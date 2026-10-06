Повышение с 2027 г. ставки НДФЛ на дивиденды и не только. Кого коснется. Что нужно успеть до конца 2026 г

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Буквально два-три года тому назад можно было продать фирму с оборотами в сотни миллионов и даже с миллиардными оборотами без привязки к рыночной стоимости доли. Также была возможность оптимизации налогообложения через механизм выхода из ООО забрать имущество и активы организации с минимальным налогообложением или вовсе без него вне зависимости от суммы. Были приятные сценарии с закрытием юридических лиц, да и с закрытием долга участников деньгами перед этими организациями.
Наглядный пример:
Бизнес ведётся партнёрами Александром и Сергеем не один десяток лет. Уставный капитал ООО «Альянс» — 10 000 руб. Немало воды утекло с момента основания предприятия, у владельцев за эти годы сменилось множество как личных обстоятельств, так и отношение к бизнесу, в том числе в силу возраста и здоровья.
В какой-то момент Александр принимает решение выйти из ООО и забрать свои условные 100 млн руб. деньгами или имуществом. Посчитаем, как менялось обложение НДФЛ этой сделки за последние несколько лет.
До 2025 года за выход из ООО при владении долей более 5 лет без ограничений по сумме он заплатил бы НДФЛ — 0 руб. В 2025 г. — 9,6 млн руб. В 2026 г. — 14,9 млн руб. А в 2027 г., если законопроект, о котором сегодняшняя статья, примут, — 20,4 млн руб. За эти деньги можно, например, купить квартиру, но теперь их придется отдать государству.
В итоге откладывание решения на потом подорожало на примере ситуации на 20+ млн руб. из-за изменений законодательства.
Всему причиной законопроект № 617-9, который в народе уже обозвали «Налоговая реформа 2027». Если его примут, то он внесёт серьезные изменения, так что если вы давно планировали, но оттягивали корпоративные сделки или просто вывести дивиденды из ООО, на то, чтобы это сделать до повышения налоговых ставок у вас остается совсем мало времени. Сказанное относится и к закрытию юрлица с распределением активов.
Не буду подробно останавливаться на уже действующих нормах — о них я уже писала много в этом году. Скажу главное, потому что это напрямую влияет на 2027 год.
Выход из ООО уже приравнен к дивидендам. С 1 января 2026 года выплата при выходе участника из ООО — действительная стоимость доли — облагается по правилам налогообложения дивидендов. Льгота при владении долей свыше 5 лет, которая еще работает при продаже доли, на выход из ООО не распространяется. Это норма Федерального закона № 425-ФЗ. «Выйти из ООО и забрать активы» совсем без НДФЛ уже не работает.
Однако в 2026 г. дивиденды, проценты по вкладам, страховые выплаты — все, что выше 2,4 млн руб., облагается по ставке 15%. Это и есть то самое окно, которое закрывается 31 декабря 2026 года.
При этом базы считаются отдельно. Дивиденды не складываются с зарплатой. Это важно для понимания того, что изменится в 2027 году.
Что меняется с 2027 года
В новой редакции статьи 210 НК РФ законодатель не поленился и расписал двадцать отдельных налоговых баз. Каждая — со своим порядком. Дивиденды — восьмая строка. Проценты по вкладам — шестнадцатая.
НО — вот здесь как раз главный ключевой момент новшеств, к этим базам теперь будет применяться прогрессивная шкала 13–22%. Льготная плоская ставка 15% по пассивным доходам уходит в прошлое. Раньше пассивные доходы жили по своей, предсказуемой и более выгодной шкале. Теперь они попадают под общую прогрессию со ставкой НДФЛ от 13% до 22%.
С одной стороны, это защищает «средних» инвесторов, если у вас зарплата 3 млн и дивиденды 10 млн, вы не получите 22% просто потому, что суммарно «набежало» много. Дивиденды будут считаться по своей отдельной шкале.
С другой стороны, если ваши дивиденды превышают 50 млн руб., с «хвоста» вы заплатите максимальные 22% — вместо нынешних 15%.
Если получатель дивидендов или процентов — налоговый нерезидент РФ, ставка с 2027 года составит 30%, а не 13–22%. Сейчас нерезиденты платят 15%. По повышенной ставке 30% платят только иноагенты.
Рассмотрим наглядно в таблице, что меняется
Вид дохода
2026 год
2027 год (если законопроект примут)
Дивиденды
13% до 2,4 млн; 15% свыше
Отдельная база, прогрессия 13–22%
Проценты по вкладам
13% до 2,4 млн; 15% свыше
Отдельная база, прогрессия 13–22%
Выход из ООО
Приравнен к дивидендам (макс. 15%)
Приравнен к дивидендам (но прогрессия уже до 22%)
Прибыль КИК
Льгота 10 млн ₽
Льгота отменяется. Суммируется с общей базой
Личный фонд (налог на прибыль)
Льготная ставка 15%
Ставка вырастает до 22%
ЗПИФ/ИПИФ
Не платили налог на прибыль
Платят 15% с пассивных доходов
Посчитаем на сколько подорожает выплата дивидендов:
Дивиденды 30 млн руб., зарплата 5 млн руб.
В 2026 году:
Зарплата (5 млн): 2,4 млн × 13% + 2,6 млн × 15% = 702 000 руб.
Дивиденды (30 млн, отдельная база, макс. 15%): 2,4 млн × 13% + 27,6 млн × 15% = 4 452 000 руб.
