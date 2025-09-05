ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
💥 Дивидендная доходность: как считать свою доходность и умножать ее на падении рынка

Всем привет! Сегодня разберем одну из главных магий дивидендных инвесторов: как извлекать выгоду из рыночной паники и системно повышать свою доходность. Все просто и по делу.

1️⃣ Какая бывает дивидендная доходность?

Сразу к сути. Доходность считается всегда как  дивиденды за 12 месяцев / Цена * 100%. Но есть нюанс:

 • Текущая рыночная доходность: Это то, что видят все.

(Дивиденды за 12 месяцев / Текущая цена акции) * 100%

➤ Показывает, сколько % получит новичок, купивший акцию прямо сейчас.

 • Ваша личная доходность: (Дивиденды, которые вы получили за 12 месяцев / Ваша цена покупки) * 100%

➤ Показывает реальную отдачу на ваши вложенные деньги. Вот что по-настоящему важно!

Пример: Вы купили акцию за 4000 ₽. Компания платит вам 400 ₽ в год.

Ваша личная доходность = (400 / 4000) * 100% = 10%. И она не меняется, пока не изменятся дивиденды.

2️⃣ Как УВЕЛИЧИТЬ свою личную доходность? Волшебство усреднения

Допустим, рынок испугался, и ваша акция упала с 4000 ₽ до 2000 ₽. Паника? Нет, возможность!

Вы докупаете ещё одну такую же акцию за 2000 ₽. Ваш портфель теперь:

 • Акция 1: цена покупки 4000 ₽, дивиденды = 400 ₽/год

 • Акция 2: цена покупки 2000 ₽, дивиденды = 400 ₽/год

Считаем общую доходность вашего портфеля по этой бумаге:

 • Общие вложения: 4000 + 2000 = 6000 ₽

 • Годовые дивиденды: 400 + 400 = 800 ₽

 • Ваша новая средняя доходность: (800 / 6000) * 100% = 13.33% 🚀

Что произошло?

Вы повысили свою среднюю доходность с 10% до 13.33%, просто купив ту же качественную акцию дешевле. Теперь вы получаете 800 ₽ в год вместо 400 ₽.

3️⃣ ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО (без него никак!)

Усреднение работает ТОЛЬКО если:

✅ Падение цены не должно быть из-за проблем в самом бизнесе (огромные долги, убытки). Ищите причину падения: если это рыночная истерика при крепких показателях — это ваш шанс.

✅ У вас есть кэш. Чтобы докупать на дне, нужны свободные деньги. Всегда держите ликвидный резерв.

✅ Вы верите в компанию. Вы докупаете не просто тикер, а бизнес, в долгосрочных перспективах которого уверены.

Итог:

Ваша личная доходность — это то, что вы контролируете через цену входа.

Рыночные падения — не повод для грусти, а возможность для усреднения и повышения своей будущей доходности.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

