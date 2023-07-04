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Светлана Беляева
Учет расходов

Расходы на обучение сотрудников: 3 главных вопроса и 2 основных ошибки

Какие самые популярные вопросы у компаний в части расходов на обучение сотрудников? При каких условиях можно признать расходы? Какие ошибки популярны у компаний? Рассмотрим эти вопросы в статье.
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Расходы на обучение сотрудников: 3 главных вопроса и 2 основных ошибки

Какие самые популярные вопросы у компаний в части расходов на обучение сотрудников?

1. Какие документы подтвердят расходы?

В законодательстве нет перечня документов для такого случая, поэтому классически:

  • Договор, в котором указан номер образовательной лицензии.

  • Акт.

  • Копия документов о повышении квалификации /профпереподготовке.

2. При каких условиях можно признать расходы?

  • Обучение сотрудника проводится в интересах компании.

  • Заключен договор между компанией и образовательной организацией.

  • У образовательной организации есть лицензия.

  • На обучение отправлен сотрудник или потенциальный сотрудник, с которым заключен договор, согласно которому с ним будет заключен в течение 3х месяцев трудовой договор и он должен будет отработать не менее года.

3. Как облагается НДФЛ оплата за обучение сотрудников?

Оплата за обучение сотрудника в интересах работодателя не облагается НДФЛ.

НДФЛ не возникает и в случаях компенсации сотруднику расходов на обучение.

Какие ошибки популярны у компаний?

  1. Расходы компания должна нести только за своих сотрудников. Нельзя признать расходы, если оплатили обучение сотрудников другой компании в рамках группы компаний.

  2. Если компания не сама оплачивает обучение образовательной организации, а компенсирует расходы сотруднику, то есть риск претензий по таким расходам.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

122 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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