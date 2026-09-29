Инфопродукт блогера: когда знания превращаются в бизнес

В предыдущих статьях мы постепенно разбирали, откуда у блогера появляются деньги и почему одинаковое поступление на банковскую карту может иметь совершенно разные налоговые последствия.
Сначала говорили о доходах блогера вообще. Затем — о наличных и безналичных расчетах. После этого отделили настоящий донат от оплаты, а в предыдущей статье разобрались с платными подписками.
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Платные подписки у блогера: когда нужна онлайн-касса, можно ли применять НПД
Платная подписка кажется простой: подписчик платит — блогер дает доступ к контенту. Но кто получает доход, если деньги идут через платформу? Как учитывать комиссию, когда нужна онлайн-касса, можно ли применять НПД и что происходит при росте оборота? Разбираем по шагам.
Но рано или поздно многие блогеры приходят к следующему способу монетизации.
Эксперт по продвижению записывает видеокурс, или фитнес-блогер составляет программу тренировок, или фотограф продает пресеты и руководство по обработке фотографий, или юрист записывает вебинар и предлагает комплект шаблонов документов, или маркетолог продает гайд, психолог запускает марафон, или финансовый блогер проводит платный интенсив,
а кто-то собирает все это вместе видеолекции, методички, закрытый чат, домашние задания, обратную связь и несколько личных консультаций.
В обиходе все это часто называют одним словом - «инфопродукт» и вот здесь возникает первая проблема.
Для налогового законодательства специального объекта под названием «инфопродукт блогера» не существует, поэтому прежде чем отвечать на привычный вопрос «сколько налогов платить с курса?», необходимо ответить на другой: «что именно блогер продает за деньги?».
Что блогер на самом деле продает
Представим четыре ситуации:
Первый блогер написал PDF-гайд и продает его за 990 рублей;
Второй записал двадцать видеолекций и продает доступ к ним на шесть месяцев;
Третий проводит трехмесячную программу: занятия по расписанию, домашние задания, кураторы, проверка знаний и обратная связь;
Четвертый продает наставничество, в стоимость которого входят записи лекций, методические материалы, закрытый чат и четыре личные консультации.
Для подписчика все четыре предложения могут называться «курсами», а для права это уже не обязательно одно и то же. В одном случае основой сделки становится готовый цифровой контент, в другом — предоставление доступа к материалам, в третьем необходимо выяснять, не ведется ли образовательная деятельность, а в четвертом одновременно присутствуют цифровой контент, консультации и другие услуги.
Гражданский кодекс позволяет сторонам заключать договор, содержащий элементы различных договоров, — так называемый смешанный договор (п. 3 ст. 421 ГК РФ).
Кроме того, тексты, видеоролики, фотографии, презентации и другие оригинальные материалы могут охраняться авторским правом, а предоставление права их использования регулируется отдельными нормами гражданского законодательства (ст. 1255, 1270, 1235, 1286 ГК РФ).
Поэтому название на лендинге - «курс», «марафон», «интенсив», «методика», «гайд» или «наставничество» - само по себе еще не дает ответа на вопрос о правовой природе продукта. Для блогера это не юридическая теория. От содержания продукта могут зависеть налоги, необходимость образовательной лицензии, применение онлайн-кассы, правила возврата денег и содержание договора с покупателем.
Когда продажа инфопродукта становится бизнесом
Один раз продать написанную когда-то электронную книгу и постоянно запускать платные программы через собственный сайт - очевидно, не одно и то же.
Предпринимательской признается самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
В 2026 году налоговые органы уже прямо относят продажу блогерами образовательных курсов и информационных продуктов к способам коммерческой монетизации интернет-аудитории. Так, УФНС России по Московской области указало, что блогер фактически становится предпринимателем, когда ведение собственных страниц и сайтов в Интернете является для него основным занятием и приносит доход, в том числе от продажи собственных услуг, образовательных курсов и информационных продуктов (информация УФНС России по Московской области от 09.07.2026 «Блогерам необходимо официально оформить свой бизнес»). Аналогичный подход изложен УФНС России по Камчатскому краю: “получение блогером дохода от рекламы, образовательных курсов, информационных продуктов и иных собственных услуг рассматривается как коммерческая деятельность, требующая выбора надлежащего налогового статуса” (информация УФНС России по Камчатскому краю от 03.07.2026 «Какие налоги нужно платить камчатским блогерам»).
