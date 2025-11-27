🛡Лайфхак: как я пыталась защитить брокерский счет и чуть не попала на комиссию

Всем привет! Сегодня расскажу про свой опыт с безопасностью и неожиданную ловушку от Сбера, в которую я чуть не угодила.

Всё началось с того, что я открыла брокерский счёт и задумалась о безопасности. Идея была железобетонной: завести отдельную сим-карту исключительно для банковских приложений. Чтобы номер этот никто не знал, и он нигде не светился.

Мой план был таким:

1. Взять тариф без звонков, но с интернетом. Мой выбор — СберМобаил за 170 рублей в месяц.

2. Поселить сим-карту в старый телефон. Туда же установить приложение для инвестиций (теперь это DriveInvest).

3. Полная изоляция. Этот телефон всегда дома, его номер не указан нигде, и им не может воспользоваться никто, кроме меня.

И всё работало идеально... Пока не сработало.

В чём подвох?

Я, как и многие, перевожу деньги себе же, но на счета в других банках через СБП. И в один прекрасный месяц общая сумма таких переводов перевалила за 50 000 рублей.

И тут Сбер напомнил о своём правиле: если лимит в 50 тыс. на переводы «не себе» (а для Сбера перевод на номер, не привязанный к смс-уведомлениям, — это перевод «не себе») исчерпан, то дальше — комиссия.

Выходит, я платила за безопасность, а в итоге чуть не стала платить еще и за переводы самой себе.

Что же делать? Нашла обходной путь.

Если столкнулись с такой же ситуацией, не спешите платить комиссию. Всё решается за 2 минуты:

1. Входите в приложение СберБанк Онлайн.

2. В настройках безопасности меняете номер телефона для смс-подтверждения на свой основной (тот, на который вы переводите).

3. Совершаете нужный перевод. Система видит, что номер отправителя и получателя совпадают, и комиссия не взимается.

4. После успешного перевода меняете номер в настройках обратно на свой «безопасный».

Вывод: Идея с отдельной симкой — отличная, но имейте в виду этот технический нюанс. Сбер считает ваши номера телефонов разными «личностями», поэтому переводы между ними платные при исчерпании лимита.