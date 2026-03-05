Когда наследство становится налоговой ловушкой и когда можно оптимизировать налог. Позиция Верховного суда по УСН и НДФЛ

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Верховный суд РФ в нескольких делах разъяснил важные вопросы:
когда доход от продажи унаследованной недвижимости облагается УСН;
в каких случаях наследник доли в ООО может не платить НДФЛ при получении действительной стоимости доли.
Разберем ключевые выводы судов и разберемся, какая стратегия является выгодной.
Продажа унаследованной коммерческой недвижимости облагается УСН
Суть дела
Гражданка получила в 2020 году в наследство коммерческую недвижимость — здание цеха, котельную и земельный участок. В 2021 году она зарегистрировалась в качестве ИП и применяла УСН с объектом «доходы».
В 2022 году имущество было продано. В декларации по УСН предприниматель не включила полученные средства в доходы, считая, что продает имущество как обычное физическое лицо. Конечно, такая позиция ошибочна, ведь продавала она коммерческие объекты.
Налоговая инспекция предсказуемо не согласилась с этим подходом и доначислила:
3 млн руб. налога по УСН,
пени,
штраф.
Суды всех инстанций поддержали налоговый орган. Верховный суд отказался пересматривать дело (Определение ВС РФ № 308-ЭС26-727 от 11.02.2026 г.).
Почему суды встали на сторону налоговой
Ключевым обстоятельством стало назначение имущества и фактическое его использование.
Суды установили:
объект недвижимости не предназначен для личных нужд;
здания имеют производственное назначение;
имущество сдавалось в аренду;
собственник получал доход от использования объекта.
Таким образом, суды сделали вывод: собственник выступал именно как предприниматель, а не как обычное физическое лицо.
Следовательно:
доход от продажи объекта является доходом от предпринимательской деятельности и должен облагаться налогом в рамках УСН.
При этом суды подчеркнули важный момент, что сам факт получения имущества по наследству не освобождает предпринимателя от налоговых обязательств, если объект используется в бизнесе.
Ключевой вывод Верховного суда
Если предприниматель использует унаследованную недвижимость в предпринимательской деятельности (например, сдаёт в аренду или применяет в бизнесе), то доход от её продажи будет облагаться налогом по УСН (или НДФЛ если покупатель на ОСНО).
Причем не имеет значения, что:
имущество было получено до регистрации ИП.
Главным критерием становится фактическое использование актива в предпринимательских целях.
Наследование доли в ООО, когда не нужно платить НДФЛ
Совсем иной подход Верховный суд применил к наследованию доли в юридическом лице. Этот пример, наоборот, оказался выгодным для наследников и может стать интересным кейсом налоговой оптимизации. Берите на заметку!
Обстоятельства дела
Житель Самары унаследовал 33,33 % доли в ООО после смерти отца.
Однако другие участники общества отказались принять его в состав учредителей. В соответствии с законом доля перешла обществу, а наследнику выплатили её действительную стоимость — 63,4 млн руб.
После этого налоговая инспекция потребовала уплатить:
НДФЛ — 8,1 млн руб.,
пени.
Налоговый орган посчитал, что наследник получил доход от реализации доли.
Три судебные инстанции поддержали налоговую позицию. Но Верховный суд отменил их решения (Кассационное определение ВС РФ № 46-КАД21-1-К6 от 27.10.2021 г.).
Позиция Верховного суда
ВС РФ указал, что суды неправильно квалифицировали операцию.
По мнению налоговой, произошло две операции и два объекта налогообложения:
получение доли по наследству (здесь налога нет);
продажа доли обществу (а тут он уже появляется).
Но Верховный суд отметил, что в действительности наследник самостоятельно не распоряжался долей.
Он не стал участником общества, не имел сам возможности продать долю, получил денежные средства в силу закона, а не по собственной воле.
Суд сделал принципиальный вывод:
выплата действительной стоимости доли является частью наследственных правоотношений. Следовательно, этот доход подпадает под пункт 18 статьи 217 НК РФ.
Главный вывод суда
Получение имущества, которое возникает у гражданина вследствие наследования, не образует обязанности по уплате НДФЛ.
Это правило распространяется и на выплату действительной стоимости доли в ООО, если наследник получил её из-за отказа участников общества принять его в состав учредителей. Такой доход освобождается от налогообложения.
Оптимизация: Получение денег вместо доли в ООО из-за отказа участников (такая компенсация = наследование, а не доход)
Что важно учитывать наследникам бизнеса и имущества
Судебная практика показывает, что налоговые последствия наследования сильно зависят от дальнейших действий наследника.
Ниже — ключевые рекомендации.
1. Не используйте имущество в бизнесе, если планируете продать его как физлицо
Если наследник:
регистрируется как ИП;
использует объект в предпринимательской деятельности;
получает доход (например, аренду),
то налоговая почти всегда признает последующую продажу предпринимательской операцией.
Это означает:
налог по УСН (+ еще может быть НДС, если ИП плательщик налога),
отсутствие льгот по НДФЛ,
возможные штрафы.
2. Фиксируйте личное назначение имущества
Если имущество не используется в бизнесе, важно подтвердить это документально:
отсутствие аренды;
отсутствие учета в предпринимательской деятельности;
отсутствие расходов и доходов по объекту.
Чем больше признаков личного владения — тем выше шанс избежать переквалификации сделки.
3. Проверяйте устав ООО
При наследовании доли в компании многое зависит от положения устава.
Он может предусматривать:
необходимость согласия участников;
порядок перехода доли;
механизм выплаты действительной стоимости.
От этого зависит, станет ли наследник участником общества или получит денежную компенсацию.
Причем стоит задуматься заранее позволит ли текущий устав вашим наследникам выгодно распорядится долей, ведь цена вопроса может быть очень высока.
4. Не соглашайтесь автоматически с требованиями налоговой
Споры о налогообложении наследуемых активов довольно распространены.
Как показывает практика, суды иногда занимают противоположные позиции. В ряде случаев Верховный суд отменяет решения нижестоящих судов.
Поэтому при получении требований налоговой важно:
анализировать правовую природу дохода;
учитывать актуальную (свежую) судебную практику;
при необходимости оспаривать начисления.
Итоги
Практика Верховного суда показывает, что налоговые последствия наследования зависят не столько от самого факта получения имущества, сколько от последующих действий наследника.
