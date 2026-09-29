Инфопродукт блогера: когда знания превращаются в бизнес

В предыдущих статьях мы постепенно разбирали, откуда у блогера появляются деньги и почему одинаковое поступление на банковскую карту может иметь совершенно разные налоговые последствия.

Сначала говорили о доходах блогера вообще. Затем — о наличных и безналичных расчетах. После этого отделили настоящий донат от оплаты, а в предыдущей статье разобрались с платными подписками.

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Платные подписки у блогера: когда нужна онлайн-касса, можно ли применять НПД Платная подписка кажется простой: подписчик платит — блогер дает доступ к контенту. Но кто получает доход, если деньги идут через платформу? Как учитывать комиссию, когда нужна онлайн-касса, можно ли применять НПД и что происходит при росте оборота? Разбираем по шагам. www.klerk.ru

Но рано или поздно многие блогеры приходят к следующему способу монетизации.

Эксперт по продвижению записывает видеокурс, или фитнес-блогер составляет программу тренировок, или фотограф продает пресеты и руководство по обработке фотографий, или юрист записывает вебинар и предлагает комплект шаблонов документов, или маркетолог продает гайд, психолог запускает марафон, или финансовый блогер проводит платный интенсив,

а кто-то собирает все это вместе видеолекции, методички, закрытый чат, домашние задания, обратную связь и несколько личных консультаций.

В обиходе все это часто называют одним словом - «инфопродукт» и вот здесь возникает первая проблема.

Для налогового законодательства специального объекта под названием «инфопродукт блогера» не существует, поэтому прежде чем отвечать на привычный вопрос «сколько налогов платить с курса?», необходимо ответить на другой: «что именно блогер продает за деньги?».