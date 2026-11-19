Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова. Я консультирую по налоговому планированию и оптимизации налогового обложения, провожу налоговый аудит. Продолжаю раскрывать тему налогообложения нерезидентов и оптимизации налогообложения в 2027 г.
Продажа активов в России ИП — нерезидентом на УСН
Размер налога зависит от одного обстоятельства: использовались ли активы в предпринимательской деятельности.
Ниже оба варианта на одном и том же примере — продажа недвижимости за 10 млн рублей, купленной за 6 млн рублей с уплаченным входным НДС.
Вариант А. Активы использовались в бизнесе (или продажа связана с деятельностью, указанной в ЕГРИП).
Доход облагается налогом на упрощёнке, а не НДФЛ: ИП на УСН освобождён от НДФЛ в отношении доходов от предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 346.11 НК РФ). Доходы от продажи недвижимости признаются предпринимательскими, если ИП приобрёл имущество для перепродажи либо зарегистрировал в ЕГРИП вид деятельности по продаже недвижимости — даже когда объекты в бизнесе фактически не использовались (письма Минфина РФ № 03-11-11/120087 от 28.11.2024 г. и № 03-11-11/92368 от 16.11.2021 г.).
Статус резидента или нерезидента на применение упрощёнки не влияет (письмо Минфина РФ № 03-11-11/6946 от 30.01.2023 г.). Ставка по объекту «доходы» — 6 %: 10 000 000 ₽ × 6 % = 600 000 рублей (п. 1 ст. 346.20 НК РФ), регионы вправе снижать её до 1 %. По объекту «доходы минус расходы» — 15 % (п. 2 ст. 346.20 НК РФ).
При продаже коммерческой недвижимости ИП на упрощёнке платит налог при УСН и НДС, если не применяет освобождение при выручке более 20 млн. руб.
Продажа нежилых зданий, помещений и сооружений облагается НДС независимо от амортизации (подп. 1, 2 п. 1 ст. 146 НК РФ), жилые дома, квартиры и доли в них освобождены от налога (подп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ), а продажа земельных участков НДС не облагается вовсе (подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ). Освобождение от НДС применяется, если доходы за предыдущий год не превысили 20 млн рублей — лимит зафиксирован на 2026–2029 годы (п. 1 ст. 145 НК РФ, Закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ).
Если недвижимость учтена по стоимости с уплаченным входным НДС, налоговая база — разница между ценой продажи и стоимостью приобретения (п. 3 ст. 154 НК РФ), налог исчисляется по расчётной ставке 22/122 (или 10/110 — в зависимости от вида имущества): (10 000 000 − 6 000 000) × 22/122 = 721 311,48 рубля.
Вариант Б. Имущество не использовалось в бизнесе и деятельность по продаже недвижимости в ЕГРИП не зарегистрирована.
Доход облагается НДФЛ по ставке 30 % без права уменьшить его на вычет или расходы: 10 000 000 ₽ × 30 % = 3 000 000 рублей (п. 3 ст. 224 НК РФ). Имущественный вычет и подтверждённые расходы применяются только к доходам, облагаемым по ставкам 13 (15) % (абз. 3 п. 3 ст. 214.10, п. 3 ст. 210 НК РФ).
Вариант А: активы в бизнесе (УСН)
Вариант Б: вне бизнеса (НДФЛ)
Налог
600 000 ₽ (6 % с дохода; регионы могут снизить до 1 %)
3 000 000 ₽ (30 % со всей суммы, без вычетов)
НДС
721 311,48 ₽ (22/122 с разницы цены и стоимости приобретения); освобождение при доходах до 20 млн ₽
—
Итого ориентировочно
≈ 1,32 млн ₽
3 000 000 ₽
Таблица 4. Продажа недвижимости ИП-нерезидентом: два сценария на одном примере
Где здесь риск. При разовой продаже не всегда очевидно, признаётся ли доход предпринимательским: арбитражная практика признаёт УСН при систематических продажах (Определение Верховного суда от 04.05.2016 № 301-КГ16-3363). Чтобы исключить риск доначислений, безопаснее получить дополнительное мнение эксперта по вашей конкретной ситуации. Один запрос — и вы спите спокойно.
