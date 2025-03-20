Отправлять в командировку можно не всех

А именно:
женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет;
работника, воспитывающего без супруга детей в возрасте до 14 лет;
работника - опекуна ребенка в возрасте до 14 лет;
работника, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери;
работника, имеющего ребенка - инвалида;
работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медзаключением;
инвалидов;
родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом;
родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации (контракту), либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ;
работников, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.
Что надо для того, чтобы такого 👆сотрудника отправить в командировку?
Надо:
его письменное согласие,
отсутствие у него медпротивопоказаний для поездки,
письменное ознакомление с правом отказаться.
Кто не может быть направлен в командировку вообще
работники младше 18 лет (за исключением отдельных категорий, например, творческих работников, спортсменов),
беременные,
работники по ученическому договору (если командировка не связана с ученичеством),
любой работник, кому медзаключением запрещены командировки.
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Комментарии1
я бы съездила в командировку (желательно на юга), так не направляют)))