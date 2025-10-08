🎯 Точка входа в акции: главный ключ к прибыли или второстепенная деталь?

🤔 Почему точка входа ВАЖНА?

Точка входа — это цена, по которой вы покупаете актив. От нее зависит очень многое:

· 📈 Прямое влияние на доходность: Чем дешевле вы купили, тем выше ваша потенциальная прибыль. Покупка на пике может надолго отправить вас «в минуса» и испытать вашу выдержку на прочность.

· 🛡️ Уровень риска: Заход на высокой цене — это повышенный риск падения. Удачная покупка около дна создает «подушку безопасности» и минимизирует потенциальные убытки.

· 😱 Психологический комфорт: Покупка с просадкой дает вам моральное преимущество. Вы сразу в плюсе, и вам спокойнее держать бумагу. Покупка на максимумах вызывает панику при каждой коррекции.