Экспертиза как валюта: почему российский аудит делает ставку на просвещение

О том, почему образование стало ключевым инструментом развития для аудиторских компаний и как меняются запросы самих клиентов, порассуждаем в этой статье.

В условиях трансформации экономики и переориентации на новые рынки российский бизнес как никогда нуждается в качественных и глубоких аудиторских услугах. Однако путь к этому лежит не через снижение цен, а через наращивание экспертизы и прозрачности.

Развитие образовательной деятельности приводит к повышению качества услуг, убеждена директор компании «Финансовые технологии – Аудит» Анна Тетерлева.

— Нашему профессиональному сообществу нужно развивать рынок аудита, и я считаю важнейшим инструментом для этого обучение. Мы именно на это нацеливаем всех сотрудников. Наша цель — поделиться с клиентом своей экспертизой, а у профессионального аудитора есть большой опыт с десятками реализованных кейсов в разных отраслях.

К сожалению, демпинг все еще присутствует и остается барьером для рынка, но я уверена, что у сильных прозрачных игроков всегда будут свои клиенты, заинтересованные в том, чтобы получить качественную услугу не просто в виде трех листов аудиторского заключения, а получить разъяснения и рекомендации, связанные с вопросами в том числе и со смежными вопросами, например, из сферы корпоративного управления или внутреннего контроля.

Поэтому мы в компании организуем много просветительской работы, проводим вебинары и семинары. Тем самым мы вносим свой вклад в развитие и улучшение качества бухгалтерского учета и отчетности российских компаний.

По нашему опыту, одна из наиболее востребованных услуг — трансформация и консолидация отчётности по международным стандартам (МСФО). Спрос есть, хотя ещё некоторое время в бизнес-сообществе были мнения, что отчётность по МСФО нам совсем не будет нужна, так как России нужно разрабатывать что-то свое. Но жизнь показала, что это не так. МСФО востребованы бизнесом при развороте экономики на Восток, многие компании ведут внешнеэкономическую деятельность с Китаем, а партнёрам российского бизнеса необходима международная отчетность.

Но и в этом направлении тоже необходимо просвещение. Сегодня в сфере бухгалтерского учета происходит много изменений. В этом году, в частности, вступили в силу два новых федеральных стандарта бухучета (ФСБУ): один регулирует бухгалтерскую отчетность, второй касается правил проведения инвентаризаций. Законодатель стремится сделать учёт и отчетность российских компаний более прозрачными и удобными, в том числе и для зарубежных партнёров российских компаний. Но внедрение новаций требует помощи профессионалов. Поэтому я считаю важным развитие образовательной деятельности как в сфере российского бухгалтерского учета, так и в сфере международных стандартов отчетности.

Такие усилия в итоге приведут к повышению качества аудиторских услуг.

Вывод

Таким образом, в современной бизнес-реальности аудит перестает быть формальной процедурой и все больше становится стратегическим партнерством. Будущее отрасли – за теми игроками, которые инвестируют в знания: в постоянное обучение своих специалистов и в просвещение клиентов. Именно такой, комплексный и экспертный подход, а не ценовые войны, позволяет соответствовать новым вызовам: работе по международным стандартам, адаптации к быстро меняющемуся законодательству и, в конечном счете, способствует укреплению доверия и прозрачности всей деловой среды России.

Первоначально материал был опубликован в журнале «Эксперт-Урал»