Реклама и блогеры: кто находится между рекламодателем и блогером и кому на самом деле принадлежат рекламные деньги

Рекламная биржа

Еще одна модель - рекламодатель размещает заказ через рекламную биржу, а блогер получает через нее предложение на рекламное размещение. Рекламодатель размещает техническое задание. Блогер принимает заказ. Биржа резервирует деньги. После публикации рекламодатель подтверждает выполнение. Платформа удерживает комиссию и переводит остаток блогеру.

Внешне все очень просто, но налоговая квалификация снова зависит от правил площадки. Биржа может быть агентом, а может быть и комиссионером, или самостоятельным заказчиком, или информационным посредником, либо лицом, принимающим платеж.

В разных платформах одна и та же кнопка «получить заказ» может означать юридически разные отношения, поэтому договор-оферта рекламной биржи для блогера - такой же налоговый документ, как обычный бумажный договор с брендом.

Комиссия платформы: валовый доход или чистая выплата

Этот вопрос уже возникал у нас в статье о платных подписках, а в рекламе он повторяется практически в чистом виде.

Предположим, бренд перечислил через рекламную платформу 100 тыс. руб. Платформа удержала 15 тыс. руб., а блогер фактически получил на свой счет 85 тыс. руб. Что является доходом блогера: 85 или 100 тыс. руб.? Универсального ответа «всегда 85» или «всегда 100» здесь нет. Сначала необходимо разобраться, за что бренд заплатил 100 тыс. руб. и кому эти деньги принадлежали по условиям договора.

Первая ситуация: рекламная интеграция блогера стоит 100 тыс. руб., а платформа выступает посредником между брендом и блогером. Бренд перечисляет 100 тыс. руб. за рекламу блогера, платформа получает эти деньги для блогера, удерживает из них свои 15 тыс. руб. комиссии и перечисляет блогеру оставшиеся 85 тыс. руб.

В такой конструкции нельзя исходить только из того, что на банковский счет блогера фактически пришло 85 тыс. руб. Если 100 тыс. руб. являются выручкой самого блогера, а 15 тыс. руб. - расходом блогера на оплату услуг посредника, доход и комиссия существуют отдельно.

Именно такой подход ФНС применяет в аналогичной ситуации с маркетплейсами. Например, если покупатель заплатил за товар 1000 руб., маркетплейс удержал 100 руб. своего агентского вознаграждения и перечислил продавцу 900 руб., доходом продавца признаются все 1000 руб., а не только фактически полученные им 900 руб. Для УСН «доходы минус расходы» удержанные 100 руб. при соблюдении установленных условий учитываются отдельно как расход, а при УСН «доходы» уменьшить на них налоговую базу нельзя (п. 1 ст. 346.15, подп. 24 п. 1 ст. 346.16 НК РФ; письмо ФНС России от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@).

Для блогера на НПД ситуация несколько чувствительнее, расходы при расчете налога на профессиональный доход вообще не вычитаются. Налоговой базой является денежное выражение дохода от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав, а понесенные самозанятым расходы эту базу не уменьшают (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). ФНС также прямо разъясняет, что при определении налоговой базы по НПД расходы самозанятого не учитываются.

Поэтому, если 100 тыс. руб. являются именно доходом блогера, а платформа лишь удержала из него 15 тыс. руб. своей комиссии, сам факт перечисления блогеру только 85 тыс. руб. еще не означает, что налог нужно рассчитывать только с 85 тыс. руб.

Но возможна и другая договорная модель.

Например, бренд покупает рекламную кампанию у самой платформы за 100 тыс. руб. Платформа самостоятельно продает рекламодателю свою услугу, подбирает исполнителя и по отдельному договору обязуется заплатить блогеру за размещение 85 тыс. руб. Тогда нельзя автоматически утверждать, что все 100 тыс. руб. являются доходом блогера. Необходимо установить, является ли платформа посредником блогера либо самостоятельно оказывает услугу рекламодателю и приобретает у блогера отдельную услугу.

Поэтому вопрос «85 или 100 тыс. руб.?» нельзя решать только по банковской выписке, нужно посмотреть договоры между брендом, платформой и блогером и определить, чьи это были 100 тыс. руб., за какую услугу они уплачены и что именно представляют собой удержанные 15 тыс. руб.

Для блогера разница принципиальна, 85 тыс. руб. на счете еще не означают автоматически 85 тыс. руб. налогового дохода.