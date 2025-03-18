Что будет, если руководитель (или собственник) компании регулярно снимает крупные суммы денежных средств и не отчитывается за них?

А ничего хорошего. И это подтверждает в очередной раз судебное решение, которое прошло все три инстанции и везде доводы налоговых инспекций были поддержаны судьями.

Руководитель компании перевел на свою пластиковую карту и снял наличными за весь проверяемый период (2013-2015 годы) целых 26 758 350 руб.

В налоговый орган не были представлены документы, подтверждающие целевое использование полученных с расчетного счета денежных средств, оправдательные документы на приобретение товара, выполненную работу (услугу) не представлены, пояснения также не представлены.

Далее суд напомнил, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, а подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий 3 рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу предъявить авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. А при отсутствии доказательств, подтверждающих расходование подотчетных денег, а также доказательств, подтверждающих оприходование обществом ТМЦ в установленном порядке, согласно статье 210 НК РФ указанные суммы являются доходом подотчетного лица и подлежат включению в налоговую базу по НДФЛ.

В итоге компания получила помимо прочего предложение уплатить в бюджет НДФЛ с дохода физлица с пеней и штрафом на общую сумму 5.4 млн. руб.

Так что предположения что-то вроде «это мои деньги, куда хочу, туда трачу», увы, не работают. Туда же такие идеи как "я поставлю срок возврата подотчетных средств 5 лет и меня никто не тронет". И если уж горит обналичить, то делать надо это с умом, а не класть все "яйца" в одну корзину. Слишком дорогая корзина получается.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А35-12731/2017.

Рекомендация: помните о том, что функции ФНС автоматизируются. Мы наблюдаем рост количества требований от ФНС с предложением пояснить, сколько денег выдано под отчет, куда эти средства расходуются, как организация отслеживает возврат средств. Если пока вас это не коснулось, то уже пора подумать, что именно вы будете отвечать на такой вопрос фискальной службы.

«Ты — бухгалтер, придумай что-нибудь» , «я ничего не хочу слышать про твою бухгалтерию, это твоя зона ответственности», «это мои деньги , что хочу, то и делаю с ними», «а как я зарплату тебе выдам? Помогай мне, решай вопрос».

Вот такие мысли у руководителей и владельцев компаний возникают в момент, когда бухгалтер говорит о том, что под отчет слишком много денег выдано за месяц, год, два или три. У некоторых предприятий десятки, а то и сотни миллионов рублей "висят" годами в качестве выданных из кассы денег. За эти деньги надо отчитываться. Имущество компании обособлено. То есть оно принадлежит владельцам организации, но через их доли в уставном капитале. Поэтому - да, это ваша компания, ваша машина, ваш станок, ваш офис, но через долю в уставном капитале. Прямо здесь и сейчас все деньги, машины, офисы, запчасти, оборудование принадлежит обществу. Это общество нельзя понюхать, пощупать, попробовать на зубок, но оно существует.

В 90 и в начале нулевых накопление подотчетных средств работало. Хоть миллион, хоть сотня или две - до ваших подотчетных средств не было никому дела. Тогда компьютеры-то не в каждой налоговой инспекции были.

Сейчас — нет. Если бухгалтер сможет написать обтекаемо в ответ на требование и это прокатит из-за большого объёма задач в инспекции, то считай, руководителю повезло.

Если же после ответа на требование последуют доначисления, то вряд ли их можно отбить в суде.