📉 Дивидендный гэп — что это и почему он важен для инвесторов?

🔹 Что такое дивидендный гэп?
Это падение цены акции примерно на размер выплаченных дивидендов после даты отсечки (когда фиксируется список акционеров).
📌 Пример:
• Акция стоила 100 ₽
• Компания выплатила 10 ₽ дивидендов
• После отсечки цена может упасть до ~90 ₽ — это и есть дивидендный гэп
🔹 Почему так происходит?
- Рост спроса на акции после объявления дивидендов
- Увеличение стоимости акций до закрытия реестра
- Массовая продажа акций инвесторами после закрытия реестра
- Уход инвесторов, купивших акции только ради дивидендов
🔹Особенности гэпа
- Размер гэпа обычно соответствует размеру дивидендов, но может быть и больше, если:
- Рыночные ожидания по дивидендам не оправдались
- На рынке сложилась негативная ситуация
- Инвесторы сомневаются в будущих выплатах
🔹Закрытие гэпа
Закрытие дивидендного гэпа — это возврат стоимости акции к прежнему уровню.
Процесс может занять:
- От нескольких дней до нескольких месяцев
- Иногда гэп не закрывается годами
- В редких случаях гэп может не закрыться вообще
🔹Факторы влияния
На скорость закрытия гэпа влияют:
- Финансовое состояние компании
- Настроения инвесторов
- Макроэкономическая ситуация
- Общая динамика рынка
🔹 Что делать инвестору?
- Покупка акций после падения цены
- Продажа перед дивидендной отсечкой для фиксации прибыли
- Важно проводить тщательный анализ компании
- Учитывать риски длительного закрытия гэпа
⚠️Важные риски
- Риск длительного закрытия гэпа
- Возможность падения цены ниже уровня гэпа
- Необходимость анализа состояния компании
- Влияние внешних рыночных факторов
🔹 Мой опыт покупки акций после дивидендного гэпа
Я несколько раз успешно использовала дивидендный гэп, чтобы увеличить количество акций в своем портфеле. Вот как это работает:
📉 Как я это делала?
1️⃣ Выбирала надежные компании с историей восстановления цены
2️⃣ Ждала дату отсечки
3️⃣ Покупала на просадке, получая:
✔️ Больше акций за те же деньги
Сейчас планирую покупать за несколько месяцев до гэпа. Идея в том, что получу дивиденды и сразу вложу в эти же акции, но уже по низкой цене.
⚠️ Важные нюансы
• Работает только с качественными акциями
• Нужно дождаться реального гэпа (иногда рынок заранее закладывает падение)
• Лучше покупать постепенно (лесенкой) — гэп может углубляться
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
