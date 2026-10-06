Повышение с 2027 г. ставки НДФЛ на дивиденды и не только. Кого коснется. Что нужно успеть до конца 2026 г

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Буквально два-три года тому назад можно было продать фирму с оборотами в сотни миллионов и даже с миллиардными оборотами без привязки к рыночной стоимости доли. Также была возможность оптимизации налогообложения через механизм выхода из ООО забрать имущество и активы организации с минимальным налогообложением или вовсе без него вне зависимости от суммы. Были приятные сценарии с закрытием юридических лиц, да и с закрытием долга участников деньгами перед этими организациями.

Наглядный пример:

Бизнес ведётся партнёрами Александром и Сергеем не один десяток лет. Уставный капитал ООО «Альянс» — 10 000 руб. Немало воды утекло с момента основания предприятия, у владельцев за эти годы сменилось множество как личных обстоятельств, так и отношение к бизнесу, в том числе в силу возраста и здоровья.

В какой-то момент Александр принимает решение выйти из ООО и забрать свои условные 100 млн руб. деньгами или имуществом. Посчитаем, как менялось обложение НДФЛ этой сделки за последние несколько лет.

До 2025 года за выход из ООО при владении долей более 5 лет без ограничений по сумме он заплатил бы НДФЛ — 0 руб. В 2025 г. — 9,6 млн руб. В 2026 г. — 14,9 млн руб. А в 2027 г., если законопроект, о котором сегодняшняя статья, примут, — 20,4 млн руб. За эти деньги можно, например, купить квартиру, но теперь их придется отдать государству.

В итоге откладывание решения на потом подорожало на примере ситуации на 20+ млн руб. из-за изменений законодательства.

Всему причиной законопроект № 617-9, который в народе уже обозвали «Налоговая реформа 2027». Если его примут, то он внесёт серьезные изменения, так что если вы давно планировали, но оттягивали корпоративные сделки или просто вывести дивиденды из ООО, на то, чтобы это сделать до повышения налоговых ставок у вас остается совсем мало времени. Сказанное относится и к закрытию юрлица с распределением активов.

Не буду подробно останавливаться на уже действующих нормах — о них я уже писала много в этом году. Скажу главное, потому что это напрямую влияет на 2027 год.

Выход из ООО уже приравнен к дивидендам. С 1 января 2026 года выплата при выходе участника из ООО — действительная стоимость доли — облагается по правилам налогообложения дивидендов. Льгота при владении долей свыше 5 лет, которая еще работает при продаже доли, на выход из ООО не распространяется. Это норма Федерального закона № 425-ФЗ. «Выйти из ООО и забрать активы» совсем без НДФЛ уже не работает.

Однако в 2026 г. дивиденды, проценты по вкладам, страховые выплаты — все, что выше 2,4 млн руб., облагается по ставке 15%. Это и есть то самое окно, которое закрывается 31 декабря 2026 года.

При этом базы считаются отдельно. Дивиденды не складываются с зарплатой. Это важно для понимания того, что изменится в 2027 году.