Поэтому ситуация: «Я блогер, а не предприниматель» сама по себе налогового значения не имеет. Если блогер регулярно рекламирует собственный продукт, проводит запуски, устанавливает цену, принимает платежи от покупателей и зарабатывает на этом деньги, необходимо уже рассматривать эту деятельность как бизнес-модель, а не только как создание контента.
Может ли блогер продавать инфопродукты как самозанятый
Для небольшого авторского проекта НПД действительно может оказаться удобным вариантом.
Объектом налога на профессиональный доход являются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ). При расчетах с физическими лицами ставка составляет 4%, с организациями и индивидуальными предпринимателями — 6% (ст. 10 Федерального закона № 422-ФЗ).
Поэтому если блогер самостоятельно создал собственный гайд, записал собственные лекции, разработал методические материалы или оказывает собственные консультационные услуги, НПД в принципе может использоваться при соблюдении остальных требований закона. Но здесь есть ограничения.
Доход плательщика НПД не должен превышать 2,4 млн рублей в календарном году (п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ). Нельзя иметь работников, с которыми заключены трудовые договоры (п. 4 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ). Кроме того, режим не предназначен для перепродажи товаров и имущественных прав, за предусмотренными законом исключениями (п. 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ).
Поэтому два внешне похожих проекта могут потребовать разного анализа.
“Блогер сам написал методичку и продает созданный им продукт” - одна ситуация и “Блогер приобретает у других авторов готовые продукты или имущественные права исключительно для последующей перепродажи” - уже другая.
Еще осторожнее необходимо относиться к модели, когда человек формально зарегистрирован как самозанятый, но фактически вокруг него существует полноценная онлайн-школа с сотрудниками, отделом продаж, преподавателями и сложной системой распределения выручки.
Налог на Профессиональный Доход (НПД) создавался для профессионального дохода, а не как универсальный налоговый режим для любого по масштабу инфобизнеса.
Когда блогеру уже нужен ИП
Лимит НПД для успешного инфопродукта преодолевается гораздо быстрее, чем кажется.
Предположим, курс стоит 30 000 рублей. 80 продаж за год - это уже 2,4 млн рублей, а если блогер проводит четыре запуска по 100 покупателей, годовая выручка составит 12 млн рублей, поэтому для развивающегося инфобизнеса естественным следующим этапом становится индивидуальное предпринимательство и одним из распространенных вариантов является УСН или АУСН.
При объекте «доходы» налог рассчитывается с полученных доходов. При объекте «доходы минус расходы» налоговая база уменьшается на предусмотренные законом и документально подтвержденные расходы (ст. 346.14, 346.15, 346.16, 346.18, 346.20 НК РФ) и здесь для блогера уже имеет значение экономика конкретного продукта.
Если автор самостоятельно записал десять лекций и почти не несет текущих расходов, одна модель может оказаться удобнее, а если существует полноценная онлайн-школа, которая оплачивает рекламу, съемочную группу, монтаж, платформу, кураторов, дизайнеров, техническую поддержку и других подрядчиков, структура расходов становится совершенно другой.
Но есть важное правило, при УСН «доходы минус расходы» недостаточно просто действительно потратить деньги. Расход должен отвечать требованиям налогового законодательства, входить в предусмотренный ст. 346.16 НК РФ перечень и иметь необходимое документальное подтверждение (п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ). Проще говоря, при УСН «доходы минус расходы» не все расходы можно применить, что уменьшить сумму уплаты налога с доходов, перечень расходов ограничен Налоговым Кодексом и этот перечень довольно скромный. Поэтому расходы блогера на создание инфопродукта тоже требуют учета.
Предоплата (аванс) за продукт (курс и т. д.) - это уже деньги блогера?
Типичная ситуация в инфобизнесе выглядит так. В ноябре блогер объявляет новый поток, а декабре продает 300 мест. Каждый покупатель перечисляет по 50 000 рублей. Сам курс начинается только в феврале следующего года.
Блогер рассуждает: «Но обучение еще не началось. Значит, я эти деньги пока не заработал».
