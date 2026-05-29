Для получения информации о товаре (ТС ПИоТ) становится обязательным для всех продавцов маркированных товаров

С 1 июля 2026 года использование технических средств получения информации о товаре (ТС ПИоТ) становится обязательным для всех продавцов маркированных товаров, которые указывают код маркировки в фискальном чеке для соблюдения требований разрешительного режима.

С 1 июля 2026 года использование технических средств получения информации о товаре (ТС ПИоТ) становится обязательным для всех продавцов маркированных товаров, которые указывают код маркировки в фискальном чеке для соблюдения требований разрешительного режима. Это изменение закреплено в приказе Минпромторга РФ №2044 от 25 апреля 2025 года и постановлениях Правительства РФ №303 от 19 марта 2020 года и №1944 от 21 ноября 2023 года.

Что такое ТС ПИоТ

ТС ПИоТ — это сертифицированное программное обеспечение, которое обеспечивает взаимодействие между кассовым аппаратом и системой маркировки «Честный знак». Модуль создаёт защищённый шлюз, через который проходят все запросы по проверке кодов маркировки. Он выполняет следующие функции:

передаёт данные о работе кассы в ГИС МТ (Государственную информационную систему мониторинга товаров);

контролирует работоспособность кассовой зоны, терминалов и фискальных накопителей;

проверяет корректность распознавания и считывания Data Matrix и штрих-кодов;

блокирует продажу товаров, запрещённых к реализации по данным системы маркировки.

Как работает ТС ПИоТ

При продаже маркированного товара кассир сканирует код DataMatrix на упаковке. В этот момент ТС ПИоТ:

Передаёт в систему «Честный знак» сведения о продаже. Фиксирует, что товар выбыл из оборота в рознице. Проверяет, что код считывается сканером, а кассовая программа правильно его обрабатывает.

Если код проблемный (например, отсутствует в базе, уже был выведен из оборота, истёк срок годности и т. д.), ТС ПИоТ заблокирует продажу и не даст пробить чек.

Кто должен использовать ТС ПИоТ

Обязаны применять ТС ПИоТ все организации и ИП, продающие маркированный товар в розницу: магазины, торговые сети, интернет-магазины и другие точки продаж обуви, одежды, косметики, лекарств, воды, сигарет, стройматериалов и др..

Исключения:

Общепит. Если кафе или ресторан продаёт товар как часть услуги общепита и указывает в чеке GTIN, а не код маркировки, ТС ПИоТ не требуется. Но если продаётся маркированный товар в заводской упаковке навынос — как обычный магазин, — ТС ПИоТ нужен.

Вендинговые аппараты. Если торговля ведётся через вендинговые автоматы, ТС ПИоТ не требуется.

Маркетплейсы. Если маркетплейс выступает как агент и проводит расчёты с покупателем через зарегистрированную на себя ККТ (например, при схеме FBO), ответственность за использование ТС ПИоТ ложится на маркетплейс. Продавец должен проверить, что в договоре (оферте) с агентом отражено его обязательство соблюдать требования 54-ФЗ и постановления Правительства 1944 в актуальных редакциях.

Подготовка к введению ТС ПИоТ

До 1 июля 2026 года необходимо:

Проверить совместимость оборудования и ПО с ТС ПИоТ. Это можно сделать в разделе «Калькулятор совместимости» на сайте или уточнить у разработчика. Зарегистрироваться в личном кабинете ЕСП (Единой сервисной платформы — официального разработчика ТС ПИоТ). Оформить и оплатить подписку за ТС ПИоТ. Базовая цена — 5000 рублей за годовую лицензию. Возможно, потребуется обновить прошивку кассы и включить модуль ТС ПИоТ.

Последствия работы без ТС ПИоТ

Продажа маркированных товаров без установленного модуля ТС ПИоТ будет приравниваться к нарушению правил маркировки. Предусмотрены штрафы по статье 15.12 КоАП РФ:

для ИП — до 10 000 рублей;

для юрлиц — до 300 000 рублей;

возможна конфискация немаркированного товара.

Кроме того, после 1 июля 2026 года технически провести продажу маркированного товара без ТС ПИоТ будет невозможно — система заблокирует операцию на этапе сканирования кода.

Оператор «Честного знака» в автоматическом режиме отслеживает фискальные данные с касс. Если коды маркировки пробиваются без ТС ПИоТ, нарушение фиксируется дистанционно, материалы направляются в Роспотребнадзор.

Источник