Вывод недвижимости из ООО на участника — нерезидента в 2026 и 2027 годах
Выход участника из общества. Право выхода есть только если оно предусмотрено уставом и в обществе останется хотя бы один участник (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). При выходе общество выплачивает действительную стоимость доли либо, с согласия участника, выдаёт в натуре имущество такой же стоимости в течение трёх месяцев со дня возникновения обязанности, если иной срок не предусмотрен уставом (п. 6.1 ст. 23 Федерального закона № 14-ФЗ).
Общество не вправе выдавать имущество, если на этот момент оно отвечает признакам банкротства либо такие признаки появятся в результате выдачи (п. 8 ст. 23 Федерального закона № 14-ФЗ). Суды подтверждают, что сделки по выводу активов, совершённые обществом в период, когда действительная стоимость вышедшему участнику не выплачена и выплата стала невозможной, признаются недействительными (дело А59-5346/2024). Это не формальность, ведь банкротные управляющие охотятся за такими сделками годами.
НДФЛ у участника-нерезидента
Доход в виде имущественных прав (имущества) при выходе или при распределении имущества ликвидируемой организации — это доход в натуральной форме, стоимость определяется по правилам ст. 105.3 НК РФ (подп. 1.1 п. 2 ст. 211 НК РФ).
Исчислить и удержать НДФЛ обязано ООО как налоговый агент (подп. 1 п. 1 ст. 208, п. 1, 2 ст. 226 НК РФ). Нерезидент заявить расходы на приобретение доли не вправе, поэтому вся выплата признаётся превышением и приравнивается к дивидендам (подп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ).
Если участник не имеет статуса иностранного агента, НДФЛ удерживается по ставке 15 %: 10 000 000 ₽ × 15 % = 1 500 000 рублей (п. 3 ст. 224 НК РФ); по соглашению об избежании двойного налогообложения возможна пониженная ставка при подтверждении резидентства (ст. 7 НК РФ, письмо ФНС № БС-36-11/7747@ от 03.09.2026 г.). Для иноагентов налог считается со всей суммы по ставке 30 %: 3 000 000 рублей (п. 3, 6 ст. 224 НК РФ). И последнее: с 1 января 2026 года обложение действует независимо от срока владения долями — прежнее освобождение для долей в собственности более пяти лет отменено (п. 17.2 ст. 217 НК РФ).
НДС у ООО.
Передача имущества участнику при выходе в пределах первоначального взноса реализацией не признаётся и НДС не облагается (подп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ).
Стоимость, превышающая первоначальный взнос, облагается НДС (подп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ, письма Минфина РФ № 03-07-11/111458 от 12.11.2024 г. и № 03-07-11/144 от 14.05.2012 г.).
При рыночной стоимости недвижимости 10 млн рублей и взносе 100 тысяч превышение — 9 900 000 рублей; для имущества, учтённого по стоимости с налогом, налог исчисляется расчётно по ставке 22/122: (10 000 000 − 100 000) × 22/122 = 1 785 245,90 рубля (п. 3 ст. 154 НК РФ). Плательщиком налога при передаче является передающая сторона — ООО, включая общества на упрощёнке.
Таблица 5. Налоги при выводе недвижимости на участника-нерезидента
Налог
Кто платит
База и ставка
Сумма на примере
НДФЛ
ООО — налоговый агент
15 % со всей выплаты (30 % для иноагента)
1 500 000 ₽ (3 000 000 ₽)
НДС
ООО, в т. ч. на УСН
22/122 с превышения первоначального взноса: (10 млн − 0,1 млн) × 22/122
1 785 245,90 ₽
Распределение недвижимости при ликвидации ООО устроено так же, доход участника-нерезидента — стоимость полученного имущества, налог удерживает ООО по ставке 15 % как с дивидендов, а для иноагента — 30 % (подп. 1 п. 1 ст. 208, п. 3 ст. 224 НК РФ).
При выплате имуществом перед ликвидацией налоговые обязательства по НДС следует рассчитать до начала распределения, чтобы правильно определить, какие средства подлежат распределению между участниками.
Что меняется между 2026 и 2027 годами.
Налогообложение выплаты действительной стоимости доли в 2026 и 2027 годах не различается — обложение по ставке 15 % действует с 2026 года. Изменения касаются общества и соглашений.
