Минтруда в канале МАХ от 22.01.2026. Это будет дополнительным, необязательным способом — все действующие варианты останутся.
🏛 Теперь налоговики могут наложить арест на интеллектуальную собственность и дебиторку
Налоговая служба в письме № Д-18-18/2@ разъясняет, что с 1 января 2026 года, в соответствии с изменениями, внесенными законом № 425-ФЗ, контролеры получили право налагать запрет на отчуждение (арест) не только на традиционное имущество (вещи), но и на имущественные права (включая дебиторскую задолженность), объекты интеллектуальной собственности и нематериальные блага компании в целях обеспечения исполнения решений по налоговым правонарушениям (п. 10 ст. 101 НК РФ).
🗂 Основание: письмо ФНС № Д-18-18/2 от 19.01.2026 г. Арест применяется последовательно. Сначала недвижимость, транспорт, ценные бумаги, и только при недостаточности — иное имущество, включая дебиторку.
🧾 Новые правила проверки данных по имуществу перед расчетом налогов за 2025 год
ФНС призывает до конца I квартала 2026 года проверить актуальность сведений об объектах имущества (недвижимость, транспорт, земля) — характеристики, период владения, льготы.
🗂 Основание: информация ФНС от 23.01.2026. При отсутствии оснований для налога (например, объект снесен) нужно сообщить в инспекцию.
Более 40 социальных выплат увеличены на 5,6% (коэффициент 1,056). 🗂 Основание: проект постановления Правительства № 01/01/01-26/00164094. Например:
Материнский капитал на первого ребенка — до 728 921,9 руб.;
Пособие при рождении ребенка — 28 450,45 руб.;
Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 11 444,08 руб..
🏪 МСП смогут получить освобождение от НДС и пониженные взносы в середине 2026 года
! Рассматривается инициатива, позволяющая малым и средним предприятиям претендовать на льготы (освобождение от НДС, пониженные взносы) не по данным 2025 года, а по квартальным показателям 2026 года.
Это может стать очень выгодным решением, например, освобождение от НДС и пониженные тарифы страховых взносов для общепита.
🗂 Основание: информация по итогам совещания с Президентом от 21.01.2026. Если в I квартале 2026 года выполнить условия (например, по уровню зарплаты), право на льготы может возникнуть уже со II квартала.
📌 Краткие новости в тему:
⚠️ Техсбой в отображении отчетов в ЛК. ФНС просит не сдавать документы повторно — все отчеты получены (Информация ФНС).
🧾 Новый КБК для добровольных взносов самозанятых - 797 1 02 06000 06 1020 160 (Приказ Минфина № 171н от 01.12.2025).
🔧 Запущен сервис «Мой ОКВЭД» для быстрого подбора кодов (Информация ФНС от 20.01.2026).
📄 Упрощены требования к доверенности для КЭП- паспортные данные представителя больше не обязательны (Приказ Минцифры № 1001от 05.11.2025 г.).
👶 Все отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет будут включаться в страховой стаж без ограничения по суммарному сроку (Постановление Правительства № 11 от 19.01.2026).
🏦 Услуги банков (обслуживание карт, эквайринг) с 2026 года облагаются НДС 22% (Письмо Минфина № 03-07-05/126006 от 24.12.2025 г.).
💳 ЦБ ввел модернизированную банкноту 1000 руб. с QR-кодом (Информация ЦБ).
