💥 Дивидендная доходность: как считать свою доходность и умножать ее на падении рынка

1️⃣ Какая бывает дивидендная доходность?

Сразу к сути. Доходность считается всегда как дивиденды за 12 месяцев / Цена * 100%. Но есть нюанс:

• Текущая рыночная доходность: Это то, что видят все.

(Дивиденды за 12 месяцев / Текущая цена акции) * 100%

➤ Показывает, сколько % получит новичок, купивший акцию прямо сейчас.

• Ваша личная доходность: (Дивиденды, которые вы получили за 12 месяцев / Ваша цена покупки) * 100%

➤ Показывает реальную отдачу на ваши вложенные деньги. Вот что по-настоящему важно!

Пример: Вы купили акцию за 4000 ₽. Компания платит вам 400 ₽ в год.

Ваша личная доходность = (400 / 4000) * 100% = 10%. И она не меняется, пока не изменятся дивиденды.