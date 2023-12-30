Диджитализация компаний в HR. Какие IT-платформы используются для решения задач

Системные решения для постановки целей и оценки персонала. Мы выяснили, какие IT-платформы используются для решения задач, связанных с постановкой целей и оценкой персонала.

В конце сентября 2023 года наша компания провела онлайн-опрос среди своих клиентов: HR-специалистов российских и международных компаний.

В опросе представлены данные о платформах, задействованных в работе, их преимущества и недостатки, а также дальнейшие планы компаний по диджитализации HR-процессов.

Основная часть респондентов, принявших участие в исследовании — это производственные компании (74%), тогда как доля непроизводственных организаций составила чуть более четверти (26%).

Из них 45% — это международные компании, 26% — российские и 29% организации, ставшие российскими после начала СВО.

Среди отраслей компаний: FMCG; автопром/авиапром/судостроение; оборудование/инженерные компоненты и решения; пищевое производство; строительные материалы; банки/финансы страхование; логистика/транспорт; нефть/газ/гсм; сельское хозяйство и другие.

Используют ли компании электронные платформы (программы) для постановки целей и оценки персонала

Почти треть респондентов (32%) ответила, что использует цифровые платформы; 36% имели опыт взаимодействия с ними в прошлом и задумываются снова вернуться к автоматизации части HR-процессов. 16% опрошенных никогда не применяли IT-платформы в своей практике, но планируют начать в будущем. 10% ранее использовали их, но больше не настроены внедрять подобные продукты у себя в организации, тогда как 7% никогда не прибегали к ним и на текущий момент не собираются.

Каким образом в настоящее время в компании проводится постановка целей и оценка персонала

Ответы участников исследования, которые не планируют автоматизировать HR-процессы в компании, распределились следующим образом: более половины (60%) оценивают персонал и формируют цели и задачи с помощью форм в word, тогда как остальная часть (40%) – в Excell.

При ответах на вопрос об отказе от автоматизации респонденты посетовали на нежелание усложнять существующие рабочие процессы. Кроме того, часть опрошенных имела возможность оценить опыт использования аналогичных программных продуктов в головных компаниях, придя к выводу об их неоправданно высокой стоимости, громоздкости и неудобстве в использовании.

Что касается компаний, которые используют платформы по автоматизации HR-процессов, то больше трети (36%) продолжают работу в SAP Success Factors. 7% внедряют собственные разработки, тогда как остальные участники опроса в равной степени взаимодействуют со следующими программами: «Мираполис», «Пульс» от Сбербанка, «NorthStar», «WebTutor», «Workday», «360 onlinetool», «ХайХаб», «Skiliks».

Преимущества и недостатки используемых систем

SAP Success Factors. К преимуществам данной системы респонденты отнесли: наличие необходимого функционала и модулей; объективную стоимость в сравнении с конкурентами — оплачиваются только необходимые доступы и модули; удобство пользования и скорость при постановке и согласовании целей.

Среди недостатков участники опроса преимущественно выделили сложности, возникающие в процессе приобретения и использования программы в РФ и риски прекращения ее функционирования в целом.

Кроме того, была отмечена сложность при подготовке нетиповых отчетов и адаптации под собственные бизнес-процессы; высокая стоимость дополнительных настроек и ограничение количества символов для обратной связи.

Что касается остальных платформ иностранного происхождения, то главенствующим недостатком, а точнее опасением респондентов, является риск прекращения функционирования их работы в РФ.

Теперь рассмотрим преимущества сервисов, отмеченные в ходе опроса. WebTutor — в программе присутствует весь необходимый функционал, который логичен и прост в использовании. Кроме того, доступ к платформе обходится пользователю на порядок ниже, чем в SAP Success Factors.

360onlinetool и skiliks.com — оперативно анализируют данные, отличаются быстрым доступом.

В «Пульсе» от Сбербанка представлена опция по установлению различных видов целей с возможностью их дальнейшей оценки. Платформа имеет удобные поля для заполнения, подсказки и информацию для пользователя. При этом, функционал постоянно развивается. В частности, к разработке планируется включение коучинговых вопросов для постановки целей.

«Мираполис» достаточно сложная платформа. Имеет готовые решения, позволяющие объединить несколько HR-задач.

Workday — очень удобная система, обладающая комплексным подходом для всех процессов по работе с персоналом.

Говоря о внедрении собственных платформ для автоматизации HR-процессов, компании, как преимущество, получают проект именно под свои потребности, самостоятельно контролируя его, однако сталкиваются с нехваткой IT-специалистов при возникновении вопросов о необходимости различных доработок.

Столкнулись ли компании с уходом IT-платформ

42% опрошенных пришлось столкнуться с уходом IT-платформ из РФ, тогда как остальные 58% данная проблема миновала.

Отрасли, которые столкнулись с уходом IT-платформ из РФ: строительные материалы; FMCG; типография/полиграфия/издательство; строительство/ недвижимость; тара и упаковка; нефть/газ/гсм; банки, финансы, страхование; пищевое производство; оборудование/инженерные компоненты и решения.

Для каких HR процессов компании используют IT платформы?

Больше половины компаний (56%) используют IT-платформы для рекрутмента; 50% — для коммуникации с сотрудниками (новости, чаты и прочее); такое же количество (50%) прибегает к автоматизации для работы, связанной с планами развития персонала и тренингами; еще 50% для решения задач по документообороту; треть для подготовки отчетов по различным показателям (абсентеизм, эффективность, бюджеты и прочее); 28% для вводных тренингов (Onboarding); 22% для программ подготовки преемников (Succession Plan).

Планы по диджитализации компаний

Среди HR-функций, которые на данный момент автоматизировали компании, лидирует документооборот (подпись, подача заявлений в электронном виде и прочее) — 52%; 39% усовершенствовали коммуникации с сотрудниками (чаты, новостные ленты, постановка задач); 35% перевели в электронный вид работу с планами и тренинги; еще 35% пользуются IT-платформами для рекрутмента; 29% используют программы для формирования отчетов по различным показателям; еще 23% цифровизировали программу вводных тренингов, тогда как 13% - программу по подготовке преемников.

В планах по автоматизации у компаний: программы вводных тренингов (Onboarding) — 42%; документооборот — 39%; подготовка отчетности — 32%; коммуникация с сотрудниками — 29%; работа с планами развития и тренингами — 26% рекрутмент — 26%; подготовка преемников — 23%.

Таким образом, исходя из результатов исследования, мы видим, что только 32% респондентов на данный момент используют IT-платформы в своей работе, при этом больше половины компаний (56%) автоматизировали именно рекрутмент.

Несмотря на достаточно большое количество организаций, которым пришлось столкнуться с уходом IT-платформ с российского рынка — 42%, 36% участников опроса признали, что хотели бы снова вернуться к применению автоматизации HR-процессов, тогда как еще 16% задумываются о ее внедрении впервые.

В планах по автоматизации у компаний лидируют программы вводных тренингов (Onboarding) — 42% и документооборот 39%.