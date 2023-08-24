Бухгалтерские проводки. Основные средства — счета 01, 02

Продолжаем цикл публикаций по бухгалтерским проводкам. Бухгалтерский счет 01 «Основные средства» создан для учета сведений об основных средствах компании. Здесь фиксируется их стоимость и движение: покупка, продажа, ввод в эксплуатацию.

Сразу напомню, основанием для отказа в вычетах по НДС может послужить то, что приобретенное Основное Средство — оборудование в проверяемом периоде не учтено на счете 01 «Основные средства», а отражено на счетах 07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Суд со ссылкой на Постановление Президиума ВАС РФ от 24.02.2004 № 10865/03 указал, что основными факторами, определяющими право налогоплательщика на вычет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), являются их производственное назначение, фактическое наличие, учет и оплата.

Для вычета НДС важен сам факт оприходования товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете. Счет, на котором оприходованы товары (работы, услуги), в данном случае значения не имеет (Постановление ФАС Московского округа от 21.08.2013 по делу N А40-134549/12-108-179)



Операции по учету Основных Средств:

Покупка.

Строительство.

Начисление амортизации.

Ремонт.

Модернизация.

Разукомплектация.

Изменение СПИ.

Консервация.

Переоценка.

Списание.

Продажа.

Аренда.

И так, покупка Основных средств

Основные средства (ОС) — это дорогое оборудование и прочее имущество, которое компания использует более года. Они отличаются от инвентаря (таких вещей, стоимость которых ниже определенного лимита), а также от сырья и материалов, которые используются только один раз. Также они отличаются от товаров, готовой продукции и товаров, предназначенных для продажи. (ст. 257 НК, п. 4 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина от 11.07.2018 № 03-03-06/2/48148).

Критерии ОС: срок полезного использования (СПИ) больше 12 мес., первоначальная стоимость больше лимита.

Лимит стоимости ОС в налоговом учете — 100 000 руб., в бухгалтерском — любая величина, установленная в учетной поли-тике.

Основные средства отражают на счете 01:

по дебету — поступление,

по кредиту — списание.

Амортизацию и обесценение учитывают отдельно на счете 02:

по кредиту — начисление,

по дебету — списание (п. 39 ФСБУ 6/2020).

Балансовая или остаточная стоимость ОС — первоначальная стоимость минус начисленная амортизация и обесценение. По этой стоимости ОС отражается в балансе (п. 25 ФСБУ 6/2020).

Правила, по которым формируется информация об основных средствах и капитальных вложениях организации в бухгалтерском учете, устанавливаются двумя федеральными стандартами бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Эти стандарты были утверждены Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

В бухгалтерском учете отражаем операции, связанные с покупкой, строительством, износом и продажей основных средств. Для этого мы следуем Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, которая была утверждена Минфином России 31 октября 2000 года (Приказ № 94н). В ней указаны пояснения к счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Если есть активы, которые можно использовать более 12 месяцев и их стоимость не превышает определенного лимита, указанного в нашей политике учета и с учетом их важности для информации, то мы не включаем их в основные средства. Вместо этого, затраты на их приобретение или создание считаются расходами за тот период, когда эти затраты были про-изведены. Это следует из пункта 5 ФСБУ 6/2020.

Основные средства, которые можно сдавать в аренду или получать доход от их увеличения стоимости (инвестиционная недвижимость), могут быть отражены в бухгалтерском учете на отдельном счете для учета доходных вложений в материальные ценности. (Пункт 11 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 № ИС-учет-29) (см. раздел «Учет доходных вложений в материальные ценности (счета 03, 02, 08)»).

Основной документ при покупке нового ОС — накладная продавца. На ее основании отразите затраты на покупку по дебету счета 08.

НДС по ОС можете принять к вычету по счету-фактуре продавца сразу после того, как учтете объект на счете 08. Условия для получения вычета по входному НДС нужно иметь счет-фактуру от поставщика и приобрести товары, работы или услуги для своей налогооблагаемой деятельности. Вычеты по операциям, на которые не начисляется НДС, возможны только при предоставлении услуг нерезидентам. Налог можно учесть в вычете даже по расходам, на которые налог на прибыль не начисляется, например, на подарки, как указано в статье 171 Налогового кодекса РФ. (Письмо Минфина от 19.07.2019 N 03-07-11/54587).

При расчете начальной стоимости основных средств нужно учесть стоимость объекта, которая указана в накладной продавца, а также дополнительные расходы, такие как доставка, монтаж и госпошлина. Это регулируется правилами бухгалтерского учета (пункт 12 Федеральных стандартов бухгалтерского учета 6/2020) и Налогового кодекса РФ (статья 257).

Затраты на пусконаладочные работы учтите в полной стоимости основных средств для налогового учета.

А в бухгалтерском учете эти затраты уменьшите на стоимость произведенной продукции или вторичного сырья, согласно пунктам 5 и 15 Федеральных стандартов бухгалтерского учета № 26/2020, а также Письму Минфина от 20.09.2011 № 03-03-06/1/560.

Примите объекты основных средств на учет на счет 01, когда полностью определите их первоначальную стоимость, срок полезного использования и ликвидационную стоимость. Акты ОС-1 или ОС-1а, ОС-1б и инвентарную карточку учета ОС-6 можно заполнить автоматически с помощью бухгалтерской программы, а при необходимости вы можете распечатать эти документы (согласно пункту 37 Федеральных стандартов бухгалтерского учета 6/2020).

Инвентарный номер присваивается программой автоматически при принятии ОС к учету, при необходимости его можно изменить вручную.

Ввод объекта в эксплуатацию нет необходимости оформлять отдельным документом. Дата начала эксплуатации будет считаться датой принятия Основного Средства к учету. Но если есть необходимость отдельно зафиксировать дату, то это можно сделать приказом или актом.



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Проводки по поступлению и принятию к учету ОС при покупке: Д 08 — К 60 Учтена покупная стоимость ОС и сопутствующие расходы. Д 19 — К 60 Отражен входной НДС по приобретению ОС. Д 68 — К 19 НДС принят к вычету. Д 01 — К 08 Купленное ОС принято к учету.

Покупка бывшего в употреблении Основного Средства учитывается так же, как покупка нового Основного Средства, отличие лишь в только при определении срока полезного использования.

Если у продавца есть документ, например акт приема-передачи, подтверждающий срок эксплуатации использованного основного средства (ОС), то можно уменьшить стоимость его начисленной амортизации. Если результат вычитания срока эксплуатации из срока полезной жизни равен нулю или меньше, то нужно обратиться к техническому специалисту, ответственному за использование этого ОС, чтобы определить стоимость начисленной амортизации. При покупке использованного ОС у физического лица нельзя уменьшать стоимость начисленной амортизации в соответствии с пунктом 9 Федеральных Стандартов Бухгалтерского Учета (ФСБУ) 6/2020 и статьей 258 Налогового Кодекса РФ.



Если вы покупаете основное средство у физического лица, то для оформления этой покупки нужно (можно) заключить договор и составить акт приема-передачи. Бухгалтерские проводки при этом будут такие же, как и при покупке у организации. Отмечу, в этом случае не нужно будет удерживать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) —-продавец сам заплатит его в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

Далее рассмотрим проводки по некоторым определенным операциям, связанными с покупкой Основных Средств такими как: оплата в рублях или в валюте, через комиссионера, с использованием целевых средств, при оплате неденежными средствами и т. д.

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Константин Чупырь, налоговый юрист, налоговый консультант.