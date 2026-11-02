НДС при выплате дивидендов недвижимостью в 2026–2027 годах. Есть ли шанс отстоять неначисление налога в суде?

Сколько стоит выбор между двумя позициями?

Посчитаем денежки. Как говорится, самое интересное.

Предположим, ООО «Эквити» приобрело здание в 2025 году за 60 млн рублей, в том числе НДС 20% — 10 млн рублей. Стоимость без НДС — 50 млн рублей. Входной НДС в размере 10 млн рублей общество полностью приняло к вычету. Кроме того, в первоначальную стоимость здания были включены документально подтверждённые дополнительные затраты в размере 10 млн рублей, не содержащие предъявленного к вычету НДС.

Таким образом, первоначальная стоимость здания в бухгалтерском учёте составила 60 млн рублей. К моменту передачи участнику остаточная стоимость снизилась до 18 млн рублей, то есть до 30% первоначальной. Для целей примера предполагается, что стоимость передачи здания составляет 60 млн рублей без учёта НДС.



Вариант 1. Начисляем НДС по позиции Минфина.

Налоговая база — 60 млн рублей. НДС по ставке 22%: 60 млн × 22% = 13,2 млн рублей. Восстанавливать ранее принятый к вычету входной НДС по зданию не требуется, поскольку передача рассматривается как облагаемая НДС операция.



Вариант 2. Не начисляем НДС, опираясь на положительную, но не новую судебную практику.

Здесь необходимо отдельно рассмотреть вопрос о ранее принятом к вычету НДС. Инспекция может поставить вопрос о восстановлении входного налога, ссылаясь на подпункт 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ. Для основных средств эта норма предусматривает восстановление НДС пропорционально остаточной (балансовой) стоимости без учёта переоценки. Если в конкретной ситуации будет признано, что имеются основания для применения этого правила, расчёт будет следующим: 10 млн × 30% = 3 млн рублей.



Но я бы не представляла восстановление этих 3 млн рублей как безусловную обязанность при любом варианте неначисления НДС. Подпункт 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ отсылает к операциям, перечисленным в пункте 2 этой статьи. Передача недвижимости в счёт дивидендов не названа там отдельным основанием для восстановления. Поэтому при использовании судебной позиции необходимо отдельно оценить, применимы ли к конкретной операции соответствующие положения статьи 170 НК РФ.

Иными словами, сумма 3 млн рублей в нашем примере — возможный вариант налоговых последствий, если инспекция или суд признают применимым механизм восстановления, а не заранее установленная сумма налога к уплате.

Показатель Начисляем НДС Не начисляем НДС НДС с передачи 13,2 млн 0 Возможное восстановление входного НДС 0 3 млн Нагрузка по НДС в приведённом сценарии 13,2 млн 3 млн

При таком подходе разница составляет 10,2 млн рублей. Если здание полностью самортизировано и его остаточная стоимость равна нулю, сумма восстановления по правилу пропорционального расчёта также будет нулевой. Но это не означает, что отсутствие остаточной стоимости само по себе гарантирует отсутствие других налоговых последствий.



Отдельно обращу внимание на расчётную оговорку. В примере 60 млн рублей — стоимость передачи без НДС. Если же 60 млн рублей представляют собой всю сумму обязательства по дивидендам, включая налог, расчёт будет иным: 60 млн × 22 / 122 = 10,82 млн рублей. Поэтому условия оценки имущества, размер обязательства по дивидендам и порядок оформления передачи необходимо согласовать заранее.

Напомню, в отношении налога на прибыль в НК РФ позиция изменилась принципиально. Если общество применяет ОСНО, с 2026 года необходимо учитывать новую редакцию пункта 2 статьи 249 НК РФ.

Если передача недвижимости подпадает под правило о погашении ранее возникшего денежного обязательства, выручка от реализации определяется в размере погашаемого обязательства с учётом статьи 105.3 НК РФ. При этом доход можно уменьшить на стоимость реализованного имущества по правилам статьи 268 НК РФ.

В нашем примере: доход от реализации — 60 млн рублей, расход в виде остаточной стоимости — 18 млн рублей, налоговая база — 42 млн рублей. При общей ставке налога на прибыль 25% налог составит: 42 млн × 25% = 10,5 млн рублей.



Таким образом, последствия по налогу на прибыль и НДС с 2026 года нужно анализировать отдельно. Хотя обычно то, что облагается налогом на прибыль, облагается НДС (исключение — земля и жилые объекты). По налогу на прибыль действует новая норма, но её применимость зависит от того, возникло ли у общества именно денежное обязательство, которое впоследствии погашается передачей имущества.

По НДС сохраняется самостоятельная правовая дискуссия, поскольку изменения в главу 21 НК РФ непосредственно не внесены. Но я всё равно оцениваю риски как высокие желание налоговиков на местах доначислить в этой ситуации налог будет вполне логично.