Есть ли доход у самозанятого с обеспечительного платежа и компенсации ущерба арендатора?

Ключевая ошибка, которую делают чаще всего

Самая распространённая проблема — считать обеспечительный платёж доходом для целей НПД сразу.

А это не всегда так. Все зависит от условий вашего договора аренды.

Немного теории

Обеспечительный платёж по своей сути — это не оплата, а гарантия. И вариантов здесь возможно два, которые подразумевают два различных сценария налогообложения.

Обеспечительный платёж либо:

возвращается, либо зачитывается в счёт обязательств арендатора.

Пока не понятно, что с ним будет, — у самозанятого нет экономической выгоды, а значит нет дохода, облагаемого НПД. 📌 Это следует: - из ст. 41 НК РФ (доход = экономическая выгода), - из ст. 381.1 ГК РФ, - и подтверждается позицией ВС, Минфина и ФНС.

Когда доход всё-таки появляется?

👉 В момент зачёта обеспечительного платежа.

То есть тогда, когда он перестаёт быть «гарантией» и становится деньгами самозанятого.

В нашем случае — это 2026 год, когда стороны подписали соглашение о расторжении и зачёте.

А компенсация ущерба — это доход или нет?

И вот здесь важный нюанс 🔥

Компенсация реального ущерба — не доход.

Если:

- ущерб документально подтверждён, обратите внимание на это важное условие, чтобы избежать налоговых рисков

- это именно возмещение, а не «штраф» или «доплата за услуги».

Данную позицию подтверждает Минфин (в т.ч. письмо № 03-11-11/53133 от 08.06.2023 г.).

➡️ Значит, 30 511 ₽ — не объект НПД.