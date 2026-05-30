Как ИТ-компании лишаются налоговых льгот из-за смешанных договоров

Инспекторы ФНС массово аннулируют ИТ-льготы, если в договорах разработка софта переплетена с консалтингом или поставкой оборудования. Как защитить профильную выручку, перестроить документооборот и обойти ловушки смешанных контрактов? В статье – разбор опасных формулировок в актах, правила учета ПАК и готовая инструкция для прохождения проверок.

Пониженная ставка по налогу на прибыль и льготные тарифы страховых взносов в 7,6% позволяют ИТ-бизнесу сохранять значительные оборотные средства. Однако эта финансовая выгода привлекает повышенное внимание со стороны инспекторов ФНС.

Основная зона риска при проверках сместилась из плоскости формального соответствия реестру Минцифры в область реальной квалификации доходов. Налоговые органы детально анализируют структуру выручки, выискивая договоры, в которых разработка программного обеспечения переплетена с сопутствующими услугами.

Где пролегает граница между софтом и консалтингом

Чтобы сохранить право на преференции, компания обязана соблюдать жесткое условие: доля профильной выручки должна составлять не менее 70% от всех доходов (п. 1.15 ст. 284, п. 2.2 ст. 427 НК РФ). Инспекторы ИФНС при аудите проверяют каждый входящий платеж, и первыми под удар попадают смешанные договоры. Если в одном соглашении объединены проектирование архитектуры систем, написание кода, обучение персонала заказчика и дальнейший управленческий консалтинг, налоговики попытаются аннулировать ИТ-статус этих денег.

Позиция проверяющих на местах: Выручка от консультационных услуг, даже если они касаются внедрения вашего собственного софта, не признается профильным доходом. Инспекция просто вычитает эти суммы из общего объема ИТ-выручки. Если из-за этого доля ИТ-доходов упадет хотя бы до 69,9%, компания автоматически лишается льгот за весь отчетный период со всеми вытекающими доначислениями, пенями и штрафами.

Опасность усугубляется при долгосрочных проектах по интеграции систем. Предпроектное исследование бизнес-процессов, которое предшествует созданию программных модулей, проверяющие часто трактуют как обычные аналитические или маркетинговые услуги, не имеющие отношения к разработке.

Особая ловушка кроется в полученных авансах. Если компания получает общую предоплату по смешанному контракту, инспекторы на камеральной проверке потребуют расчет доли ИТ-доходов с раздельным учетом уже на этапе получения денег, не дожидаясь финальных актов.

Ловушка «железа»: когда поставка оборудования аннулирует льготу

Классическая ошибка – это объединение в рамках одного контракта продажи прав на софт и поставки серверного оборудования. Налоговое законодательство четко разделяет доходы от ИТ-деятельности и торговую наценку.

Если ИТ-компания закупает серверы у стороннего дистрибьютора, устанавливает на них свое ПО и передает этот комплекс клиенту по единому соглашению, возникает высокий риск доначислений. Стоимость материальной части инспекторы исключат из профильной выручки.

Важное исключение для ПАК: Спрятать перепродажу чужого «железа» под видом ИТ-услуг не удастся. Единственный законный способ учесть стоимость оборудования в составе профильных 70% — зарегистрировать программно-аппаратный комплекс (ПАК) в едином реестре российского ПО. Если ПАК находится в реестре, доходы от его реализации признаются профильными на уровне закона. Во всех остальных случаях оборудование должно идти строго по отдельной торговой сделке.

Опасные и безопасные формулировки в закрывающих документах

Чтобы пережить камеральную или выездную проверку, ИТ-компании необходимо полностью перестроить терминологию в договорах, спецификациях и актах. Инспекторы оценивают реальное содержание документов, а не название контракта.

Формулировка в акте (ОПАСНО) Как должно быть написано (БЕЗОПАСНО) «Консультирование сотрудников заказчика по вопросам работы системы» «Услуги по установке, тестированию и настройке программного обеспечения» «Техническая поддержка и сопровождение проекта» «Услуги по модификации и адаптации программного обеспечения под инфраструктуру заказчика» «Предпроектный аудит, исследование рынка и бизнес-процессов клиента» «Разработка и согласование технического задания на создание программного обеспечения»

Слова «сопровождение», «обучение» или «управленческий консалтинг» в актах выполненных работ без прямой привязки к техническим процессам адаптации или модификации — это прямой повод для исключения сумм из состава ИТ-выручки.

Четыре правила защиты ИТ-статуса на проверке

Если налоговый орган уже прислал требование о представлении пояснений, защитные действия должны строиться почеткому алгоритму.

Подтвердите ресурсы штатным расписанием. Покажите инспекторам должностные инструкции сотрудников. Код должны писать программисты, архитекторы и тестировщики, а не аналитики общего профиля. Проверяющие должны видеть, что у компании есть реальные технические специалисты для выполнения заявленных ИТ-работ. Очистите учет от «бумажного» софта. При продаже лицензий или предоставлении доступа к облачному ПО (SaaS) убедитесь, что программы разработаны вами (и зафиксированы на счете 04 либо на забалансе как результаты НИОКР) или вы имеете официальные права на их распространение и адаптацию. Защищайте сквозные этапы. Докажите, что сбор требований и проектирование интерфейсов являлись начальным этапом создания софта, без которого написание кода физически невозможно. Для этого всегда прикладывайте к актам утвержденные технические задания (ТЗ). Ссылайтесь на экономическую суть сделки. В мотивированном ответе делайте упор на то, что экономическая цель контракта — это передача или кастомизация работающего цифрового продукта. Все сопутствующие действия носят подчиненный характер и не могут рассматриваться как самостоятельный консалтинговый или торговый бизнес организации.

