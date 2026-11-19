Продажа активов в России ИП — нерезидентом на УСН

Ниже оба варианта на одном и том же примере — продажа недвижимости за 10 млн рублей, купленной за 6 млн рублей с уплаченным входным НДС.

Размер налога зависит от одного обстоятельства: использовались ли активы в предпринимательской деятельности.

Вариант А. Активы использовались в бизнесе (или продажа связана с деятельностью, указанной в ЕГРИП).

Доход облагается налогом на упрощёнке, а не НДФЛ: ИП на УСН освобождён от НДФЛ в отношении доходов от предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 346.11 НК РФ). Доходы от продажи недвижимости признаются предпринимательскими, если ИП приобрёл имущество для перепродажи либо зарегистрировал в ЕГРИП вид деятельности по продаже недвижимости — даже когда объекты в бизнесе фактически не использовались (письма Минфина РФ № 03-11-11/120087 от 28.11.2024 г. и № 03-11-11/92368 от 16.11.2021 г.).

Статус резидента или нерезидента на применение упрощёнки не влияет (письмо Минфина РФ № 03-11-11/6946 от 30.01.2023 г.). Ставка по объекту «доходы» — 6 %: 10 000 000 ₽ × 6 % = 600 000 рублей (п. 1 ст. 346.20 НК РФ), регионы вправе снижать её до 1 %. По объекту «доходы минус расходы» — 15 % (п. 2 ст. 346.20 НК РФ).

При продаже коммерческой недвижимости ИП на упрощёнке платит налог при УСН и НДС, если не применяет освобождение при выручке более 20 млн. руб.

Продажа нежилых зданий, помещений и сооружений облагается НДС независимо от амортизации (подп. 1, 2 п. 1 ст. 146 НК РФ), жилые дома, квартиры и доли в них освобождены от налога (подп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ), а продажа земельных участков НДС не облагается вовсе (подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ). Освобождение от НДС применяется, если доходы за предыдущий год не превысили 20 млн рублей — лимит зафиксирован на 2026–2029 годы (п. 1 ст. 145 НК РФ, Закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ).

Если недвижимость учтена по стоимости с уплаченным входным НДС, налоговая база — разница между ценой продажи и стоимостью приобретения (п. 3 ст. 154 НК РФ), налог исчисляется по расчётной ставке 22/122 (или 10/110 — в зависимости от вида имущества): (10 000 000 − 6 000 000) × 22/122 = 721 311,48 рубля.