Для УСН такое бытовое понимание может оказаться ошибочным. При УСН применяется кассовый метод: датой получения дохода по общему правилу является день поступления денег на банковский счет или в кассу, получения иного имущества или имущественных прав либо погашения задолженности другим способом (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому полученный в декабре аванс способен повлиять не только на налог за текущий год, но и на налоговые лимиты.
Для блогера, который проводит крупные запуски в конце года, это особенно важно, иногда один успешный декабрьский запуск способен изменить налоговую модель следующего года.
Инфопродукт или образовательная деятельность
Вот здесь возникает одна из самых распространенных ошибок.
Блогер продает курс. Значит ли это, что он автоматически ведет образовательную деятельность? Нет, но неверно и обратное утверждение: «Я блогер, поэтому Закон об образовании меня вообще не касается». Необходимо смотреть, что происходит в действительности.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» регулирует образовательную деятельность, включая использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
Образовательная деятельность по общему правилу лицензируется (ч. 1 ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ), но здесь существует важное исключение именно для индивидуального предпринимателя.
ИП, осуществляющий образовательную деятельность непосредственно сам, не относится к соискателям образовательной лицензии (ч. 2 ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ). Рособрнадзор разъяснял: индивидуальному предпринимателю, который лично реализует образовательные программы без привлечения педагогических работников, лицензия не требуется (письмо Рособрнадзора от 25 ноября 2022 г. № КО-21120/08-16005).
На мой взгляд, это звучит немного необычно, но всё же, друзья-блогеры, не упускайте возможность воспользоваться законодательными послаблениями.
В августе 2026 года Рособрнадзор выпустил отдельные актуальные разъяснения о лицензировании образовательной деятельности с учетом последних изменений законодательства (письмо Рособрнадзора от 20 августа 2026 г. № 04-217).
Поэтому блогеру надо смотреть не на слово «курс», а на реальную организацию проекта, если человек продает записанный гайд - одна история и если ИП лично обучает своих слушателей - другая, если создана онлайн-школа с преподавателями, образовательными программами и организованным процессом обучения - вопрос лицензирования необходимо проверять отдельно (ч. 1–2 ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ).
Лицензия еще не означает автоматическое освобождение от НДС
Здесь возникает следующая ошибка. Блогер слышит: «Образование освобождается от НДС». Получает образовательную лицензию и считает вопрос закрытым. Но налоговая льгота устроена сложнее.
Подпункт 14 п. 2 ст. 149 НК РФ предусматривает освобождение для определенных образовательных услуг, оказываемых некоммерческими образовательными организациями, при выполнении установленных этой нормой условий, поэтому наличие образовательной лицензии и право на конкретную льготу по НДС - не одно и то же. Коммерческое ООО или ИП блогера не получает автоматически освобождение по подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ только потому, что его продукт называется образовательным или имеется лицензия. Особенно серьезным этот вопрос стал после изменений законодательства об НДС на УСН.
НДС в 2026 году уже касается не только огромных онлайн-школ
С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН являются плательщиками НДС, хотя для части налогоплательщиков действует автоматическое освобождение. С 1 января 2026 года порог дохода для такого освобождения снижен до 20 млн рублей (п. 1 и абз. 3 п. 5 ст. 145 НК РФ в редакции Федерального закона от 28 ноября 2025 г. № 425-ФЗ). Если доход блогера на УСН за 2025 год превысил 20 млн рублей, с 1 января 2026 года возникает обязанность исчислять НДС. Если 20-миллионный порог превышен уже в течение 2026 года, обязанности возникают с первого числа следующего месяца (абз. 3 п. 5 ст. 145 НК РФ).
Для инфопродуктов 20 млн рублей - не фантастический оборот. Курс стоит 50 000 рублей. 400 покупателей. Вот уже 20 млн рублей, поэтому блогер может столкнуться с НДС задолго до того, как начнет воспринимать себя владельцем «крупной онлайн-школы».
В 2026 году общая ставка НДС составляет 22% (п. 3 ст. 164 НК РФ в редакции Федерального закона № 425-ФЗ). Налогоплательщики на УСН при выполнении соответствующих условий могут применять специальные ставки 5% или 7% без обычного механизма вычета входного НДС (п. 8–9 ст. 164, подп. 8 п. 2 ст. 170 НК РФ). Вот такая веселая бухгалтерия и экономика.
