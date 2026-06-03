С 1 сентября в РФ вступают в силу новые изменения в Трудовой кодекс

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу масштабные поправки в Трудовой кодекс РФ, внесенные Федеральным законом от 25 мая 2026 года №144-ФЗ. Изменения затрагивают вопросы сверхурочной работы, режима рабочего времени, отпусков, увольнения работников и оформления срочных трудовых договоров.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу масштабные поправки в Трудовой кодекс РФ, внесённые Федеральным законом от 25 мая 2026 года №144-ФЗ. Изменения затрагивают вопросы сверхурочной работы, режима рабочего времени, отпусков, увольнения работников и оформления срочных трудовых договоров.

Сверхурочная работа

По соглашению между работником и работодателем годовой лимит сверхурочной работы можно будет увеличить до 240 часов, если это предусмотрено коллективным или отраслевым соглашением. Сейчас лимит составляет 120 часов в год и не предусматривает увеличения.

Оплата сверхурочных:

в пределах 120 часов: первые 2 часа — не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном;

начиная со 121-го часа (сверх лимита) — каждый час не менее чем в двойном размере.

При суммированном учёте рабочего времени оплата исходит из величины сверхурочного времени, приходящегося на день (смену) учётного периода, в котором осуществлялась сверхурочная работа.

Особые условия для некоторых категорий работников:

Лица пенсионного и предпенсионного возраста, а также работники с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 могут привлекаться к сверхурочной работе сверх 120 часов в год только при соблюдении трёх условий: письменное согласие работника, отсутствие запрета по медицинскому заключению и письменное ознакомление с правом отказаться.

Для работников государственных и муниципальных учреждений, у которых внутреннее совместительство превышает 1/4 месячной нормы, а также для работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4 лимит остаётся строгим — 120 часов в год, увеличивать его нельзя.

Работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день в год с сохранением среднего заработка.

Для работников железнодорожного транспорта (машинисты, диспетчеры и др.), у которых установлен суммированный учёт рабочего времени, вводится отдельная статья — 329¹ ТК РФ. Оплата сверхурочных для них будет производиться по тем же правилам, что и для остальных работников, но с учётом специфики их работы. Перечень таких категорий утвердит Минтранс по согласованию с Минтрудом и с учётом мнения профсоюза и объединения работодателей.

Неполное рабочее время

С 1 сентября 2026 года работодатели обязаны рассматривать заявление работника, имеющего право на режим неполного рабочего времени, не позднее 5 рабочих дней со дня его получения. Это касается, в частности, беременных женщин, одного из родителей ребёнка до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет), а также работников, ухаживающих за больным членом семьи по медзаключению.

Отзыв из ежегодного отпуска

С 1 сентября 2026 года в ряде случаев можно будет отзывать из ежегодного оплачиваемого отпуска работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, — для предотвращения катастрофы, производственной аварии, а также для устранения их последствий. Неиспользованная часть отпуска по выбору работника либо предоставляется в удобное время в текущем рабочем году, либо присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.

При этом по-прежнему не допускается отзыв из отпуска работников до 18 лет и беременных женщин.

Работодатель должен установить порядок отзыва работников из отпуска в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. Также такой порядок можно определить трудовым договором. Новые правила устанавливают, что фактически отработанные часы отозванного из отпуска сотрудника должны оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Увольнение по инициативе работодателя

С 1 сентября 2026 года работодатели получат дополнительное основание для увольнения работников, совершивших хищение, растрату, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сейчас увольнение возможно при наличии вступившего в законную силу приговора суда либо постановления по делу об административном правонарушении. С 1 сентября 2026 года увольнять можно будет также, если суд вынес решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, в том числе с назначением судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям означает, что лицо освобождается от уголовной ответственности и наказания, но всё же считается совершившим преступление. Так, уголовное дело может быть прекращено в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), возмещением ущерба (ст. 76.1 УК РФ), назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ), а также по основаниям, связанным с прохождением военной службы (ст. 78.1 УК РФ).

Срочные трудовые договоры

Внесены поправки в статью 59 ТК РФ. Лимит для субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) увеличен с 35 до 70 человек. Это означает, что больше малых предприятий смогут нанимать сотрудников по срочным договорам (например, на год) без риска переквалификации договора в бессрочный.

Лимит в сфере розничной торговли и бытового обслуживания остаётся прежним — 20 человек.

Новые правила применяются при заключении срочных трудовых договоров после 1 сентября 2026 года. Срочные трудовые договоры, заключённые ранее, продолжают действовать до истечения их срока.

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