С 1 января 2027 года при выходе участника и передаче ему имущества доходом ООО на упрощёнке признаётся сама действительная стоимость доли — учесть доход нужно на следующий день после перехода права собственности на имущество к участнику (п. 1.1 ст. 346.17 НК РФ, Закон от 23.03.2026 № 70-ФЗ).
С 1 января 2027 года Германия приостанавливает действие соглашения в полном объёме (информационное сообщение Минфина от 15.07.2026), а действие соглашений с рядом других стран уже прекращено или приостановлено.
На 2027 год законодатели предлагают повысить налог с дивидендов на счета «С» с 15 до 35 % (законопроект № 617-9) — до принятия применять нельзя. Обновлён и порядок заполнения 6-НДФЛ: появились коды статуса налогоплательщика «9» — для гражданина — налогового резидента страны ЕАЭС, не являющегося резидентом РФ, и «0» — для иноагентов (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ в новой редакции). Это касается и отражения выплат действительной стоимости доли.
Про фиксированные авансовые платежи иностранцев — отдельно, потому что многие про них забывают. С 1 января 2027 года расширен перечень иностранных граждан, которые платят фиксированные авансовые платежи по НДФЛ: теперь это не только работающие по патенту, но и иностранцы, работающие у физлиц для личных нужд без патента, а также временно или постоянно проживающие в России и трудящиеся у физлиц; для лиц с иждивенцами платёж увеличивается на 50 % за каждого иждивенца (ст. 227.1 НК РФ, Закон от 26.07.2026 № 242-ФЗ).
Базовые размеры — 1 700 рублей и 1 200 рублей в месяц. Если у вас дома работает иностранная гражданка без патента — проверьте, кто платит этот аванс, пока инспекция не поинтересовалась.
3 истории из практики
Октябрь этого года. Клиент — гражданин России, живёт в Дубае четвёртый год, продаёт долю в московском ООО за 60 млн рублей. Купил её в 2021-м, поэтому был твёрдо уверен: пять лет владения — и налог ноль. Рассказываю ему, что с 2026 года эта льгота работает только на резидентов, а резидентом он в 2026-м не был ни одного дня. Молчание в трубку, потом вопрос: «То есть восемнадцать миллионов просто так?» Мы проверили соглашение с ОАЭ — оно действует, подтвердили его налоговое резидентство справкой с апостилем, применили пониженную ставку. Экономия вышла порядка пятнадцати миллионов рублей. Стоимость вопроса — неделя на справку и один день на переписку со мной.
Второй кейс — про итальянскую семью, участников российского ООО. Читали мои статьи и знали про приостановку соглашений, поэтому дивиденды получали с удержанием 15 % по нормам НК РФ, без сюрпризов. Сюрприз ждал в другом: возврат излишне удержанного налога положен только на счёт типа «С», а счёта у семьи не было — открывали месяц, потом ещё месяц ждали возврат. Вывод я сделала простой: счёт «С» нужно открывать до сделки, а не после неё.
Третий — про недвижимость. ИП-нерезидент собирался продавать коммерческое помещение и планировал сделку на январь 2027-го, потому что «слышал, что упрощёнку для нерезидентов закрывают». Не закрывают. Понимаю, что из-за границы тяжело следить за новшествами и много фейков, но не закрывают.
Мы посчитали оба варианта: «НДФЛ 30 %» — три миллиона рублей с десяти; «УСН 6 % плюс НДС расчётным методом» — примерно 1,32 миллиона. Разница больше полутора миллионов на одной сделке. Структура продажи, вид деятельности в ЕГРИП и разумный выбор объекта налогообложения решили всё. Это и есть та самая оптимизация, за которую не бывает стыдно честная, прозрачная, подтверждённая документами.
Вместо заключения
Если вы узнали в этих историях свою ситуацию — не откладывайте. Статус считается на дату каждой выплаты, соглашения денонсируются без предупреждения, а уведомление по КИК подаётся строго до 20 марта. Сделки, которые «мы потом как-нибудь поправим», в моей практике поправляются дорого и плохо. Важно вовремя принимать решения, а не разводить потом руками, что не знали и попали.
Если тема откликнулась и есть вопросы по вашей ситуации дайте знать. До встречи в следующих выпусках!
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