Если курс продавался за 50 000 рублей, а блогер внезапно становится плательщиком НДС, необходимо понимать, содержится налог внутри прежней цены или будет добавлен сверху. Ошибка в этом вопросе способна съесть существенную часть маржи очередного запуска.
Нужна ли онлайн-касса
Если блогер - организация или ИП и принимает оплату от покупателей за инфопродукт, необходимо проверять обязанность применения ККТ.
По общему правилу при осуществлении расчетов организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику, если закон прямо не предусматривает исключение (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ).
Для интернет-продаж это особенно актуально. Покупатель нажал кнопку. Оплатил курс. Деньги ушли через эквайринг. Доступ открылся автоматически. От того, что блогер физически не видел покупателя и не держал в руках его банковскую карту, расчет не перестает быть расчетом. При безналичном расчете в Интернете кассовый чек может направляться покупателю в электронной форме по правилам Закона № 54-ФЗ (п. 5 ст. 1.2, ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ). Отдельно необходимо правильно оформлять предоплату, ее последующий зачет и возвраты.
Для инфобизнеса, где курс нередко продается за несколько недель или месяцев до начала обучения, это особенно актуально.
А если покупатель передумал и требует деньги обратно
Продажа инфопродукта не заканчивается в момент поступления денег. Иногда после этого начинается спор с покупателем. Человек оплатил программу за 150 000 рублей, получил доступ, посмотрел несколько уроков, через неделю решил, что курс ему не подходит, и потребовал вернуть деньги.
Блогер показывает оферту: «После открытия доступа деньги не возвращаются», но одна такая строчка не обязательно решает вопрос.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов (ст. 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; п. 1 ст. 782 ГК РФ). В судебной практике 2025 года уже рассматривались споры по дорогим онлайн-программам, где суды выясняли объем фактически предоставленного доступа, оказанных консультаций и стоимость уже исполненной части договора. Например, в деле № 8Г-12222/2025 Первый кассационный суд общей юрисдикции рассматривал спор по онлайн-программе «Онлайн-школа с нуля» стоимостью 289 000 рублей. Предметом оценки стали предоставленный доступ к материалам, консультационная составляющая и сумма, подлежащая возврату после отказа потребителя.
Это не налоговый спор, но для налоговой модели он тоже важен. Если деньги покупателю возвращаются, необходимо правильно оформить сам возврат, кассовые документы и его отражение в налоговом учете.
Поэтому фраза: «Доступ открыт - деньги не возвращаем никогда» для серьезного инфобизнеса слишком примитивна.
Оферта - это не формальность из подвала сайта
У блогера может быть великолепный лендинг. Красивое видео. Сотни отзывов. Продуманная воронка продаж, но в оферте написано только: «Исполнитель предоставляет информационно-консультационные услуги». Что именно он должен предоставить - непонятно. Это ошибка.
Оферта должна позволять понять хотя бы основные условия: что покупает человек, какие материалы получает, на какой срок предоставляется доступ, есть ли живые занятия, есть ли обратная связь, кто ее предоставляет, входит ли личная консультация, как проходит обучение, какие права получает покупатель на материалы, при каких условиях возможен отказ, как производится возврат денег и так далее. Перечень можно продолжить.
Сопутствующая судебная практика хорошо показывает, насколько разными могут быть продукты, которые в интернете называют одним словом «курс». Например, в споре об онлайн-курсе «Онлайн-школа с нуля» стоимостью 289 тыс. руб. суд исследовал предоставление доступа к учебно-методическим материалам, консультационную обратную связь и объем фактически оказанных услуг (Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.05.2025 № 88-14050/2025 по делу № 8Г-12222/2025).
В другом деле рассматривался продукт «Сервис аналитики и увеличения продаж на Wildberries». Суды оценивали количество использованных встреч с наставником, срок доступа к закрытому сообществу и сервису, а кассационный суд отдельно поставил вопрос о разграничении услуг и предоставления права использования программы, баз данных и другого цифрового контента (Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25.02.2025 № 88-3146/2025 по делу № 8Г-1014/2025). Гарант
В деле № 2-4141/2025 неясные условия договора не позволили определить стоимость отдельных составляющих онлайн-курса, поэтому при расчете возвращаемой покупателю суммы суду пришлось учитывать продолжительность предоставленного доступа (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 30.10.2025 по делу № 2-4141/2025). СудАкт
Еще один показательный спор касался курса «Как без вложений заработать 200 000 рублей на ёлках». Суд исследовал договор, программу курса, Zoom-созвоны, записанные уроки, консультационную поддержку в чате, заявленную платформу GetCourse и фактическое исполнение программы (решение Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11.06.2025 по делу № 2-2359/2025).
