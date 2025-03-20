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Наталья Горячая
Подотчет, командировки

Отправлять в командировку можно не всех

Следующих работников работодатель может направить в командировку при соблюдении определенного порядка.

А именно:

  • женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет;

  • работника, воспитывающего без супруга детей в возрасте до 14 лет;

  • работника - опекуна ребенка в возрасте до 14 лет;

  • работника, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери;

  • работника, имеющего ребенка - инвалида;

  • работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медзаключением;

  • инвалидов;

  • родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом;

  • родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации (контракту), либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ;

  • работников, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Что надо для того, чтобы такого 👆сотрудника отправить в командировку?

Надо:

  • его письменное согласие,

  • отсутствие у него медпротивопоказаний для поездки,

  • письменное ознакомление с правом отказаться.

Кто не может быть направлен в командировку вообще

  • работники младше 18 лет (за исключением отдельных категорий, например, творческих работников, спортсменов),

  • беременные,

  • работники по ученическому договору (если командировка не связана с ученичеством),

  • любой работник, кому медзаключением запрещены командировки.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

Информации об авторе

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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