Итого налог: 5 154 000 руб.
В 2027 году (если законопроект примут):
Зарплата (5 млн): 702 000 руб. — не изменилась
А вот дивиденды (30 млн, отдельная база, прогрессия до 22%):
2,4 млн × 13% = 312 000 руб. /2,6 млн × 15% = 390 000 руб./15 млн × 18% = 2 700 000 руб./ 10 млн × 20% = 2 000 000 руб.
Итого по дивидендам: 5 402 000 руб.
Итого налог: 6 104 000 руб. Разница почти миллион рублей - 950 000 руб.
У личных фондов льгота по ставке исчезает
Льготная ставка налога на прибыль для личного фонда вырастает с 15% до 22%. К пассивным доходам добавляется реализация долговых ценных бумаг и долговых ЦФА.
В результате личный фонд больше не дает выигрыша по ставке по сравнению с прямым владением. Значимая оптимизация в виде выгоды 10% по сравнению с обычной ставкой, скорее всего, увы, перестанет работать.
Его смысл теперь исключительно в преемственности, защите активов и освобождении выплат бенефициарам. Если фонд создавался ради экономии — модель нужно срочно пересматривать.
Можно предположить, что законодатель намеренно лишает возможности сэкономить на налогах владельцев крупных активов. Напомню вход для личного фонда 100 млн. руб. (п. 4 ст. 123.20-4 ГК РФ).
ЗПИФ и ИПИФ для квалифицированных инвесторов
Фонд становится плательщиком налога на прибыль по пассивным доходам (дивиденды, проценты, роялти, аренда) по ставке 15%.
Налог удерживает управляющая компания как налоговый агент, не позднее 28-го числа следующего месяца. Пайщик сможет зачесть налог, уплаченный фондом, по специальной формуле.
По сути, отсрочка налогообложения внутри закрытого фонда для пассивных доходов перестает работать в прежнем виде.
Для КИК правила ужесточаются
Порог контроля по доле повышается с 25% до 50%. Миноритарии в совместных структурах с нерезидентами выйдут из режима КИК. Правило «более 10% при совокупной доле резидентов РФ более 50%» сохраняется.
Единоличный контроль по личному закону или уставу приравнивается к доле в 100%. Это касается трастов, фондов и компаний, где контроль не вытекает из доли. Критерий пока не раскрыт, ждем разъяснений.
Отменяется освобождаемый порог прибыли в 10 млн руб. Ко всей прибыли КИК будет применяться шкала до 22%.
Особенно драматично это для тех, у кого прибыль КИК до 10 млн: раньше налога не было вообще, теперь — платить со всей суммы.
Штрафы растут кратно: за непредставление уведомления о КИК — с 500 до 754 тыс. руб. за каждую компанию, за недостоверные сведения — с 50 до 104 тыс. руб., за уведомление об участии — с 100 до 120 тыс. руб.
НДС 22% на товары из зарубежных интернет-магазинов
Если говорить еще о повышении налогообложения. Достанется и любителям заказывать из-за рубежа. На товары электронной трансграничной торговли вешают НДС 22%. Причем платить его будут не покупатели напрямую, а площадки — в роли налоговых агентов. Для бизнеса, который работает с зарубежными маркетплейсами, это означает одно: пересчитывайте себестоимость заранее, а не в момент оформления поставки. Для конечного потребителя это отразится на росте цен.
Туда же — таможенный сбор 100 ₽ за посылку до двухсот евро для личного пользования. Мелочь, но приятного мало.
Необлагаемый порог по вкладам сохраняется
Хорошая новость для тех, у кого небольшие сбережения. Лимит в 1 млн рублей (умноженный на максимальную ключевую ставку) сохраняется. В 2026 году этот порог составляет 160 тыс. руб. — именно столько процентного дохода не облагается налогом.
Но с 2027 года меняется механика. Банки станут налоговыми агентами и будут удерживать НДФЛ при выплате процентов. Необлагаемая база будет считаться по максимальной ставке за предыдущий год. При этом сам порог никуда не исчезает.
Что известно о сроках
Законопроект по состоянию на 06.10.2026 не принят. В конце сентября только внесен бюджетный пакет в Правительство РФ и проект бюджета на 2027–2029 годы ушел в Госдуму.
Указанные поправки должны пройти рассмотрение и быть приняты в установленном для законопроекта порядке. До этого действуют нынешние нормы. Пока предложенные ставки и правила не стоит учитывать в расчетах как уже обязательные.
✅ Подписывайтесь, следите за актуальными новостями!
Что делать до 31 декабря 2026 года
- Провести аудит дивидендной политики. Если есть возможность — вывести дивиденды сейчас, зафиксировав ставку 15%.
- Попытаться закрыть корпоративные сделки. Если планировался выход участника из ООО или ликвидация компании с распределением имущества — делайте это в 2026 году, пока действует ставка 15%, а не будущие 22%. Правда времени на это остается катастрофически мало.
- Закрыть ООО и распределить активы гораздо выгоднее до конца 2026 г.
- Провести ревизию КИК. Проверить пороги контроля и подготовить бюджеты на уплату налога со всей прибыли без учета 10-миллионной льготы.
- Пересмотреть структуру владения. Оценить эффективность личных фондов и ЗПИФ. Если они держались только на налоговой экономии — начинайте готовить альтернативные модели.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