Наконец, в споре по курсу «Пробуждающий коучинг» суд сопоставлял содержание договора и рекламных материалов с программой, расписанием, форматом обучения, участием автора и условиями получения сертификата. При этом доводы покупателя о ненадлежащем качестве обучения подтверждения не получили (апелляционное определение Новосибирского областного суда от 13.02.2024 по делу № 33-1765/2024).
Для налогового юриста оферта интересна еще и по другой причине. Из нее можно установить, за что именно блогер получает деньги за доступ к готовому цифровому контенту, обучение, консультационное сопровождение, использование авторских материалов либо за продукт, объединяющий сразу несколько таких элементов. Поэтому оферта - это не просто документ для отношений с покупателем. Вместе с программой курса, рекламой, кассовыми чеками и фактической организацией работы она позволяет понять, что в действительности продает блогер, а уже от этого могут зависеть налоговая квалификация полученного дохода, применение ККТ и решение отдельных вопросов по НДС.
Оферта отвечает на вопрос: “за что именно блогер получил деньги?” И когда через несколько лет инспектор будет восстанавливать структуру бизнеса, договор, сайт, платежные документы и кассовые чеки будут рассматриваться уже вместе.
Один инфопродукт - несколько ИП
Теперь перейдем к ситуации, которая уже стала причиной крупнейших налоговых споров блогеров. Блогер создал успешный курс. Выручка растет. Первое время деньги принимает его ИП. Затем часть покупателей начинает платить ИП супруга. Следующий поток продает другой ИП. Еще один тариф оформляется через ООО. При этом ничего больше не меняется, тот же блогер, тот же курс, тот же сайт, те же социальные сети, тот же отдел продаж, та же команда, тот же рекламный бюджет, только в кассовом чеке периодически меняется продавец. Именно такая техническая детализация особенно опасна для инфобизнеса.
В деле ИП Батюты налоговый орган исследовал продажи обучающих программ «ИнстаСпец», «Insta Imperial», «Инвестор Плюс», ККТ разных предпринимателей, общие интернет-ресурсы, банковские операции и фактическую организацию бизнеса. Судебный спор касался в том числе вывода инспекции о распределении единой деятельности между взаимосвязанными субъектами для сохранения специальных налоговых режимов (дело № А40-303976/2024; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2025 № 09АП-35382/2025).
Материалы дела показывают, насколько подробно сегодня может восстанавливаться цифровая модель инфобизнеса: инспекция сопоставляла ККТ, конкретные обучающие программы, интернет-продвижение и участников проекта.
Это уже не предположение о том, как ФНС «может посмотреть» на блогера, это реальный налоговый спор.
Автор курса один, а деньги получает другой
Еще интереснее другое свежее дело. В июне 2026 года Арбитражный суд Московской области рассмотрел спор блогера SUBO - Мамедова Субхана Мурада оглы - с налоговой инспекцией.
Среди прочего инспекция исследовала договор соавторства по онлайн-курсу «Директор по рекламе». Налоговый орган сопоставил договоры, информацию сайта Insider, YouTube-канал блогера, контакты менеджеров, банковские операции и связи участников. В результате сумма 35 702 341,09 руб. по этому эпизоду была отнесена к доходу Мамедова (решение Арбитражного суда Московской области от 04.06.2026 по делу № А41-77726/2025).
Почему это дело важно для обычного блогера, потому что инфопродукт очень часто создается не одним человеком, есть автор и продюсер, есть методолог и маркетолог, есть лицо бренда, а иногда несколько соавторов. Один создает материалы, второй оплачивает рекламу, третий организует продажи, четвертый получает деньги. А вот само наличие договора между ними еще не означает, что налоговая автоматически примет указанное в нем распределение доходов.
В деле Мамедова инспекция сопоставляла бумажную конструкцию с тем, как проект существовал в реальности.
Поэтому договор автора и продюсера должен отражать настоящий бизнес, а не создавать красивое объяснение уже распределенных денежных потоков.
Что показало дело Блиновской
Для продажи инфопродуктов нельзя обойти и дело Елены Блиновской. Но оно интересно не потому, что является самым известным. Оно интересно тем, как налоговый орган восстанавливал устройство интернет-бизнеса.
В споре исследовались продажи онлайн-продуктов, связанные предприниматели и организации, интернет-ресурсы, платежная инфраструктура, ККТ и распределение поступавшей выручки. Суд согласился с выводами о неправомерном разделении единой деятельности между формально самостоятельными субъектами (дело № А40-304494/2023; решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.04.2024, постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.10.2024 № Ф05-22554/2024).
Сходный подход к установлению фактической модели инфобизнеса виден и в более поздних делах Батюты и Мамедова: суды исследуют не название договора или ИП в кассовом чеке изолированно, а совокупность фактических обстоятельств - продукт, участников, денежные потоки и реальную организацию деятельности (дела № А40-304494/2023, № А40-303976/2024, № А41-77726/2025).
Для блогера вывод довольно простой - цифровой бизнес оставляет цифровые доказательства.
Блогер сам создает доказательства своего бизнеса
В обычном бизнесе налоговому инспектору иногда приходится долго выяснять, что именно продавала компания и кто реально управлял процессом. С блогером бывает проще. На сайте размещена программа. В социальной сети указан автор. На YouTube опубликованы интервью о запуске. В Telegram рассказывается, сколько людей купили курс. На лендинге указана цена. В личном кабинете находится программа. Эквайринг показывает платежи. ККТ показывает продавца. Банк показывает дальнейшее движение денег.
В деле Мамедова инспекция действительно анализировала сайт и YouTube-канал блогера, контактные данные менеджеров и сопоставляла эти сведения с финансовыми операциями.
В деле Батюты исследовались интернет-ресурсы и конкретные образовательные продукты наряду с ККТ и финансовыми документами.
Поэтому публичная жизнь блогера имеет необычную налоговую особенность, блогер одновременно ведет бизнес и ежедневно самолично фиксирует - документирует его в Интернете.
Типичные ошибки блогеров при продаже инфопродуктов
Ошибка № 1. Считать любой инфопродукт просто «курсом»
Сначала необходимо определить, что получает покупатель: готовый цифровой материал, доступ, консультации, образовательную программу или сочетание нескольких элементов (п. 3 ст. 421, ст. 779, 1235, 1286 ГК РФ).
Ошибка № 2. Считать, что любой курс требует образовательной лицензии
ИП, который непосредственно сам осуществляет образовательную деятельность, не является соискателем лицензии (ч. 2 ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ; письмо Рособрнадзора от 25.11.2022 № КО-21120/08-16005).
Но если создается полноценная образовательная структура с привлеченными педагогическими работниками, вопрос лицензирования необходимо анализировать уже иначе (ст. 32, 91 Федерального закона № 273-ФЗ).
Ошибка № 3. Считать, что образовательная лицензия автоматически освобождает от НДС
Условия освобождения определяются не самим фактом наличия лицензии, а непосредственно налоговой нормой (подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Ошибка № 4. Забыть про НДС на УСН
В 2026 году порог освобождения составляет 20 млн рублей дохода (п. 1, абз. 3 п. 5 ст. 145 НК РФ). Общая ставка НДС - 22%, при соответствующих условиях для УСН предусмотрены специальные ставки 5% и 7% (п. 3, 8–9 ст. 164 НК РФ).
Ошибка № 5. Не учитывать предоплату до начала курса
Для УСН доход определяется по кассовому методу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому поступившая заранее оплата может попасть в доход до фактического начала программы.
Ошибка № 6. Разделить один курс между несколькими ИП только ради налоговых лимитов (то самое пресловутое «искусственное дробление бизнеса»)
Если продукт, управление, команда и экономическая деятельность остаются едиными, формальное распределение выручки создает серьезный налоговый риск. Это хорошо видно в делах Блиновской, Батюты и Мамедова (дела № А40-304494/2023, № А40-303976/2024, № А41-77726/2025).
Ошибка № 7. Формально распределить доход между автором, продюсером и родственниками (та самая ситуация с «искусственным дроблением бизнеса»)
Договор должен соответствовать реальному распределению функций и экономической деятельности. В деле № А41-77726/2025 инспекция исследовала договор соавторства именно в совокупности с сайтом, YouTube, банковскими операциями и фактической деятельностью участников.
