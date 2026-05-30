С 1 октября в России заработают новые правила для денег

С 1 октября 2026 года в России действительно появятся новые возможности и ограничения, связанные с денежными операциями. Рассмотрим ключевые изменения.

Пополнение счёта наличными через банкоматы других банков

С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные на свой счёт через банкоматы любых банков — участников Системы быстрых платежей (СБП). Это означает, что пополнить счёт можно будет через устройства других кредитных организаций, а не только через банкоматы своего банка или партнёрской сети. Деньги будут зачисляться мгновенно через СБП.

Лимиты на такие операции:

не более 25 тысяч рублей за одну операцию;

максимум 50 тысяч рублей в сутки;

не более 200 тысяч рублей в месяц.

Эти ограничения введены для минимизации рисков мошенничества. Новая функция особенно удобна в небольших городах и удалённых районах, где сеть конкретного банка может быть недоступна.

Ограничения на переводы через СБП

Информация о том, что с 1 октября будут ограничены все переводы через СБП, не соответствует действительности. Лимиты касаются только нового сценария — пополнения счёта наличными через банкоматы других банков. Обычные переводы через СБП останутся без изменений.

В частности, как и раньше, комиссия не будет взиматься:

при переводах на общую сумму до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках;

при переводах другим физическим лицам на сумму до 100 тысяч рублей.

Трансграничные переводы через СБП

Планируется, что 12 крупных банков (системно значимые кредитные организации) обяжут предоставить клиентам возможность получать трансграничные переводы от других физических лиц через СБП. Однако эта норма должна вступить в силу позже — с 1 апреля 2027 года.

