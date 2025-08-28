ЦОК КПП Кадровик 28.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

📉 Дивидендный гэп — что это и почему он важен для инвесторов?

Привет, друзья! Сегодня разберем термин «дивидендный гэп» — это важно знать, если вы инвестируете в акции ради дивидендов.

🔹 Что такое дивидендный гэп?

   Это падение цены акции примерно на размер выплаченных дивидендов после даты отсечки (когда фиксируется список акционеров).

📌 Пример:

• Акция стоила 100 ₽

• Компания выплатила 10 ₽ дивидендов

• После отсечки цена может упасть до ~90 ₽ — это и есть дивидендный гэп

🔹 Почему так происходит?

- Рост спроса на акции после объявления дивидендов

- Увеличение стоимости акций до закрытия реестра

- Массовая продажа акций инвесторами после закрытия реестра

- Уход инвесторов, купивших акции только ради дивидендов

🔹Особенности гэпа

- Размер гэпа обычно соответствует размеру дивидендов, но может быть и больше, если:

- Рыночные ожидания по дивидендам не оправдались

- На рынке сложилась негативная ситуация

- Инвесторы сомневаются в будущих выплатах

🔹Закрытие гэпа

Закрытие дивидендного гэпа — это возврат стоимости акции к прежнему уровню.

Процесс может занять:

- От нескольких дней до нескольких месяцев

- Иногда гэп не закрывается годами

- В редких случаях гэп может не закрыться вообще

🔹Факторы влияния

На скорость закрытия гэпа влияют:

- Финансовое состояние компании

- Настроения инвесторов

- Макроэкономическая ситуация

- Общая динамика рынка

🔹 Что делать инвестору?

- Покупка акций после падения цены

- Продажа перед дивидендной отсечкой для фиксации прибыли

- Важно проводить тщательный анализ компании

- Учитывать риски длительного закрытия гэпа

⚠️Важные риски

- Риск длительного закрытия гэпа

- Возможность падения цены ниже уровня гэпа

- Необходимость анализа состояния компании

- Влияние внешних рыночных факторов

🔹 Мой опыт покупки акций после дивидендного гэпа

Я несколько раз успешно использовала дивидендный гэп, чтобы увеличить количество акций в своем портфеле. Вот как это работает:

📉 Как я это делала?

1️⃣ Выбирала надежные компании с историей восстановления цены

2️⃣ Ждала дату отсечки

3️⃣ Покупала на просадке, получая:

✔️ Больше акций за те же деньги

Сейчас планирую покупать за несколько месяцев до гэпа. Идея в том, что  получу дивиденды и сразу вложу в эти же акции, но уже по низкой цене.

⚠️ Важные нюансы

• Работает только с качественными акциями

• Нужно дождаться реального гэпа (иногда рынок заранее закладывает падение)

• Лучше покупать постепенно (лесенкой) — гэп может углубляться

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.        

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

9 подписчиков12 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO