Отправлять в командировку можно не всех

А именно:

женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет;

работника, воспитывающего без супруга детей в возрасте до 14 лет;

работника - опекуна ребенка в возрасте до 14 лет;

работника, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери;

работника, имеющего ребенка - инвалида;

работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медзаключением;

инвалидов;

родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом;

родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации (контракту), либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ;