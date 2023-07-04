Расходы на обучение сотрудников: 3 главных вопроса и 2 основных ошибки

Какие самые популярные вопросы у компаний в части расходов на обучение сотрудников?
1. Какие документы подтвердят расходы?
В законодательстве нет перечня документов для такого случая, поэтому классически:
Договор, в котором указан номер образовательной лицензии.
Акт.
Копия документов о повышении квалификации /профпереподготовке.
2. При каких условиях можно признать расходы?
Обучение сотрудника проводится в интересах компании.
Заключен договор между компанией и образовательной организацией.
У образовательной организации есть лицензия.
На обучение отправлен сотрудник или потенциальный сотрудник, с которым заключен договор, согласно которому с ним будет заключен в течение 3х месяцев трудовой договор и он должен будет отработать не менее года.
3. Как облагается НДФЛ оплата за обучение сотрудников?
Оплата за обучение сотрудника в интересах работодателя не облагается НДФЛ.
НДФЛ не возникает и в случаях компенсации сотруднику расходов на обучение.
Какие ошибки популярны у компаний?
Расходы компания должна нести только за своих сотрудников. Нельзя признать расходы, если оплатили обучение сотрудников другой компании в рамках группы компаний.
Если компания не сама оплачивает обучение образовательной организации, а компенсирует расходы сотруднику, то есть риск претензий по таким расходам.
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