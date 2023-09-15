Тук-тук-тук! К вам выездная налоговая проверка. Допросы полиции в актах ВНП

И слава Богу что эти допросы не попадают в акты камералок... К выездной налоговой проверке надо готовиться и делать это надо ширее или ширше. В общем не важно. Готовиться надо, а не сидеть, сложа руки уповая на «русский авось», пронесет — не пронесет и не надеться на всесильных покровителей.

«Выездная налоговая проверка — это когда налоговый инспектор может прийти к вам домой и спросить: «А где тут ваш офис?»» © Константин Чупырь 2023.

Налоговые Фельетоны

Анонс: как говорится: «хотели как лучше, а получилось, как получилось». К выездной налоговой проверке надо готовиться и делать это надо ширее или ширше. В общем не важно. Готовиться надо, а не сидеть, сложа руки уповая на «русский авось», пронесет — не пронесет и не надеться на всесильных покровителей. Ничем «старшие братья» не смогли помочь. Вообще ничем. И вот директор остался одни-на-один со своими налоговыми проблемами. А ведь так всё хорошо начиналось.

Часть №1 здесь.

Часть №2 здесь.

Часть №3 здесь.

Часть №4 здесь.

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Продолжение

О судебной практике использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательств.

На мой взгляд существует серьезная проблема, которая заключается в том, что судебные органы охотно принимают в качестве письменных доказательств материалы оперативно-розыскных действий (объяснения опрошенных правоохранительными органами лиц, рапортов сотрудников, писем правоохранительных органов). Это ставит в неравное положение налогоплатильщиков по отношению к налоговым органам и судебной системе.

Всем нам известно, что налоговые органы не отличаются правовой дисциплинированностью в получении доказательств по налоговым проверкам, а уж правоохранительные органы вообще ни чем не гнушаются и включают весь свой законный и незаконных арсенал получения доказательств. И налогоплательщик под страхом лишиться свободы практически самооговаривает себя. Согласитесь, что лишиться свободы гораздо страшнее нежели лишиться денег.

Правда сказать, что законодатель предусмотрел некую поблажку для налогоплатильщиков, попавших под уголовное преследование. По статьям по налоговым преступлениям в большинстве случаев не заключают под стражу и в большинстве случаев дают условные сроки наказания, либо штрафы. Не обольщайтесь, есть случаи реальных лишений свободы. И еще это все же приговор со всеми вытекающими последствиями.

И вот, ныне почивший Высший Арбитражный Суд в своем Пленуме «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» дал следующие разъяснения, на которые уже долгое время ориентируются нижестоящие арбитражные суды в своей правоприменительной практике:

«При исследовании и оценке представленной налоговым органом доказательственной базы по налоговым делам судам надлежит исходить из того, что материалы, полученные в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, могут использоваться налоговыми органами в числе других доказательств при рассмотрении материалов налоговой проверки (пункт 4 статьи 101 НК) или при осуществлении производства по делу о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях (пункт 7 статьи 101.4), если соответствующие мероприятия проведены и материалы оформлены согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Суд посчитал не состоятельными заявленные утверждения налогоплательщика, что объяснения физических лиц, предоставленные сотрудникам правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не являются допустимым доказательством по делу, так как это не соответствует положениям статьи 90 НК. В соответствии с действующим законодательством, письменные доказательства, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, могут использоваться налоговым органом и арбитражным судом.

Поэтому объяснения, полученные от сотрудников полиции, рассматриваются судами вместе с другими доказательствами в рамках дела.

Ряд свежих судебных актов, на самом деле из значительно больше: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.03.2023 № Ф07-20757/2022 по делу № А56-17106/2022; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.01.2020 № Ф07-17391/2019 по делу № А42-8149/2016; Определение ВАС РФ от 25.12.2007 № 17168/07 по делу № А28-10735/06-431/21.

Иногда суды принимают заключение эксперта, полученное в рамках уголовного дела (см. Постановления ФАС Северо-Западного округа от 28.07.2010 № А44-244/2009, ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.09.2012 № А19-8821/2011), в качестве доказательства. В своих решениях суды исходят из того, что арбитражные суды имеют право использовать письменные доказательства, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, так как закон не запрещает это. Кроме того факт получения заключения эксперта вне рамок процедуры, предусмотренной статьей 95 Налогового кодекса РФ, не является препятствием для его использования в качестве доказательства.

Соглашусь с коллегами, примеры решений судов показывают, что в арбитражных разбирательствах допускается использование материалов оперативно-розыскных действий (таких как объяснения опрашиваемых лиц, рапорты сотрудников и письма правоохранительных органов) в качестве письменных доказательств, даже если эти материалы получены без соблюдения процедур, предусмотренных законом. Таким образом, подменяются допросы, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ.

Но есть луч света в темном налоговом царстве для наших налогоплательщиках в вопросах страшных, ужасных и непредсказуемых допросах))):

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в своем постановлении многообещающе указал, «объяснения свидетеля, полученные сотрудниками органов внутренних дел, не являются допустимыми доказательствами, даже если они привлекались к проведению проверки» (А08-991/2013).

Федеральный арбитражный суд Московского округа (А40-62435/12-116-140) и вторящий ему Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа (А73-2078/2011) так же указали:

«протокол допроса (объяснения) свидетеля, составленный (полученный) органами внутренних дел, не является допустимым доказательством, если инспекция не подтвердила эти сведения в рамках мероприятий налогового контроля».

Конституционный Суд РФ очень четко и определенно указал, для того чтобы доказательства были признаны достоверными, необходимо соблюдать процессуальные требования. Однако результаты проведения оперативно-розыскной деятельности сами по себе не являются доказательствами и не могут быть использованы в качестве письменных доказательств в арбитражных процессах. Запишите себе и запомните это.

Мне редко попадаются акты ВНП, где используются результаты ОРМ, но попадаются. Но не стоит расслабляться, если налоговые органы используют результаты ОРМ в своей деятельности, то с этим нужно бороться до конца, до суда. Так как, к сожалению, апелляция в лице УФНС вполне принимает такого рода доказательства. А ведь все мы знаем, что до судебного разбирательства налоговые споры далеко не всегда доходят.

Продолжение следует…

Константин Чупырь.