📉 Дивидендный гэп — что это и почему он важен для инвесторов?

• После отсечки цена может упасть до ~90 ₽ — это и есть дивидендный гэп

Это падение цены акции примерно на размер выплаченных дивидендов после даты отсечки (когда фиксируется список акционеров).

- Размер гэпа обычно соответствует размеру дивидендов, но может быть и больше, если:

- В редких случаях гэп может не закрыться вообще

🔹 Мой опыт покупки акций после дивидендного гэпа

Я несколько раз успешно использовала дивидендный гэп, чтобы увеличить количество акций в своем портфеле. Вот как это работает:

📉 Как я это делала?

1️⃣ Выбирала надежные компании с историей восстановления цены 2️⃣ Ждала дату отсечки 3️⃣ Покупала на просадке, получая: ✔️ Больше акций за те же деньги Сейчас планирую покупать за несколько месяцев до гэпа. Идея в том, что получу дивиденды и сразу вложу в эти же акции, но уже по низкой цене.

⚠️ Важные нюансы