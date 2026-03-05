Когда наследство становится налоговой ловушкой и когда можно оптимизировать налог. Позиция Верховного суда по УСН и НДФЛ

Продажа унаследованной коммерческой недвижимости облагается УСН

Суть дела

Гражданка получила в 2020 году в наследство коммерческую недвижимость — здание цеха, котельную и земельный участок. В 2021 году она зарегистрировалась в качестве ИП и применяла УСН с объектом «доходы».

В 2022 году имущество было продано. В декларации по УСН предприниматель не включила полученные средства в доходы, считая, что продает имущество как обычное физическое лицо. Конечно, такая позиция ошибочна, ведь продавала она коммерческие объекты.

Налоговая инспекция предсказуемо не согласилась с этим подходом и доначислила:

3 млн руб. налога по УСН,

пени,

штраф.

Суды всех инстанций поддержали налоговый орган. Верховный суд отказался пересматривать дело (Определение ВС РФ № 308-ЭС26-727 от 11.02.2026 г.).