💥 Дивидендная доходность: как считать свою доходность и умножать ее на падении рынка

1️⃣ Какая бывает дивидендная доходность?
Сразу к сути. Доходность считается всегда как дивиденды за 12 месяцев / Цена * 100%. Но есть нюанс:
• Текущая рыночная доходность: Это то, что видят все.
(Дивиденды за 12 месяцев / Текущая цена акции) * 100%
➤ Показывает, сколько % получит новичок, купивший акцию прямо сейчас.
• Ваша личная доходность: (Дивиденды, которые вы получили за 12 месяцев / Ваша цена покупки) * 100%
➤ Показывает реальную отдачу на ваши вложенные деньги. Вот что по-настоящему важно!
Пример: Вы купили акцию за 4000 ₽. Компания платит вам 400 ₽ в год.
Ваша личная доходность = (400 / 4000) * 100% = 10%. И она не меняется, пока не изменятся дивиденды.
2️⃣ Как УВЕЛИЧИТЬ свою личную доходность? Волшебство усреднения
Допустим, рынок испугался, и ваша акция упала с 4000 ₽ до 2000 ₽. Паника? Нет, возможность!
Вы докупаете ещё одну такую же акцию за 2000 ₽. Ваш портфель теперь:
• Акция 1: цена покупки 4000 ₽, дивиденды = 400 ₽/год
• Акция 2: цена покупки 2000 ₽, дивиденды = 400 ₽/год
Считаем общую доходность вашего портфеля по этой бумаге:
• Общие вложения: 4000 + 2000 = 6000 ₽
• Годовые дивиденды: 400 + 400 = 800 ₽
• Ваша новая средняя доходность: (800 / 6000) * 100% = 13.33% 🚀
Что произошло?
Вы повысили свою среднюю доходность с 10% до 13.33%, просто купив ту же качественную акцию дешевле. Теперь вы получаете 800 ₽ в год вместо 400 ₽.
3️⃣ ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО (без него никак!)
Усреднение работает ТОЛЬКО если:
✅ Падение цены не должно быть из-за проблем в самом бизнесе (огромные долги, убытки). Ищите причину падения: если это рыночная истерика при крепких показателях — это ваш шанс.
✅ У вас есть кэш. Чтобы докупать на дне, нужны свободные деньги. Всегда держите ликвидный резерв.
✅ Вы верите в компанию. Вы докупаете не просто тикер, а бизнес, в долгосрочных перспективах которого уверены.
Итог:
Ваша личная доходность — это то, что вы контролируете через цену входа.
Рыночные падения — не повод для грусти, а возможность для усреднения и повышения своей будущей доходности.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
Начать дискуссию