Иначе говоря, дробление бизнеса допустимо, но оно должно быть обосновано деловыми причинами, а не только — и не столько — стремлением снизить налоговую нагрузку.
Ошибка № 8. Считать оферту ненужной формальностью
Непонятная оферта создает сразу две проблемы: спор с покупателем и трудности с объяснением того, что именно продавалось и за что были получены деньги.
Ошибка № 9. Не оформить ККТ и возвраты
ИП и организации должны соблюдать требования Закона № 54-ФЗ при расчетах, если специальное исключение не предусмотрено законом (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ).
Перед продажей очередного инфопродукта блогер должен задать себе несколько вопросов.
Что именно я продаю? Кто является продавцом по договору? Кому принадлежат права на материалы? Есть ли соавтор или продюсер и как распределяются наши доходы? Не превратилась ли моя деятельность в образовательную? Нужна ли лицензия? Какой налоговый режим применяется? Не приближаюсь ли я к лимиту НПД? Не возникает ли НДС? Кто принимает деньги? Как оформляется ККТ? Что написано в оферте? Что происходит при возврате?
Совпадают ли условия договоров с реальной практикой бизнеса? Этот вопрос, пожалуй, самый значимый. Ведь именно расхождения между документами и действительностью часто становятся причиной серьезных налоговых споров.
Иными словами, налоговые органы и суды, рассматривая налоговые дела, в первую очередь обращают внимание на фактические обстоятельства, а не на то, что написано в договорах или указано в платежных документах. Все эти данные оцениваются в совокупности, с учетом реального экономического содержания операций и их фактического выполнения. Однако, стоит отметить, что документы важны, хотя и не имеют приоритета перед фактическими обстоятельствами. Они рассматриваются вместе, в контексте реальной ситуации.
И так, вывод
Продажа инфопродукта начинается не с выбора между 4%, 6% или 15%. Она начинается с ответа на вопрос: что именно блогер создал и продает?
Гайд за 990 рублей, записанный курс, образовательная программа с преподавателями и индивидуальное наставничество могут выглядеть одинаково на странице оплаты, но за ними стоят разные отношения.
По мере роста проекта вопросов становится больше. Появляются авторские права, продюсер, команда, кураторы, образовательная лицензия, онлайн-касса, НДС, возвраты, несколько юридических лиц. И именно в этот момент блогеру особенно опасно продолжать относиться к своему проекту как к «монетизации блога», потому, что это уже полноценный бизнес.
Дела Блиновской, Батюты и Мамедова показывают, что при налоговой проверке цифровой бизнес можно восстановить довольно подробно: кто создал продукт, кто его рекламировал, кто принимал деньги, через чью ККТ проходила продажа и куда выручка уходила дальше (дела № А40-304494/2023, № А40-303976/2024, № А41-77726/2025).
Поэтому безопасная модель инфобизнеса строится не тогда, когда уже пришло требование из налоговой.
Ее гораздо дешевле построить до очередного запуска.
Но после того как блогер научился зарабатывать на собственном продукте, почти неизбежно появляется еще один источник денег, блогер начинает продавать не только свое. К блогеру приходит производитель косметики и предлагает рассказать о новом креме. а может Банк платит за интеграцию или маркетплейс предлагает промокод. Другой блогер покупает рекомендацию своего канала. Компания присылает товар и просит показать его подписчикам.
Иногда деньги получает сам блогер, иногда агентство, иногда продюсер. Иногда вместо денег предоставляется товар, поездка или услуга.
И здесь у блогера должен возникать уже совсем другой вопрос: «где заканчивается обычное мнение блогера и начинается реклама, за которую возникают отдельные договорные, налоговые и обязательные платежи?»
Об этом — в следующей статье цикла:
«Реклама и блогеры: когда рекламная интеграция становится налоговой обязанностью».
Ранее опубликовано:
Блогеры. Налоги и налогообложение
С этой публикации начинается цикл «Блогеры и налоги». В нем разберем налогообложение доходов блогеров, налоговые режимы, риски, проверки и ответственность. Первая статья — вводная: какие налоги возникают у блогера и почему для налогообложения важно, как именно он получает доход.
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Супер!
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